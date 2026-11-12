 Federația Română de Hochei pe Gheață se opune schimbării destinației Patinoarului „Mihai Flamaropol” | adevarul.ro
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Federația Română de Hochei pe Gheață se opune schimbării destinației Patinoarului „Mihai Flamaropol”

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Într-un comunicat postat pe contul de Facebook, Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG) a solicitat Primăriei Sectorului 2 păstrarea destinației inițiale a Patinoarului „Mihai Flamaropol” din București. Reconstrucția aceste baze sportive a fost abandonată de mai mulți ani.

Patinoarul „23 August” a fost ridicat în anii 50 și modernizat după două decenii
Patinoarul „23 August” a fost ridicat în anii 50 și modernizat după două decenii Foto: Federația Română de Hochei pe Gheață

Patinoarul „Mihai Flamaropol” a fost inaugurat in 1958. A fost acoperit la începutul anilor 70. Inițial, s-a numit patinoarul „23 August”. Ulterior a fost numit în onoarea lui Mihai Flamaropol, fotbalist și hocheist, iar apoi antrenor. În 2012 patinoarul a fost închis, iar în martie 2016 a fost demolat pentru a face loc unei noi arene de 3.100 de locuri. Construcția a început la începutul anului 2017 și era programată să fie finalizată în 2019. Lucrările au fost oprite în 2019, iar contractul a fost reziliat din cauza întârzierilor și a problemelor de execuție. În august 2023, s-a anunțat că lucrările vor fi reluate în 2024 cu un nou proiect care include remedierea problemelor de construcție și o creștere a capacității la 4.424 de locuri.

Federația Română de Hochei pe Gheață susține păstrarea destinației de patinoar a complexului „Mihai Flamaropol” și își exprimă îngrijorarea față de perspectiva ca hocheiul și patinajul să nu mai reprezinte activitățile centrale ale acestui obiectiv: „Bucureștiul are nevoie de infrastructură pentru sporturile pe gheață, iar redeschiderea arenei trebuie să răspundă acestei nevoi”, s-a precizat în comunicatul dat ca un răspuns la consultarea publică inițiată de Primăria Sectorului 2, privind viitoarea destinație a complexului sportiv.

Președinte al Federației Române de Hochei pe Gheață, Attila Nagy consideră că patinoarul Flamaropol reprezintă o infrastructură esențială pentru dezvoltarea acestui sport în Capitală: „Mihai Flamaropol a fost, timp de multe decenii, casa hocheiului românesc. În ultimii ani, întreaga comunitate a așteptat redeschiderea sa. Au tot fost anunțuri privind reluarea lucrărilor și termene de finalizare, urmate de diferite piedici și amânări. Perspectiva ca acest complex să își piardă tocmai destinația pentru care este atât de necesar ne îngrijorează profund! Vorbim despre șansa zecilor de mii de copii din București de a descoperi sporturile pe gheață. Interesul există, iar exemplul Patinoarului Doru Tureanu' din Sectorul 4, este grăitor: inaugurarea sa a creat o emulație puternică și a adus pe gheață numeroși copii și tineri. Capitala României ar avea nevoie de câte un patinoar în fiecare sector. În acest context, Mihai Flamaropol este o infrastructură esențială pentru dezvoltarea acestor discipline”.

FRHG a subliniat că argumentelor privind accesul la sport li se adaugă valoarea istorică a acestui loc, arena găzduind în trecut meciuri importante ale echipei naționale și ale formațiilor de club, precum Steaua, Dinamo, Sportul Studențesc, Triumf. „Avem responsabilitatea de a păstra această moștenire și de a le oferi generațiilor următoare posibilitatea să o continue. Dacă îmi permiteți o comparație, iubitorii cafelei știu că un '3 în 1' nu înlocuiește o cafea pură. La fel, hocheiul și patinajul au nevoie aici de un patinoar în adevăratul sens al cuvântului, cu o identitate clară și cu infrastructura necesară antrenamentelor și competițiilor, funcționabil minimum 9 luni/an. Funcțiunile complementare trebuie să susțină această misiune, iar patinoarul să rămână inima complexului”, a precizat în comunicat președintele FRHG.

Federația Română de Hochei pe Gheață consideră că o arenă corespunzătoare ar permite, totodată, includerea Bucureștiului între orașele care pot găzdui competiții internaționale de seniori de hochei. „Ne dorim ca și Bucureștiul să poată găzdui astfel de competiții, iar publicul din Capitală să aibă șansa de a vedea acasă echipele naționale și hochei internațional. Redeschiderea 'Flamaropolului' ar însemna un câștig pentru sportivi, pentru suporteri și pentru oraș. Ne dorim un dialog constructiv și soluții concrete. Vocea comunității contează, iar completarea chestionarului este un mod prin care fiecare poate susține viitorul sporturilor pe gheață în București. Mihai Flamaropol trebuie să rămână ceea ce a fost pentru generații întregi: unul dintre patinoarele-simbol al României”, a mai transmis Nagy.

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Foto: Primăria Sectorului 2

Lucrările pe șantierul viitorului patinoar au fost reluate în august 2025 pentru scurt timp. Ulterior, șantierul a fost preluat de Primăria Sectorului 2 de la Primăria Generală. Pe de altă parte, deunăzi, Primăria Sectorului 2 a transmis că îi invită pe cetățeni la două sesiuni de consultare publică în ceea ce privește construcția și facilitățile noii Arene Flamaropol. „Arena Flamaropol, fostul patinoar de pe Bd. Basarabia nr. 35–37, urmează să fie transformată într-un complex sportiv și comunitar modern, gândit să răspundă nevoilor locuitorilor Sectorului 2 și să fie conectat la spațiile publice din vecinătate. Dar cum ne dorim să arate acest loc? Ce facilități ar trebui să includă? Ce activități sportive, spații verzi și zone dedicate comunității ar fi cu adevărat utile? Părerea voastră contează!”.

Locuitorii din sector au fost invitați la două sesiuni de consultare publică, organizate în două runde:

Vineri, 13 noiembrie, între 18.00 și 20.30, o consultare dedicată persoanelor cu dizabilități și organizațiilor care le reprezintă.

Duminică, 15 noiembrie, între 10.00 și 13.00, o consultare deschisă comunității sportive și tuturor celor interesați de viitorul Arenei Flamaropol. „Nu puteți participa fizic? Nicio problemă! Ne puteți transmite ideile și propunerile și online, completând chestionarul dedicat. Ne dorim ca Arena Flamaropol să devină mai mult decât un complex sportiv: un loc viu, accesibil, prietenos și deschis întregii comunități”, a transmis primăria Sectorului 2.

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