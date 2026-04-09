Iranienii se declară învingători, nu învinși, după armistițiul anunțat de Trump. „Este o gură de aer”, spune un expert

După ce Donald Trump a anunțat un armistițiu cu Iran, mulțimi au ieșit pe străzile din Teheran fluturând steaguri și celebrând ceea ce autoritățile prezintă drept o victorie, nu o capitulare. Unii manifestanți au ars drapele americane, în timp ce presa de stat vorbește despre „umilirea” SUA.

Indiferent de rezultatul armistițiului fragil de două săptămâni convenit de SUA și Iran înainte de termenul-limită impus de Trump, pauza în ostilități nu a venit cu „capitularea necondiționată” cerută de președinte, scrie Washington Post.

Iranienii ar putea avea un răgaz de două săptămâni fără bombardamente, însă obiectivele lui Donald Trump nu au fost atinse, iar rezultatul conflictului rămâne neclar, fiecare tabără revendicând victoria.

Deși SUA și Israelul, condus de Benjamin Netanyahu, au urmărit să determine Iranul să capituleze, distrugerea programului nuclear și schimbarea regimului, bilanțul după aproape șase săptămâni de atacuri arată că Iranul este afectat, dar nu învins, regimul s-a consolidat, iar capacitățile militare și stocurile de uraniu rămân o amenințare.

Frustrarea lui Donald Trump a crescut pe fondul controlului Iranului asupra transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și al scumpirii combustibilului, ceea ce a dus la un discurs tot mai dur.

De cealaltă parte, Iranul a permis trecerea unor petroliere, fără să obțină însă garanții privind încheierea definitivă a conflictului.

Armistițiul anunțat pare mai degrabă o pauză decât o soluție, iar fără negocieri reale, este puțin probabil ca pacea să fie menținută pe termen lung.

„În acest moment, văd o revenire la război ca fiind mai probabilă decât o soluție reală”, a spus Sanam Vakil, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House, un think tank londonez.

„Este o gură de aer”, a spus Vakil. „Toate părțile privesc situația cu scepticism, deoarece pozițiile și cerințele sunt foarte maximaliste și este greu de văzut unde pot apărea compromisuri într-un interval de două săptămâni.”

În Liban, nu a existat nici măcar acest răgaz, deoarece Israelul a declarat că armistițiul nu se aplică ofensivei sale împotriva Hezbollah, miliția susținută de Iran, și și-a intensificat bombardamentele, inclusiv în Beirut, capitala.

Până acum, Iranul și-a atins obiectivul fundamental: supraviețuirea. Dacă va putea rezista pe termen lung, în contextul unei economii afectate, infrastructurii distruse și unei populații nemulțumite, va depinde de termenii în care va încheia războiul.

„Cu ridicarea sancțiunilor sau despăgubiri, ar putea să-și revină”, a spus Vakil. „Dacă nu, va intra într-un ciclu de conflict permanent.”

Între timp, Iranul a anunțat reluarea controlată a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz. Măsura face parte din armistițiul temporar de două săptămâni convenit cu Statele Unite.

Anterior, ca represalii la atacurile SUA și Israel din 28 februarie, Iranul blocase complet Strâmtoarea Ormuz, peste 200 de nave rămânând blocate în Golful Persic.