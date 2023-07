Meteorologii americani, tot mai des hărțuiți pentru reportajele despre schimbările climatice

Meteorologul Chris Gloninger a început să fie hărțuit și chiar amenințat, după ce a prezentat mai multe reportaje despre schimbările climatice în timpul buletinelor de știri locale. El a primit,d e asemenea, o serie de e-mailuri în care era amenințat și hărțuit. Dar nu este singurul.

Gloninger lucra la postul de televiziune din Iowa, dar reacțiile s-au întețit după ce a prezentat reportaje despre schimbările climatice. Un bărbatul care i-a trimis o serie de e-mailuri amenințătoare a fost acuzat de hărțuire de gradul trei. Chiar și postul de televiziune i-a cerut să își reducă activitatea, însă el a considerat că această presiune avea scopul de a-și menține audiența. „Am început doar să fac legătura între vremea extremă și schimbările climatice, iar apoi volumul reacțiilor de respingere a început să crească destul de dramatic”, a declarat el într-un interviu acordat The Associated Press.

Așa că, la 21 iunie, a anunțat că părăsește KCCI-TV - și că renunță definitiv la cariera sa de 18 ani în jurnalismul de radiodifuziune.

Nu este o experiență unică

Experiența lui Gloninger este foarte comună printre meteorologii din întreaga țară care se confruntă cu reacții din partea telespectatorilor atunci când, în buletinele lor meteo locale, leagă schimbările climatice de temperaturi extreme, viscole, tornade și inundații. Pentru meteorologii de la televiziune, această tendință de a contrazice știința care a apărut în ultimii ani se manifestă cu un scepticism tot mai profund față de mass-media, scrie The Associeated Press.

Mulți meteorologi spun că este o reflectare a unui peisaj politic mai ostil, care a afectat, de asemenea, lucrători dintr-o varietate de locuri de muncă considerate anterior ca fiind nepartizane, inclusiv bibliotecari, funcționari din consiliile școlare și lucrători electorali.

De câțiva ani încoace, a spus Gloninger, „credințele sunt amplificate mai mult decât adevărul și știința bazată pe dovezi. Iar aceasta nu este o situație bună în care să ne aflăm ca națiune”.

Subiectul, discutat la conferințe de profil

Anunțul lui Gloninger a avut reverberații în cadrul unei conferințe naționale a meteorologilor din Phoenix, unde mulți și-au împărtășit propriile povești, a amintit Brad Colman, președintele Societății Americane de Meteorologie.

Meteorologii sunt de mult timp supuși abuzurilor, dar acestea s-au intensificat în ultimii ani, a declarat Sean Sublette, fost meteorolog de televiziune și acum meteorolog șef al Richmond Times-Dispatch. „De mai multe ori, am avut oameni care mi-au spus că sunt prost sau astfel de lucruri de tipul hărțuirii, pur și simplu pentru că am împărtășit informații pe care nu doreau să le audă”, a spus el.

În urmă cu un deceniu, mult mai puțini meteorologi de televiziune vorbeau despre schimbările climatice în direct, deși doreau să facă acest lucru, a declarat Edward Maibach, directorul Centrului pentru comunicarea privind schimbările climatice de la Universitatea George Mason.

În 2006, Weather Channel i-a oferit primului său reporter specializat în climă, omul de știință Heidi Cullen, o emisiune dedicată. Aceasta s-a confruntat cu o rezistență acerbă și sexistă din partea unor telespectatori, inclusiv a unor lideri conservatori, însă îi provoca pe ceilalți meteorologi de la televiziune să abordeze încălzirea globală în reportajele lor.