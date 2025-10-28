search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
Încă patru nave suspectate de trafic de droguri, distruse de SUA: 14 persoane ucise, doar una a supraviețuit

Publicat:

Armata SUA a lovit luni, 27 octombrie, încă patru vase suspectate de trafic de droguri, a anunțat secretarul apărării Pete Hegseth. În urma loviturilor, 14 persoane au fost ucise, rămânând un singur supraviețuitor.

Două dintre navele distruse/FOTO: X @SecWar
Două dintre navele distruse/FOTO: X @SecWar

„Cele patru vase erau cunoscute de aparatul nostru de informații, tranzitând pe rute cunoscute de narcotrafic și transportând narcotice”, a scris Hegseth pe X, potrivit CBS News.

El nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzațiilor respective; în schimb, a difuzat o înregistrare video de circa 30 de secunde în care se văd două vase aflate unul lângă altul, care explodează.

Un alt fragment video arată un vas în curs de deplasare, de asemenea distrus de o deflagrație.

De asemenea, Hegseth a scris pe X că Mexicul a preluat operațiunile de căutare și salvare a acestuia.

Președintele Donald Trump, aflat într-o vizită de mai multe zile în Asia, a spus că administrația sa va furniza informații Congresului despre lovituri, dar că nu va solicita o declarație de război.

Cred că pur și simplu o să ucidem oamenii care aduc droguri în țara noastră. OK? Îi vom ucide. Știi? Vor fi... morți”, a spus el săptămâna trecută.

Aceste atacuri marchează o nouă etapă în campania de combatere a traficului de droguri lansată de administrația Trump, după mai multe operațiuni similare desfășurate în Caraibe.  

Mai mulți experți juridici americani au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor acțiuni militare și motivul pentru care ele sunt desfășurate de armată, și nu de Paza de Coastă, agenția responsabilă de aplicarea legii pe mare.

Atacurile din Pacific vin pe fondul unei prezențe militare americane extinse în regiunea Caraibelor, unde SUA au desfășurat distrugătoare cu rachete ghidate, avioane F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

SUA

