Musk răspunde apelului de ajutor al Ucrainei privind dispozitivele Starlink de pe dronele rusești

Antreprenorul american și fondatorul Space X, Elon Musk, a răspuns apelului la ajutor al ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, de a oferi ajutor în rezolvarea problemei dronelor de atac rusești care utilizează internetul prin satelit Starlink, relatează presa ucraineană.

Fedorov le-a mulțumit lui Musk și președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, „ pentru „răspunsul lor prompt și pentru că au început imediat să lucreze la o soluție ”.

Ministrul i-a mulțumit, de asemenea, lui Musk pentru că a furnizat Ucrainei sistemele Starlink la începutul invaziei la scară largă din partea Rusiei, subliniind că acestea au avut un rol „esențial pentru rezistența statului nostru .

Serhii „Flash” Beskrestnov, un expert ucrainean în tehnologie radio militară, numit recent consilier al lui Fedorov pe probleme legate de tehnologie, a avertizat că forțele ruse au folosit probabil internetul prin satelit Starlink pe dronele Shahed cu care au lovit un tren de pasageri în regiunea Hrakov, ucigând cinci persoane.

Presa ucraineană a relatat că Rusia a început să utilizeze terminale Starlink pe dronele sale pentru a crește precizia loviturilor și a eluda mijloacele de război electronic.

Analiștii au raportat de pildă că rușii au început să instaleze Starlink pe dronele sale mai rudimentare de atac precum Molnia 2, dar și pe noi modele precum BM-35, iar o evoluție îngrijorătoare este echiparea dronelor Shahed, folosite în atacurile masive asupra infrastructurii ucrainene și zonelor rezidențiale.

Drone rusești echipate cu Starlink

O echipă a Ministerului Apărării a contactat SpaceX la câteva ore după ce drone rusești dotate cu Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, propunând soluții pentru rezolvarea problemei, potrivit lui Fedorov.

„Tehnologia occidentală trebuie să sprijine lumea democratică și să protejeze civilii -nu să fie folosită pentru teroare și distrugerea orașelor pașnice”, a declarat Fedorov în postarea sa de pe Telegram.

Mesajul lui Fedorov vine la câteva zile după ce noul său consilier pe probleme de tehnologie de apărare, Serhii „Flash” Beskrestnov, a anunțat că o dronă rusească BM- 35 echipată cu Starlink, care poate zbura la o la până la 500 de kilometri distanță, a ajuns în orașul Dnipro, în centrul-estul țării.

Pe 29 ianuarie un număr mare de atacuri efectuate de drone Molniya (Lightning) echipate cu Starlink au fost înregistrate într-o singură zi pe frontul de est, la aproximativ 50 de kilometri de front. Într-o postare pe Facebook, Beskrestnov dronă atrăgea atenția că terminalul ar fi putut fi folosit pentru a efectua un atac cu dronă asupra unui tren de pasageri în regiunea Harkov pe 27 ianuarie, soldat cu cinci victime.