O doctoriță a încercat să-și otrăvească soțul. Bărbatul a montat camere în bucătărie și a descoperit totul VIDEO

O femeie din California, de profesie medic, a încercat să-și ucidă soțul cu o soluție folosită la desfundat țevile. Bărbatul a descoperit la timp intențiile femeii.

Chen a descoperit în limonada pe care și-o bea în fiecare dimineață un gust ciudat. Suspicios, a instalat camere în bucătărie și nu mică i-a fost mirarea când a descoperit că soția sa, Yu, îi toarnă ceva în pahar. Analizele au demonstrat că era vorba de o soluție corozivă, foarte periculoasă.

Yu, de 46 de ani, a fost acuzată de trei fapte de otrăvire și una de agresiune domestică cu vătămare corporală, a anunțat procurorul din Orange County, potrivit unui comunicat citat de CNN.

„Am început să simt un gust chimic la limonadă. În cele din urmă, am avut simptome care m-au făcut să mă duc la medic. Am efectuat un examen și am fost diagnosticat cu două ulcere gastrice, gastrită și esofagită”, a spus Chen în documentele depuse în instanța pentru divorț, cerând custodia pentru cei doi copii ai lor.

Avocatul lui Yu, Scott Simmons, spune că aceasta va pleda nevinovată. El susține că soțul femeii a pus la cale toată povestea pentru a obține o înțelegere mai bună de divorț.

Potrivit actelor de la dosar, Chen a obținut trei dovezi video în care Yu „toarnă Draino (soluția pentru desfundat țevi - n.n.) luat de sub chiuveta din bucătărie în limonadă“.

Mostrele au fost predate Poliției Irvine. „Probele au fost ulterior predate FBI pentru testare, confirmându-se că aveau un conținut de substanță pentru curățarea scurgerilor”.

David Dworakowski, avocatul din procesul de divorț al lui Yu, a spus că aceasta „este nevinovată pentru aceste acuzații scandaloase și așteaptă cu nerăbdare să își prezinte cazul în proces“. Procesul este programat să înceapă pe 18 aprilie.