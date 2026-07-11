NASA caută voluntari pentru o misiune de un an care simulează viața pe Lună și Marte. Ce condiții trebuie să îndeplinești

NASA caută 4 voluntari pentru o nouă misiune de simulare a explorării Lunii și planetei Marte, în cadrul căreia participanții vor petrece aproximativ un an în izolare, într-un habitat special amenajat la Centrul Spațial Johnson din Houston. Persoanele selectate vor fi remunerate și vor contribui la pregătirea viitoarelor misiuni cu echipaj uman în spațiu.

Programul, denumit Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), va începe cel mai devreme în august 2027 și reprezintă prima misiune terestră a NASA care va simula toate etapele unei expediții către Lună sau Marte, de la călătoria prin spațiu până la activitățile desfășurate pe suprafața unei alte planete.

Un an în izolare, ca într-o misiune spațială

Pe parcursul a aproximativ 14 luni, dintre care 12 luni vor fi petrecute în habitate izolate, participanții vor locui și vor lucra în condiții similare celor pe care le-ar întâlni astronauții în spațiul real, menționează NASA într-un comunicat.

Voluntarii vor utiliza un habitat inspirat din programul HERA, care reproduce o navă spațială, iar ulterior vor fi transferați într-o bază imprimată 3D, concepută pentru a simula viața pe suprafața Lunii sau a planetei Marte.

Misiunea va include activități precum ieșiri simulate în spațiu, deplasări cu un rover, cultivarea plantelor, gestionarea resurselor limitate și efectuarea de experimente științifice.

NASA urmărește să testeze tehnologii, echipamente și proceduri care să ajute la menținerea sănătății și performanței echipajelor în timpul misiunilor de lungă durată.

Cine poate aplica

NASA caută persoane cu profil apropiat celui al astronauților. Candidații trebuie să fie cetățeni americani sau posesori ai unui permis de ședere permanentă (Green Card), să aibă între 30 și 55 de ani, să nu depășească 1,88 metri înălțime și să cunoască fluent limba engleză.

De asemenea, aceștia trebuie să fie dispuși să participe la o misiune de aproximativ 14 luni, să treacă evaluările medicale și psihologice ale NASA și să nu aibă restricții alimentare, antecedente de somnambulism sau dependență de medicamente pentru somn.

Sunt căutate persoane cu pregătire tehnică

Candidații trebuie să dețină o diplomă universitară într-un domeniu precum inginerie, biologie, fizică sau matematică, ori într-un domeniu conex, și să aibă experiență profesională relevantă.

NASA precizează că studiile de masterat și doctorat pot înlocui o parte din experiența profesională necesară, iar experiența militară este, de asemenea, luată în considerare.

Date importante pentru viitoarele misiuni Artemis

Rezultatele obținute în cadrul programului vor fi utilizate de Programul de Cercetare Umană al NASA pentru dezvoltarea viitoarelor misiuni spre Lună și Marte.

Datele colectate ar putea contribui inclusiv la planurile agenției privind înființarea unei baze permanente pe Lună și la desfășurarea misiunilor din cadrul programului Artemis.

NASA a precizat că voluntarii selectați vor fi remunerați pentru participarea la program, însă valoarea compensației financiare va fi comunicată doar persoanelor admise în procesul de selecție.