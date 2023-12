Medicul care a operat-o pe Rona Hartner spune tot despre boala artistei. Actrița a murit pe 23 noiembrie

Medicul care a operat-o pe Rona Hartner a făcut declarații emoționante despre starea regretatei artiste. Dr. Mircea Beuran a fost primul care a tratat-o pe actrița diagnosticată cu cancer. Ulterior, Rona a dorit să continue tratamentul în Franța.

Mircea Beuran a avut o relație specială cu Rona Hartner. Se cunoșteau de ani buni, fiind vecini în copilărie. Acesta este motivul pentru care artista a dorit să o trateze în momentul în care a primit o veste cumplită: avea cancer la colon.

După operația care a avut loc în România, lucrurile au decurs normal, până în anul 2023. În primăvara acestui an, Rona l-a anunțat pe dr.Mircea Beuran că a fost diagnosticată cu cancer pulmonar, metastaze la creier, aflându-se în stadiul 4 al bolii, unul avansat, relatează stiripesurse.ro.

„Noi am fost vecini în copilăria ei. Ne-am întâlnit de câteva ori și apoi a fost bucuria de a ne revedea la spital. Mi-a părut rău că avea un stadiu avansat, dar am făcut tot ce am putut. Ea și-a dorit ca partea de tratament oncologic să-l facă în Franța.

Avea încredere în chirurgul din România, dar voia tratamentul să-l facă în Franța. Așa a fost, mi-a transmis tot timpul perioada în care se controla că evoluția ei este foarte bună. La un moment dat corespondența noastră s-a întrerupt.

Am aflat indirect că are o problemă pulmonară, neștiind dacă este vorba despre o metastază sau cancer nou. Și apoi am aflat cu tristețe că a murit”, a spus prof. dr. Mircea Beuran pentru emisiunea Exclusiv VIP de la Prima TV.

Dr. Beuran ținut să precizeze că Rona nu ar mai fi avut șanse de supraviețuire, în stadiul 4 al bolii. Medicul a explicat faptul că niciun alt tratament din România nu i-ar fi adus vindecarea, deoarece tumorile pulmonare, avansate, nu se mai pot trata în niciun fel.

Actrița a murit la doar 50 de ani

Actrița a murit la doar 50 de ani, pe 23 noiembrie 2023, răpusă de o maladie cumplită cu care s-a luptat în ultimii ani.

Deși boala era în stadiul patru, Rona Hartner nu a renunțat să lupte și să spere că va învinge din nou cancerul, mai ales cu ajutorul credinței.

„Medicii mi-au descoperit la plămâni o tumoare de cinci centimetri, cele pe creier sunt mici, de 15 mm fiecare, dar sunt șapte, și la glandele suprarenale au văzut metastaze. Aceste tumori nu sunt operabile. Tratamentul îl voi face în Franța. O să urmez nu citostatice, ci imunoterapie, e mai suportabilă“, spunea Rona Hartner pentru Playtech.