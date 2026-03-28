Video Canalul Suez, amenințat să fie blocat. Economia mondială e în pericol după intrarea miliției yemenite în războiul din Orient

Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au intrat în conflictul din Orientul Mijlociu printr-un atac cu rachetă asupra Israelului, ridicând riscul unei blocări a Canalului Suez și a altor puncte strategice de tranzit maritim.

Criza din Marea Roșie influențează comerțul global și companiile românești de import-export

Specialiștii avertizează că închiderea strâmtorilor Bab al-Mandab și Ormuz ar putea provoca perturbări majore în comerțul internațional și creșteri semnificative ale prețurilor la transport și asigurări.

Potrivit armatei israeliene (IDF), racheta lansată către Tel Aviv a fost interceptată, însă specialiștii avertizează că miliția yemenită ar putea viza în viitor navele care tranzitează Marea Roșie sau chiar Canalul Suez, scrie dailymail.

Profesorul Mohamad Elmasry de la Institutul de Studii Avansate din Doha atrage atenția că, dacă Houthis ar închide Strâmtoarea Bab al-Mandab, Marea Roșie și Canalul Suez, acestea s-ar adăuga Strâmtorii Ormuz deja afectate de tensiunile cu Iranul.

„Dacă ar decide să închidă aceste puncte strategice, impactul asupra comerțului internațional ar fi major”, a spus Elmasry.

Conflictul, aflat astăzi în a doua lună de la primele lovituri asupra Iranului, continuă să provoace victime.

În ultima săptămână, atacurile iraniene asupra unei baze aeriene saudite au rănit peste douăzeci de militari americani, dintre care 15 la baza Prince Sultan. În plus, lovituri și atacuri cu drone s-au înregistrat în Iran, Liban, Israel și Bahrain.

Israelul a amenințat cu intensificarea operațiunilor militare împotriva regimului islamic, în timp ce președintele american Donald Trump a sugerat că ia în calcul trimiterea de trupe în regiune – o măsură pe care Iranul a avertizat că ar avea „un preț greu de plătit”.

Rebelii Houthi au declarat că vor continua atacurile până la încetarea „agresiunii” pe toate fronturile.

Anterior, Houthis au atacat mai multe nave în Marea Roșie în timpul războiului din Gaza, iar acum există temeri că ar putea bloca efectiv Suezul, afectând comerțul global.