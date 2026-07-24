 „Intrăm într-o etapă urâtă”: Noile tarife impuse de Trump îi înfurie atât pe alegătorii americani, cât și pe aliații SUA | adevarul.ro
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„Intrăm într-o etapă urâtă”: Noile tarife impuse de Trump îi înfurie atât pe alegătorii americani, cât și pe aliații SUA

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Noile tarife vamale amenințate de Donald Trump la adresa Canadei și producătorilor de medicamente generice îi îngrijorează pe republicani, care se tem că măsurile vor alimenta inflația și vor afecta șansele partidului la alegerile de la jumătatea mandatului.

donald trump
Noile tarife impuse de Trump îi înfurie pe aliați FOTO AFP

Unii republicani se tem că taxele vamale uriașe pe care președintele Donald Trump a amenințat că le va impune Canadei și producătorilor de medicamente generice în această săptămână îi vor irita pe americanii care deja dau vina pe tarife pentru inflația persistentă, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, dominate de problemele economice, relatează POLITICO.

Donald Trump anunțase marți, 22 iulie, că va introduce taxe vamale de 100% pentru medicamentele generice, începând din august 2028. Prin această măsură, liderul de la Casa Albă urmărește să readucă producția de medicamente generice pe teritoriul american.

Președintele american a folosit de mult timp tarifele vamale ca instrument de presiune în negocieri, iar unii reprezentanți ai industriei consideră promisiunea unei viitoare taxe de 50% pentru produse canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari și a unor tarife de 100% pentru medicamentele generice drept cel mai recent exemplu al unei tactici deja consacrate. Administrația speră să determine Canada să renegocieze un acord comercial, iar companiile farmaceutice să își readucă producția în Statele Unite.

Însă aliații președintelui se tem că alegătorii nu vor ține cont de aceste nuanțe și susțin că noile tarife, care ar putea crește prețurile unor produse populare precum alcoolul și șunca (baconul), dar și ale medicamentelor pentru inimă necesare pentru a contracara efectele acestora, riscă să umbrească lunga listă de victorii pe care republicanii ar prefera să le promoveze.

„Tot ceea ce faci și nu se concentrează pe accesibilitate nu este de ajutor. Poate că nu este un minus cinci, dar este un minus 0,5. Orice faci și nu se află în partea pozitivă a balanței reprezintă o problemă”, a declarat o persoană apropiată de Casa Albă, care a solicitat anonimatul pentru a putea vorbi despre impactul tarifelor asupra șanselor republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Când anunți noi tarife, nu este ca și cum oamenii ar spune: «Bine, să vedem ce efect vor avea». Reacția este: «O, Doamne, acestea sunt lucrurile rele».”

Reacția șefei diplomației UE

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a pus sub semnul întrebării, vineri, justificarea Washingtonului pentru impunerea unor noi tarife vamale asupra produselor europene, afirmând că acuzațiile privind deficiențele controalelor blocului comunitar în ceea ce privește munca forțată sunt nefondate.

„Nu poți spune asta despre Uniunea Europeană”, a declarat Kallas pentru Reuters, în marja reuniunilor ASEAN de la Manila.

„Dacă comparați legislația noastră în domeniul muncii cu cea din Statele Unite, vreau să spun că avem concedii plătite și condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, așa că nu este cu adevărat întemeiat”, a adăugat ea.

Întrebată dacă UE se aștepta să fie inclusă în acțiunea Statelor Unite, Kallas a răspuns: „Cine mai poate ține pasul cu tarifele care intră în vigoare și sunt retrase? Nu, nu ne așteptam la asta”.

Kallas a declarat totodată că UE va solicita clarificări din partea Washingtonului, adăugând că blocul comunitar și-a respectat angajamentele asumate în cadrul unui acord comercial transatlantic încheiat anul trecut și că a privit noile tarife ca pe un șoc.

„Am avut un acord cu Statele Unite și ne-am respectat partea noastră din acel acord”, a declarat ea. „De aceea, este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat.”

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