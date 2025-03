Deportați din cauza unor tatuaje. Mărturiile rudelor imigranților din Venezuela expulzați în El Salvador

Avocații și rudele unor imigranți din Venezuela, aflați printre cei deportați săptămâna trecută de SUA în El Savador, pe motiv că ar fi membri ai bandei criminale Tren de Aragua, denunță faptul că aceștia ar fi fost luați în vizor de autorități în baza unor tatuaje, și nu a unor antecedente penale sau alte dovezi, relatează Abc News și The Guardian, care citează mărturii.

Avocata lui Jerce Reyes Barrios, un fotbalist profesionist din Venezuela deportat în El Salavdor în baza legislației privind amenințările din partea unor cetățeni străini pe timp de război, susține că acesta a fost expulzat din cauza unui tatuaj cu logo-ul unui club de fotbal.

Barrios a intrat în SUA prin aplicația dedicată CBP One, în septembrie 2024, el fugind din propria țară după ce a protestat împotriva regimului Maduro și a fost reținut și torturat în urma participării la demonstrații.

Administrația Biden a extins utilizarea aplicației CBP One pentru a permite migranților să înregistreze informații personale și să programeze întâlniri cu oficialii de imigrație la punctele de intrare. Aceștia urmau ulterior să stabilească dacă aprobau intrarea, eventual în scopul ca acea persoană să depună o cerere de azil. Președintele Donald Trump a eliminat această caracteristică în primele zile de mandat.

Departamentul pentru Securitate Internă l-a acuzat pe Barrios că are un tatuaj afiliat unei bande și a susținut că într-o fotografie a făcut un semn caracteristic unei bande.

Tatuajul în cauză este o coroană deasupra unei mingi de fotbal cu un rozariu și cuvântul „Dios” (Dumnezeu), potrivit avocatei, Linette Tobin. Artistul tatuator a confirmat într-o declarație că Barrios a ales imaginea întrucât aducea cu sigla echipei de fotbal Real Madrid, a precizat aceasta. Potrivit lui Tobin, acele presupuse semne de apartenență la bande erau simbolul pentru rock and roll și „Te iubesc” în limbajul semnelor.

Avocata imigrantului deportat a precizat că a trimis înregistrări din Venezuela ce indicau că Barrios nu avea antecedente penale în țara sa de origine și a fost angajat ca jucător profesionist de fotbal și antrenor pentru copii.

Barrios a fost transferat dintr-un centru de maximă securitate după depunerea acestor probe și avea o audiere stabilită pentru 17 aprilie, potrivit avocatului său.

În jurul datei de 10 sau 11 martie, acesta a fost însă transferat în Texas fără nicio notificare, fiind deportat în El Salvador câteva zile mai târziu.

„Avocatul și familia au pierdut orice contact cu el și nu au nicio informație” despre locul în care se află, a scris Tobin în documentele instanței.

Când a fost întrebată despre declarația sub jurământ a lui Barrios, Casa Albă a făcut referire la o declarație a purtătorului de cuvânt al DHS (Departamentul de Securitate Internă), Tricia McLaughlin.

„Jerce Reyes Barrios nu numai că se afla ilegal în Statele Unite, dar are tatuaje care sunt în concordanță cu cele indicând apartenența la banda TdA”, a spus ea într-o declarație. „Propria rețea de socializare indică faptul că este membru al bandei criminale TdA. Acestea fiind spuse, evaluările serviciilor de informații ale DHS merg dincolo de un singur tatuaj și avem încredere în constatările noastre.”

Trump a anunțat sâmbătă că a semnat un ordin prin care declară că banda Tren de Aragua „desfășoară un război neregulat” împotriva Statelor Unite și, prin urmare, îi va deporta pe membri în conformitate cu legislația Alien Enemies Act din 1798.

Judecătorul districtual James Boasberg a blocat sâmbătă administrația Trump să meargă mai departe cu deportările și a ordonat întoarcerea celor două avioane în care administrația a susținut că se află presupuși membri ai unei bande criminale și care aveau destinația El Salvador.

Ulterior, judecătorul a cerut mai multe informații despre zboruri, dar avocații Departamentului de Justiție au refuzat, invocând preocupări de securitate națională.

Potrivit unui dosar al instanței, avocații DOJ au spus că iau în considerare invocarea privilegiului secretelor de stat pentru a refuza judecătorului această informație.

