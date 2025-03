Melania Trump revine în atenția publicului cu un discurs în care susține o lege împotriva pornografiei din răzbunare și a imaginilor generate cu ajutorul inteligenței artificiale, menită să protejeze adolescenții de abuzurile online.

Melania Trump a avut prima sa apariție publică în noul mandat de Primă Doamnă, participând la o masă rotundă pe Capitol Hill, unde a discutat despre pericolele hărțuirii online. Evenimentul a fost organizat pentru a promova proiectul de lege Take It Down Act, care urmărește combaterea pornografiei din răzbunare și eliminarea rapidă a imaginilor intime distribuite fără consimțământ.

„Sunt astăzi aici cu voi cu un obiectiv comun: să ne protejăm tinerii de daunele online. Prezența pe scară largă a comportamentului abuziv în mediul online afectează viața de zi cu zi a copiilor, familiilor și comunităților noastre”, a declarat Melania Trump în cadrul discuției, citată de CNN.

Melania Trump a declarat că este „sfâșietor” să vezi prin ce trec adolescenții, în special fetele, după ce devin victime ale celor care răspândesc astfel de conținut. „Acest mediu toxic poate fi extrem de dăunător. Trebuie să le acordăm prioritate bunăstării, oferindu-le sprijinul și instrumentele necesare pentru a naviga în acest peisaj digital ostil”, a adăugat Prima Doamnă.

Proiectul de lege propune ca distribuirea intenționată sau amenințarea cu distribuirea imaginilor intime fără consimțământ să fie considerată infracțiune. Inițiativa include și imaginile deepfake, generate pe calculator, care înfățișează persoane identificabile. Platformele de social media ar fi obligate să elimine conținutul în termen de 48 de ore de la primirea unei solicitări din partea victimei.

Senatul american a adoptat proiectul în februarie, având sprijinul senatorilor Ted Cruz și Amy Klobuchar, dar și al reprezentantelor Maria Salazar și Madeleine Dean. Meta, compania care deține Facebook și Instagram, susține această legislație.

Melania Trump a atras atenția și prin stilul său vestimentar, optând pentru un costum bej cu cravată neagră, o alegere care confirmă preferința sa pentru ținutele inspirate din vestimentația masculină. Aceasta și-a asumat un rol mai activ în al doilea mandat al soțului său, contrastând cu discreția din perioada primului mandat.

Marți seara, Melania Trump este așteptată să participe la discursul președintelui Donald Trump în fața Congresului, marcând astfel o prezență publică mai vizibilă în viața politică americană.