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Video La 98 de ani, refuză să se pensioneze. «Marea Disidentă» a pierdut lupta cu Curtea Supremă a SUA

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Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să analizeze cazul judecătoarei federale Pauline Newman, în vârstă de 98 de ani, care încearcă de aproape trei ani să revină la activitatea judiciară după ce a fost suspendată din cauza unor îngrijorări legate de starea sa de sănătate.

Judecătoarea Pauline Newman, în vârstă de 98 de ani. FOTO: Captură Video
Judecătoarea Pauline Newman, în vârstă de 98 de ani. FOTO: Captură Video

Decizia Înaltei Curți menține în vigoare măsurile adoptate de colegii săi din sistemul judiciar federal și pune capăt, cel puțin pentru moment, demersurilor prin care magistrata a încercat să își recapete atribuțiile, potrivit CBS.

Cine este Pauline Newman

Pauline Newman este una dintre cele mai cunoscute și longevive figuri ale justiției federale americane. Numită în funcție în 1984, aceasta a activat timp de peste 40 de ani la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal, instanță specializată în litigii privind brevete, mărci comerciale, comerț internațional, drepturile veteranilor și cererile de despăgubire împotriva guvernului federal.

De-a lungul carierei sale, Newman a redactat peste 300 de opinii separate, câștigându-și reputația de magistrat independent și porecla de „Marea Disidentă”.

Problemele au apărut în 2023, când Consiliul Judiciar al Circuitului Federal a decis suspendarea sa de la soluționarea cauzelor, invocând preocupări privind capacitatea acesteia de a-și exercita atribuțiile.

De ce a fost suspendată

Potrivit documentelor oficiale, conducerea instanței a invocat probleme medicale apărute după 2021, inclusiv un episod de leșin și întârzieri repetate în soluționarea dosarelor.

Judecătoarea-șefă Kimberly Moore a susținut că există „motive întemeiate” pentru a crede că starea de sănătate a lui Newman îi afectează capacitatea de a funcționa ca judecător activ.

Ulterior, o comisie formată din doi judecători federali i-a cerut magistratei să efectueze evaluări neurologice și neuropsihologice, să prezinte documente medicale și să participe la un interviu oficial.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei interne, membri ai personalului instanței au semnalat dificultăți de memorie, comportamente considerate neobișnuite și probleme în îndeplinirea unor sarcini de rutină.

În urma investigației, Consiliul Judiciar a decis suspendarea sa pentru un an. Măsura a fost prelungită ulterior în 2024 și din nou în 2025.

Acuzația de „demitere mascată”

Pauline Newman a contestat constant deciziile colegilor săi, susținând că suspendarea reprezintă, în realitate, o încercare de a o îndepărta din funcție, în ciuda mandatului pe viață garantat judecătorilor federali americani.

Avocații săi au argumentat că măsurile luate împotriva magistratei subminează independența sistemului judiciar și creează un precedent periculos.

„Această demitere administrativă a unei judecătoare faimoase pentru opiniile sale disidente subminează independența judiciară, care este un fundament vital al structurii noastre constituționale”, au susținut aceștia în documentele depuse la Curtea Supremă.

Apărarea a avertizat că orice judecător care intră în conflict cu conducerea instanței s-ar putea confrunta cu măsuri similare.

Curtea Supremă a refuzat să intervină

Luni, Curtea Supremă a SUA a respins cererea formulată de Newman fără explicații suplimentare, procedură obișnuită în cazul solicitărilor de acest tip.

Astfel, rămân în vigoare toate deciziile anterioare care îi interzic magistratei să participe la soluționarea dosarelor aflate pe rolul Circuitului Federal.

Noua Alianță pentru Libertăți Civile, organizația care o reprezintă pe Newman, a criticat decizia.

„Este o zi neagră pentru independența sistemului judiciar federal”, a declarat președintele organizației, Mark Chenoweth.

La rândul său, Pauline Newman a sugerat că vârsta sa este adevărata cauză a conflictului.

Presupun că vârsta mea este cea care se află cu adevărat în spatele tuturor acestor lucruri”, declara magistrata într-un interviu acordat Reuters.

Cazul readuce în atenție o problemă sensibilă pentru justiția americană: cum poate fi protejată independența judecătorilor numiți pe viață, fără a ignora eventualele probleme de sănătate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și exercita funcția.

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