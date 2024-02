O femeie din SUA a ignorat simptomele cancerului de colon timp de trei ani din cauza fricii. Acum e prea târziu ca să mai fie salvată

O femeie, în vârstă de 31 de ani, din statul Washington a dezvăluit printr-o postare publicată miercuri, 31 ianuarie, pe Reddit că a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiu terminal după ce a ignorat timp de trei ani simptomele îngrijorătoare din pricina fricii, relatează Daily Mail.

Inițial, tânăra, care are numele de utilizator tea4vendetta, a afirmat miercuri că nu are de gând să apeleze la tratament pentru afecțiunea sa și că va muri în decurs de un an. Însă, aceasta a revenit asupra deciziei și i-a anunțat pe internauți: „Voi urma un tratament și nu am de gând să renunț încă. Ieri a fost greu, dar astăzi este mai bine”.

„O să mor în următorul an. De trei ani fac scaune cu sânge și am cancer de colon. Mi-a fost prea frică să-mi fac o colonoscopie și acum sufăr de cancer de colon în stadiu terminal. E vina mea, prieteni.

Am dat-o în bară, dar acum trebuie să iau decizii. Nu am de gând să caut niciun tratament. Orice tratament nu face decât să-mi prelungească viața în loc să mi-o salveze.

Nu pot să-mi împovărez familia cu moartea mea și vreau ca ultimul meu an de existență să fie unul pozitiv. Nu vreau să fiu internată într-un centru de îngrijire paliativă în ultimele mele zile”, se arată în postarea cu pricina.

În vreme ce numărul total de cazuri de cancer a scăzut constant în ultimele decenii, medicii au fost surprinși de creșterea numărului de cazuri de cancer de colon la adulții mai tineri, care, în mod obișnuit, au prezentat un risc scăzut de îmbolnăvire.

Specialiștii nu sunt siguri care este cauza acestei creșteri și încearcă să afle dacă alimentația actuală, antibioticele sau chiar infecțiile fungice ar putea avea un rol. În plus, depistarea și tratamentul întârziat ar putea contribui la decesele în rândul tinerilor, deoarece adesea persoanele tinere nu sunt suspectate că suferă de această boală.

„De ce să-i fac să sufere?”

Utilizatoarea a precizat că nu intenționează să-și anunțe familia în legătură cu diagnosticul său, deoarece „nu dorește să le prelungească suferința": „Ei nu mă pot ajuta, așa că de ce să-i fac să sufere?”.

În cazul cancerului de colon în stadiu terminal sau în stadiul patru, acesta se răspândește în alte părți ale corpului, tratamentul nu dă rezultate, iar cancerul nu mai este considerat tratabil. Rata de supraviețuire la cinci ani este de aproximativ 14%.

În anii '90, doar 11% din cazurile de cancer colorectal se înregistrau în rândul persoanelor cu vârsta mai mică de 55 de ani. Dar numărul de cazuri a crescut acum de peste două ori, persoanele din această grupă de vârstă reprezentând acum o cincime din toate cazurile noi diagnosticate, potrivit celor mai recente date din 2021.

Conform informațiilor dintr-un studiu publicat în revista JAMA Surgery, se așteaptă ca, până în anul 2030, cancerul de colon să fie cu 90% mai răspândit la persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani.

Utilizatoarea Reddit a mai mărturisit în postare: „Cu toții trebuie să murim, deci cred că acum îmbrățișez moartea?

Cred că voi sări de pe o stâncă de îndată ce lucrurile vor deveni prea rele. Refuz să mor într-un pat, vreau să mor privind un răsărit sau un apus de soare sau cel puțin în condițiile mele.

Am doar 31 de ani și sunt doar tristă că nu am putut face mai mult cu viața mea. Tocmai am aflat că sunt infertilă. De asemenea, nu mi-am urmat niciodată visele, pur și simplu am dat greș în această viață”.

„Cancerul e nasol”

La scurt timp după ce postarea tinerei de 31 de ani a fost publicată, alți utilizatori Reddit i-au spus că are gânduri sinucigașe.

Unii din cei care au comentat au fost ei înșiși suferinzi de cancer și i-au oferit îndrumări.

„Am trecut prin ceea ce treci tu. Înțeleg perfect de ce spui aceste lucruri, nu greșești, cancerul e nasol”, a scris un utilizator al platformei.

„Te rog însă să te mai gândești la tratament, ți-ar putea prelungi viața cu mulți ani, ceea ce ți-ar da timp să faci unele dintre lucrurile pe care simți că nu le-ai făcut”.

Postarea are peste 70 de comentarii.

Femeia de 31 de ani se numără printre miile de tineri diagnosticați în fiecare an cu cancer de colon.

Un alt caz este cel al lui Daniel Lucas, care avea 27 de ani la acea vreme. El a început să aibă sânge în scaun în 2017, însă a fost diagnosticat greșit timp de doi ani, medicii fiind de părere că are colită, boala Crohn și apendicită.

Tumora a fost depistată abia după ce a ajuns în stadiul trei, ceea ce înseamnă că se răspândise în afara colonului și era prea avansată pentru a fi tratată. Daniel Lucas a murit la 35 de ani, în 2022.

În 2024 vor exista 106.600 de cazuri noi de cancer de colon

Jordan Knight, din Bethel Park, Pennsylvania, a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul patru la doar 29 de ani. A încercat mai multe tratamente, a participat la studii clinice și a suferit mai multe intervenții chirurgicale.

Totuși, nimic nu a dat rezultate, iar Knight a murit în anul 2021, la 31 de ani.

Pentru tinerii care reușesc să scape cu viață, boala își poate pune amprenta și în alte moduri. Marisa Maddox a fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul trei la vârsta de 29 de ani.

Înainte de a fi diagnosticată, ea abia îsi adusese pe lume fiul și voia să aibă mai mulți copii. Cu toate acestea, i s-a spus că efectele puternice ale radioterapiei folosite pentru a-i salva viața i-au afectat atât de mult ovarele încât nu mai putea avea alți copii.

Cancerul colorectal debutează în mod normal sub forma unei mici excrescențe, numită polip, pe mucoasa interioară a colonului sau a rectului - o parte a intestinului gros. În timp, celulele din acești poli pot începe să se dividă necontrolat, declanșând cancerul.

Adesea, în stadiile incipiente, nu sunt sesizat simptome notabile, motiv pentru care medicii recomandă ca toate persoanele cu vârsta de 45 de ani și peste să se supună unui screening pentru depistarea cancerului prin intermediul unei colonoscopii, care trebuie efectuată o dată la zece ani.

De asemenea, este posibil ca investigația să poată fi realizată și la o vârstă mai fragedă, după ce este cerută părerea medicului.

Printre primele simptome se numără: schimbarea obiceiurilor intestinale, prezența sângelui în scaun, pierderea inexplicabilă în greutate și oboseala sau slăbiciunea subită - cauzată de pierderea de sânge.

Dacă cancerul este depistat în stadii incipiente, înainte ca boala să se răspândească în alte zone, organizația caritabilă Fight Colorectal Cancer spune că nouă din zece pacienți vor trăi mai mult de cinci ani de la stabilirea diagnosticului.

Însă, dacă cancerul nu este depistat până în stadiul trei, rata de supraviețuire la cinci ani scade la 71%. În stadiul patru, doar 14 % dintre pacienți trăiesc încă cinci ani.

Societatea Americană de Cancer estimează că în 2024 vor exista 106.600 de cazuri noi de cancer de colon și 46.200 de cazuri noi de cancer rectal.