Mărturii ale rudelor imigranților venezueleni deportați în El Salvador

Franco José Caraballo Tiapa, în vârstă de 26 de ani, are multe tatuaje - un trandafir, un leu, o lamă de ras care reprezintă munca lui de bărbier.

Două tatuaje mai mari de pe piept simbolizează numele fiicei sale mai mari și un ceas de buzunar cu ora nașterii ei.

Venezuelanul, tată a doi copii a fost reținut de oficialii americani de imigrație în Dallas luna trecută.

„Îi plac tatuajele, asta e tot”, spune Martin Rosenow, un avocat din Florida, care îl reprezintă pe solicitantul de azil.

[Subiectul] [Caraballo] a fost identificat ca membru/activ al Tren de Aragua”, se arată într-un document oficial al Departamentului de Securitate Internă emis la începutul lunii februarie, văzut de The Guardian.

Documentul îl clasifică drept deportabil, notează că are mai multe tatuaje și că nu e cunoscut cu antecedente penale.

Experții din Venezuela care studiază banda Tren de Aragua spun că nu există tatuaje după care să fie identificați, așa cum este cazul cu banda din America Centrală MS-13.

„Tren de Agua nu are tatuaje [specifice]”, a explicat avocatul tânărului „Dacă ne uităm imagini [cu membri reali ai Tren de Aragua arestați în SUA], vedem că mulți dintre ei nici măcar nu au tatuaje”.

Caraballo, care provine din statul venezuelean Bolívar, a intrat în SUA pe la granița de sud, în octombrie 2023.

Sora lui Neri José Alvarado Borges, un alt venezuelean deportat în El Salvador, a spus că tânărul de 24 de ani avea unele tatuaje în baza căruia rudele sale bănuiesc că ar fi putut fi identificat drept infractor.

Pe unul dintre ele scrie „Familie”, un altul „Brothers” și al treilea, pe coapsa stângă, prezintă numele fratelui său mai mic, Neryelson, care este autist, precum simbolul infinit de culoarea curcubeului al mișcării de acceptare a autismului.

„Niciunul dintre aceste tatuaje nu are nimic de-a face cu Tren de Aragua”, a spus sora sa, Lisbengerth Montilla, 20 de ani. „Dar pentru ei [autoritățile de imigrare] oricine are un tatuaj are legătură cu Tren de Aragua”.

Montilla a spus că fratele ei nu este un gangster. De fapt, el este un student la psihologie care a fost forțat să-și abandoneze studiile și să migreze în SUA în urmă cu nouă luni din cauza colapsului economic al Venezuelei.

După ce a făcut traversat periculoasa junglă Darién Gap și a intrat în SUA, Alvarado, care nu are antecedente penale, și-a clădit un trai în Dallas, unde a lucrat într-o brutărie.

„Mulți dintre noi am venit aici din cauza situației din țara noastră”, a spus Montilla, care locuiește și în SUA. „Au fost momente când nu aveam nimic de mâncare sau bani să cumpărăm ceva. Mulți oameni au fugit din cauza dictaturii din Venezuela, căutând un viitor mai bun.

Într-o declarație sub jurământ, sora lui Anyelo Sarabia González, a declarat că fratele ei în vârstă de 19 ani a fost reținut de agenții de imigrație la începutul acestui an în Dallas și că acei agenți au întrebat „despre un tatuaj care este vizibil pe mâna lui” care arată un trandafir cu bani ca petale.

„Și-a făcut acel tatuaj... pentru că i s-a părut grozav”, a spus sora lui González, adăugând că credea că fratele ei a fost trimis în El Salvador „sub pretextul fals că era membru al Tren de Aragua”.

„Tatuajul nu are nicio semnificație sau legătură cu vreo bandă”, a spus González, în vârstă de 25 de ani. Alte două tatuaje de pe corpul fratelui ei – dintre care expresiile „putere și curaj” și „Pot face toate lucrurile prin Hristos care mă întărește” – nu au nici aceste legătură cu bandele, a spus ea.

Luni, un oficial înalt de la imigrare și vămi, Robert Cerna, a recunoscut că „mulți” dintre cei expulzați din SUA în temeiul Alien Enemy Act nu aveau antecedente penale în SUA însă sunt cu siguranță membri Tren de Aragua.

Faptul că acele persoane nu au antecedente penale „se datorează faptului că se aflau în țară doar de o perioadă scurtă de timp”, a spus el.

Joi după-amiază, CBS News a publicat o listă internă guvernamentală a celor 238 de deportați venezueleni.