O teorie conspiraționistă prezice data exactă la care Pământul va „pierde gravitația”. Reacția NASA la presupusul document

La începutul anului, pe rețelele sociale a început să circule un zvon potrivit căruia Pământul ar urma să „piardă gravitația” timp de șapte secunde, pe 12 august 2026, ceea ce ar provoca o catastrofă globală. Informația a fost însă dezmințită de NASA.

Persoanele care promovau această teorie susțineau că a fost scursă dintr-un document secret al NASA, din noiembrie 2024, intitulat „Project Anchor”, potrivit Snopes.

Utilizatori de pe rețelele sociale au copiat și distribuit texte, susținând că acesta ar fi arătat că agenția știa de evenimentul cosmic și ar fi organizat pregătiri speciale pentru a-l gestiona.

De exemplu, pe 31 decembrie 2025, utilizatorul de Instagram @mr_danya_of, al cărui cont a devenit indisponibil între timp, a distribuit un scurt videoclip cu un bărbat care stătea într-o mașină, fără să vorbească.

Textul suprapus pe imagini spunea (arhivat): „Pe 12 august 2026, lumea va pierde gravitația timp de 7 secunde. NASA știe. Se pregătesc, dar nu ne spun de ce.”

Descrierea postării susținea în continuare: „În noiembrie 2024, un document secret NASA intitulat «Project Anchor» a fost scurs online. Bugetul proiectului este de 89 de miliarde de dolari, iar scopul său este supraviețuirea unei anomalii gravitaționale de 7 secunde, așteptată pe 12 august 2026, la ora 14:33 UTC.”

Postarea estima „între 40 și 60 de milioane de morți din cauza căderilor”, „distrugerea infrastructurii”, „un colaps economic care va dura peste 10 ani” și „panică generalizată”: „Ce se va întâmpla: în primele două secunde, tot ce nu este asigurat se va ridica în aer (oameni, animale, vehicule), în următoarele 3-4 secunde, lucrurile vor continua să se ridice la 15-20 de metri, iar panica se va instaura, pe măsură ce oamenii lovesc tavanele, din secunda 7 gravitația revine și totul va cădea pe pământ”.

Alte exemple ale acestui zvon au apărut pe 4chan, Bluesky, Facebook, Instagram, Reddit, Threads, TikTok și X.

Pe scurt, deși site-ul NASA menționa că pe 12 august 2026 va avea loc o eclipsă totală de Soare, zvonul despre „Project Anchor” și pierderea gravitației era fals.

Ulterior, un purtător de cuvânt al NASA a declarat prin e-mail că zvonul nu este adevărat:

Pământul nu își va pierde gravitația pe 12 august 2026. Gravitația Pământului, sau forța gravitațională totală, este determinată de masa sa. Singura modalitate prin care Pământul și-ar putea pierde gravitația ar fi ca sistemul terestru, masa combinată a nucleului, mantalei, scoarței, oceanelor, apei terestre și atmosferei, să piardă masă. O eclipsă totală de Soare nu are niciun impact neobișnuit asupra gravitației Pământului. Atracția gravitațională a Soarelui și a Lunii asupra Pământului, care nu afectează gravitația totală a planetei, ci forțele mareelor, este bine înțeleasă și previzibilă cu zeci de ani în avans.

Postarea utilizatorului @mr_danya_of de pe Instagram reprezintă cea mai veche dovadă a zvonului, potrivit căutărilor efectuate.

Linkul și videoclipul original (arhivate) erau vizibile pe 6 ianuarie. A doua zi, contul utilizatorului nu mai era accesibil, fiind afișat mesajul: „Profilul nu este disponibil. Linkul poate fi invalid sau profilul a fost eliminat.”

Utilizatorul publica frecvent povești aparent ficționale, redactate posibil cu ajutorul inteligenței artificiale, unele indicii fiind folosirea emoji-urilor în texte.

Pe alte platforme, acesta pretindea că ar fi avut diverse profesii, de la angajat Google la psihiatru sau criminolog.

După zvonul despre „pierderea gravitației”, a distribuit o altă poveste inventată despre dispariții în Alaska. Utilizatorul a fost contactat de Snopes pentru clarificări.