 Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL: „Concluzia a fost votată în unanimitate” | adevarul.ro
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Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL: „Concluzia a fost votată în unanimitate”

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Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis joi, 12 noiembrie, că primarii PNL din județ au votat în unanimitate pentru organizarea alegerilor interne în partid.

Hubert Thuma
Hubert Thuma Foto: Facebook/Hubert Thuma

„Am adunat astăzi, la Biroul Politic Județean, toți primarii PNL din Ilfov. I-am ascultat pe fiecare. Fără excepție.

Nu a fost o ședință de bifat. Au vorbit oameni care au bătut la fiecare ușă, din comună în comună și din oraș în oraș, care au adus voturi reale și care stau zilnic față în față cu problemele oamenilor. Au spus deschis ce merge și, mai ales, ce nu mai merge în partid.”

La noi, deciziile se iau prin consultare. Nu prin anunț, nu prin comunicat venit de la centru. Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus.”

Hubert Thuma adaugă că reforma PNL trebuie să înceapă de la nivelul filialelor, prin alegeri interne în care membrii partidului să își desemneze reprezentanții, și nu prin numiri făcute de conducerea centrală.

„Un partid nu se reconstruiește de sus în jos. Nu se reformează din birouri și nici prin președinți interimari care au primit funcția printr-o semnătură, nu printr-un vot. Se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care își pun în fiecare zi numele și obrazul în fața cetățenilor.

De aceea, ordinea contează: întâi alegeri în fiecare filială, apoi la nivel național. Conducerea partidului trebuie să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu, nu membrii să afle de la centru pe cine au de ascultat.”

„Știu că, pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong”

Președintele CJ Ilfov subliniază că delegații la congres ar trebui să fie aleși din rândul membrilor filialelor, al primarilor și al aleșilor locali care au contribuit la activitatea partidului, „nu angajați aduși din companii de stat și nici oameni puși acolo pentru că s-au aflat, la momentul potrivit, în preajma cui trebuia.”

„Știu că, pentru unii, politica seamănă cu un meci de ping-pong: mingea sare de la un partid la altul, de la o funcție la alta, și se oprește doar acolo unde găsește un scaun liber. Primarii din Ilfov nu joacă acest joc. Ei rămân, cu responsabilitate, acolo unde i-au pus oamenii și dau socoteală pentru fiecare drum, fiecare școală, fiecare țeavă de apă.

Avem nevoie de o dezbatere adevărată despre cine suntem și încotro mergem. Nu de o consultare de formă, făcută după ce decizia a fost deja luată.”

De aceea, liberalul îi îndeamnă pe președinții de organizații județene și de consilii județene să se consulte cu primarii PNL, susținând că aceștia cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă cetățenii.

„Dacă PNL vrea o direcție, ea începe de la ei, nu de la cei care s-au trezit peste noapte cu o funcție și cred că asta le dă dreptul să decidă pentru toți.

Ilfovul a spus astăzi ce avea de spus. Aștept să aud și celelalte județe. Și o întrebare de final: dacă suntem atât de convinși că direcția e bună, de ce ne-ar fi teamă de un vot în propriul partid?”

Stenograme din ședința PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul

Stenograme publicate recent arată că în interiorul PNL există tensiuni puternice, după ce Hubert Thuma l-a criticat pe președintele formațiunii, Ilie Bolojan, în timpul unei ședințe de partid.

Thuma a făcut referire și la declarația lui Robert Sighiartău, care spusese că îl doare „burta de partid” pentru că a crescut în PNL.

Acesta a spus că și alți liberali cu vechime resimt nemulțumiri față de situația din partid, făcând o comparație cu persoanele venite recent în formațiune, inclusiv Oana Gheorghiu și membri aduși din Bihor.

„Robert Sighiartău a spus că îl doare burta de partid pentru că a crescut în PNL. Şi eu am crescut în PNL, cred că pe majoritatea de aici care au crescut în PNL îi doare stomacul de ce se întâmplă în partid, mai puțin pe doamna Oana Gheorghiu, că nu a crescut în partid, a venit doar la final acum sau pe domnul Jurca sau pe cine ați mai adus dumneavoastră, domnule Bolojan, de la Bihor”, a zis Hubert Thuma.

Apoi, Hubert Thuma i-a reproșat lui Ilie Bolojan că nu respectă principiul potrivit căruia filialele ar trebui să primească funcții și poziții în funcție de rezultatele și meritele lor

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