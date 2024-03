Nikki Haley a renunțat la cursa prezidențială în Statele Unite, dar a refuzat să își arate susținerea imediată pentru Trump

Fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, și-a încheiat miercuri campania prezidențială, după ce a fost înfrântă în mod decisiv în cursa din „Super Tuesday” desfășurată pe întreg teritoriul Statelor Unite.

Acest lucru înseamnă că a cedat nominalizarea republicană pentru alegerile din 2024 lui Donald Trump, arată The Guardian.

Fostul guvernator al Carolinei de Sud, devenit ambasador al SUA la ONU sub administrația Trump și prima femeie de culoare care a luptat pentru nominalizarea republicană pentru președinție, a refuzat să își arate imediat susținerea pentru fostul președinte, așa cum au făcut aproape toți ceilalți rivali republicani ieșiți din cursă. În schimb, Haley l-a provocat pe Trump să câștige sprijinul votanților ei.

"Timpul a sosit acum să îmi suspend campania", a declarat Haley, anunțându-și decizia în timpul unui discurs de trei minute în Charleston, Carolina de Sud.

După ce a învins-o pe Haley în 14 din cele 15 alegeri primare republicane, Trump este pe punctul de a aduna suficienți delegați pentru a-și asigura nominalizarea partidului pentru a treia oară consecutivă, în ciuda celor 91 de acuzații penale, încercărilor de a fi eliminat de pe buletinul de vot pentru incitarea la o insurecție și a hotărârilor instanțelor civile care îl obligă să plătească peste 400 de milioane de dolari după ce a fost găsit responsabil pentru fraudă financiară și defăimare.

Între timp, Joe Biden a trecut cu bine de adversarii nominali în drumul său neîntrerupt către nominalizarea democraților. Plecarea lui Haley din cursă marchează, în esență, sfârșitul sezonului primar, mult mai devreme decât în ciclurile electorale anterioare, pregătind terenul pentru o reluare a confruntării Trump-Biden.

Haley și-a luat angajament anterior față de Comitetul Național Republican că va susține eventualul nominalizat. Însă ea a afirmat recent că nu simte că este obligată să își țină această promisiune, după ce campania lui Trump a încercat agresiv să preia controlul asupra organizației.

Atacată de Trump în timpul campaniei electorale

În ultimele săptămâni ale campaniei sale, Haley a devenit liderul mișcării disparate împotriva lui Trump din cadrul Partidului Republican.

"Am spus că vreau ca americanii să-și facă auzite vocile. Am făcut asta", a declarat ea miercuri. "Nu am niciun regret."

Cu toate că a suferit o lungă serie de înfrângeri, exit-poll-urile au arătat că Haley se bucura de susținerea femeilor din suburbii și a independenților - grupuri cheie în alegerile generale pe care ea a avertizat că Trump continuă să le alunge.

Un procent semnificativ dintre susținătorii săi - și în rândul votanților republicani în general - au declarat că nu ar vota pentru un candidat condamnat pentru o infracțiune.

Înainte de discursul lui Haley de miercuri, Trump a atacat-o într-o postare pe rețelele de socializare, acuzând-o că atrage susținere din partea "democraților radicali de stânga" și minimalizând singura sa victorie în Vermont.

"La acest punct, sper că rămâne în 'cursă' și luptă până la sfârșit!" a scris el, înainte de a-i invita pe susținătorii ei să se alăture "celui mai mare curent din istoria națiunii noastre."

În contrast, Biden a lăudat "curajul" pe care Haley l-a arătat în încercarea de a obține nominalizarea republicană, în ciuda faptului că asta probabil va provoca furia lui Trump și a celor mai loiali susținători ai săi.

"Nikki Haley a fost dispusă să spună adevărul despre Trump: despre haosul care-l urmează întotdeauna, despre incapacitatea sa de a distinge binele de rău, și despre înclinarea sa în fața lui Vladimir Putin", a declarat Biden într-un comunicat emis de echipa sa de campanie.