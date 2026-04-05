Nepoata și strănepoata fostului general iranian Qasem Soleimani, reținute în SUA. Autoritățile le retrag rezidența și le acuză de propagandă antiamericană

Agenți federali americani au reținut nepoata și strănepoata defunctului comandant militar iranian Qassem Soleimani, după ce secretarul de stat Marco Rubio le-a revocat statutul de rezident permanent, a relatat Reuters , citând Departamentul de Stat.

Hamideh Soleimani Afshar, nepoata fostului general iranian Qasem Soleimani, a fost reținută de autoritățile americane pentru imigrație la Los Angeles, după ce ar fi exprimat în mod public susținere pentru atacuri împotriva militarilor americani.

Secretarul de stat Marco Rubio a anunțat că statutul de rezident permanent al acesteia, precum și al fiicei sale, a fost revocat, iar cele două urmează să fie deportate „cu prima ocazie disponibilă”.

Declarații dure de la Washington

„Până de curând, Hamideh Soleimani Afshar și fiica ei trăiau în lux în Statele Unite, beneficiind de statutul de rezident permanent”, a transmis Rubio. Oficialul american a subliniat că Afshar este o susținătoare vocală a regimului de la Teheran și că a celebrat atacuri împotriva americanilor, numind SUA „Marele Satan”.

„Administrația Trump nu va permite ca țara noastră să devină un refugiu pentru cetățeni străini care susțin regimuri teroriste antiamericane”, a adăugat acesta, făcând referire la politica promovată de Donald Trump.

Legături sensibile și trecut controversat

Numele lui Afshar capătă o greutate aparte prin legătura de familie cu Qasem Soleimani, una dintre cele mai influente figuri militare ale Iranului, eliminat în 2020 într-un atac cu dronă americană, ordonat de Donald Trump, pe aeroportul din Bagdad.

Departamentul de Stat o acuză pe femeie că ar fi promovat propaganda regimului iranian, lăudând conducerea de la Teheran și susținând deschis Islamic Revolutionary Guard Corps, organizație desemnată drept teroristă de către SUA.

Cum au ajuns în SUA

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Afshar a intrat în Statele Unite în 2015, cu viză de turist, iar fiica sa — cu viză de student. În 2019, un judecător le-a acordat azil, iar în 2021 au obținut „green card”.

Totuși, autoritățile susțin acum că statutul ar fi fost obținut în mod fraudulos. Într-o cerere de naturalizare din 2025, Afshar ar fi recunoscut că a călătorit de mai multe ori în Iran după obținerea rezidenței — un detaliu care contrazice condițiile azilului.

„Acordarea rezidenței permanente este un privilegiu. Dacă există indicii că un deținător reprezintă o amenințare pentru SUA, acest statut poate fi revocat”, a transmis DHS.

Interesant este că fiica sa nu este acuzată de fraudă sau declarații antiamericane, însă măsura expulzării o vizează și pe aceasta.

Activitate online și reacții

Potrivit autorităților, cazul a intrat în atenția Departamentului de Stat după o serie de postări pe rețelele sociale, între timp șterse, în care Afshar ar fi exprimat poziții pro-iraniene și antiamericane.

Retorica acesteia s-ar fi radicalizat în ultimele săptămâni, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran, declanșat după bombardamentele ordonate de administrația Trump la finalul lunii februarie.

În aceste atacuri, liderul suprem iranian, Ali Khamenei, s-ar număra printre victime — un eveniment care a amplificat tensiunile la nivel global.

O viață confortabilă în California

Documentele publice arată că Afshar locuia într-o casă din cartierul Tujunga, Los Angeles, evaluată la aproximativ 740.000 de dolari. Proprietatea, achiziționată în 2021, oferă o panoramă asupra regiunii Crescenta Valley și a munților Verdugo.

În mediul online au circulat și imagini din locuința sa, unde apar elemente decorative tradiționale iraniene.

Departamentul de Stat a adăugat, de asemenea, că la începutul acestei luni, Rubio a pus capăt statutului legal al Fatemei Ardeshir-Larijani, fiica politicianului iranian Ali Larijani, și al soțului acesteia, Seyed Kalantar Motamedi. Potrivit Departamentului de Stat, Ardeshir-Larijani și Motamedi nu se mai află în Statele Unite și li se interzice intrarea în Statele Unite în viitor.

Ali Larijani, unul dintre principalii arhitecți ai politicii de securitate iraniene, a fost ucis la mijlocul lunii martie într-un atac aerian comun americano-israelian.

Context geopolitic tensionat

Cazul vine într-un moment extrem de delicat. Donald Trump a avertizat că SUA ar putea relua bombardamentele asupra Iranului în termen de 48 de ore dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz — un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Pe acest fond, autoritățile americane par să adopte o linie tot mai dură față de persoanele suspectate de simpatii față de regimul iranian.

Rămâne de văzut dacă acest caz va avea ecouri mai largi sau va deveni un precedent în politica de securitate internă a Statelor Unite.