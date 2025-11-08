Video Imagini șocante cu avionul care s-a prăbușit în Kentucky după ce a pierdut un motor

Avionul de marfă UPS s-a prăbușit marți dimineață pe Aeroportul Internațional din Louisville, Kentucky, după ce motorul stâng s-ar fi desprins, provocând un incendiu masiv. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, iar zborurile avioanelor MD-11 au fost suspendate temporar, notează BBC.

Imaginile făcute publice recent arată cum avionul UPS pierde motorul stâng înainte de prăbușire. Motorul a fost găsit ulterior pe pistă. Avionul a luat foc imediat după ce a părăsit pista, izbindu-se de clădiri din apropiere și declanșând un incendiu violent, care a distrus mai multe imobile și a dus la închiderea aeroportului.

Boeing a recomandat UPS și FedEx să suspende temporar utilizarea avioanelor MD-11 „din prudență maximă”. UPS a oprit 9% din flota sa, iar FedEx operează 28 de avioane MD-11. UPS a activat planuri de rezervă pentru a asigura continuitatea livrărilor, subliniind că „nimic nu este mai important pentru noi decât siguranța angajaților și a comunităților pe care le deservim.”

Autoritățile au confirmat că numărul victimelor a urcat la 14 după descoperirea unui alt corp printre ruine. Echipele de intervenție continuă să caute posibile alte victime. Primarul din Louisville, Craig Greenberg, a declarat: „Ne rugăm pentru fiecare dintre familiile victimelor și sperăm să nu mai avem victime suplimentare.”

Avionul implicat era un MD-11F, model cu trei motoare, intrat în serviciu acum 34 de ani și transferat la UPS în 2006, după ce inițial fusese folosit de Thai Airways ca avion de pasageri. Modelul MD-11 a fost produs de McDonnell Douglas înainte de fuziunea cu Boeing în 1997, iar producția s-a încheiat în anul 2000.

Potrivit National Transportation and Safety Board (NTSB), motorul stâng a luat foc și s-a desprins în timpul decolării, ceea ce a dus la pierderea controlului aeronavei. Avionul transporta aproximativ 144.000 de litri de combustibil, ceea ce a alimentat incendiul masiv.