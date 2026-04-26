Investițiile lui Donald Trump ridică întrebări privind potențiale conflicte de interese, arată documente oficiale

Președintele Statele Unite ale Americii, Donald Trump, a realizat investiții de cel puțin 51 de milioane de dolari în obligațiuni în luna martie 2026, potrivit declarațiilor financiare publicate de Biroul pentru Etică în Administrația Publică și citate de Reuters.

Documentele arată o activitate investițională extinsă, care acoperă mai multe sectoare economice și tipuri de active — de la obligațiuni municipale până la titluri corporative.

Datele indică 175 de tranzacții financiare realizate într-o singură lună. Totuși, legislația federală impune raportarea valorilor în intervale, nu în sume exacte, ceea ce face dificilă estimarea precisă a dimensiunii portofoliului.

Pe baza limitelor superioare ale acestor intervale, valoarea totală a investițiilor ar putea ajunge la aproximativ 161 de milioane de dolari.

Structura portofoliului

Majoritatea activelor declarate sunt obligațiuni municipale emise de autorități locale sau entități asociate sectorului public. Printre cele mai mari tranzacții — fiecare estimată între 1 și 5 milioane de dolari — se regăsesc:obligațiuni municipale;titluri de stat americane; obligațiuni corporative;fonduri tranzacționate la bursă axate pe obligațiuni cu randament ridicat.

În zona corporativă, documentele indică investiții în companii majore din mai multe industrii.

Expunere în energie, tehnologie și finanțe

Portofoliul include obligațiuni emise de companii precum Constellation Energy și Occidental Petroleum în sectorul energetic.

În tehnologie, apar nume precum Nvidia, Microsoft și Meta Platforms.

Sectorul financiar este de asemenea reprezentat, prin instituții precum Goldman Sachs și JPMorgan Chase, iar în industria aerospațială apare Boeing.

Întrebări privind conflictul de interese

Amploarea și diversitatea investițiilor ridică întrebări legate de potențiale conflicte de interese, în special în contextul în care deciziile politice ale administrației pot influența direct sectoarele în care președintele are expunere financiară.

Printre domeniile sensibile se numără politica energetică, reglementarea tehnologică, sistemul fiscal și regimul sancțiunilor economice.

Cerințe legale și limitele transparenței

Legea americană obligă oficialii publici să își declare activele, însă nu impune divulgarea unor detalii complete. Documentele nu includ informații despre momentul exact al tranzacțiilor, consilierea juridică privind conflictele de interese sau cine a luat deciziile investiționale.

Un model diferit față de administrațiile anterioare

Deși nu este neobișnuit ca președinții americani să dețină investiții, amploarea activității raportate — 175 de tranzacții într-o lună — depășește nivelul tipic al administrațiilor anterioare.

În mod tradițional, liderii de la Casa Albă au recurs la mecanisme precum trusturile oarbe pentru a evita chiar și aparența unui conflict de interese.

Datele recente apar și pe fondul creșterii semnificative a averii familiei Trump, inclusiv prin activități din sectorul criptomonedelor, potrivit relatărilor anterioare.