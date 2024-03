Haley câștigă pentru prima dată o rundă a alegerilor primare republicane din SUA

Victoria fostei reprezentante permanente la ONU, în zona metropolitană DC este prezisă de rezultatele procesării a aproximativ 99% din buletinele de vot de către principalele instituții media din SUA, inclusiv AP, WP, NYT, ABC și CNN.

Victoria lui Haley în zona metropolitană DC este prezisă pe baza procesării a aproximativ 99% din buletinele de vot de către mass-media americană de top, inclusiv Associated Press, The Washington Post și The New York Times, ABC și canalul de televiziune CNN. Conform calculelor lor, Haley primește aproximativ 63% din voturile primare în district, iar adversarul ei, fostul președinte american Donald Trump, obține aproximativ 33%.

Primarele districtului federal selectează delegați care vor sprijini un candidat pentru nominalizarea prezidențială la viitoarea Convenție națională republicană. Primarul din Districtul Columbia va trimite 19 delegați. Hayley, conform estimărilor mass-media, le va primi pe toate. Pentru a fi nominalizat drept candidat republican la președinție în primul tur de vot la convenția națională a partidului din 15-18 iulie din Milwaukee, Wisconsin, un candidat trebuie să primească 1.215 de voturi de la delegați. Această victorie în primare a fost prima a lui Haley în actuala campanie electorală. Ea și-a asigurat deja sprijinul a 43 de delegați. Trump a primit acum 244 de voturi de la delegați. Potrivit unor estimări mass-media, el va câștiga numărul de voturi necesare pentru nominalizarea republicană la președinție până pe 12 martie.

Următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc în Statele Unite pe 5 noiembrie. Pe 25 aprilie 2023, actualul lider american Joe Biden, un democrat, a anunțat că va căuta să fie reales. Trump și-a anunțat intrarea în cursa electorală în noiembrie 2022.