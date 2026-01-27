„Așa arată sărăcia în Germania”: cerșetor cu geacă Moncler și pantofi Adidas, filmat în Gara din Köln. Imaginile au stârnit controverse

Un bărbat cerșetor, îmbrăcat într-o geacă Moncler și pantofi Adidas, surprins de deputatul CDU din Germania, Carsten Müller, în Gara Centrală din Köln, a stârnit un adevărat val de controverse în mediul online

Imaginea, realizată de deputatul german cu telefonul mobil în drum spre Bruxelles, arată un bărbat purtând pantofi sport Adidas și o geacă Moncler, în timp ce cerșea.

„Pantofi de marcă Adidas, geacă Moncler, iar pe carton scria «Vă rog pentru mâncare, mulțumesc». Adresarea se face într-o germană foarte stâlcită. Așa arată sărăcia în Germania! Acest lucru mă enervează foarte, foarte tare, este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași și arată că este necesară o acțiune suplimentară, desigur, una diferențiată. În acest caz concret, de exemplu, din partea forțelor de securitate ale căilor ferate”, a scris Müller, pe FB.

Întrebat de internauți cum a recunoscut că geaca era un model original Moncler, cu prețuri între 700 și 2.000 de euro.

„Recunoașteți că acestea sunt haine originale? Ce ar trebui să poarte un cerșetor în opinia ta?”, a întrebat un internaut.

„Se poate observa clar atunci când stai chiar lângă el”, i-a răspuns deputatul.

Postarea a depășit un milion de vizualizări și a stârnit numeroase controverse.

Unii internauți i-au dat dreptate lui Müller, considerând situația drept „absurdă”, în timp ce alții l-au acuzat de promovarea unor metode similare partidului AfD și de incitare la ură împotriva străinilor și migranților.