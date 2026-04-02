„Îl pun într-un sac mortuar”. Bărbat arestat în SUA după ce l-a amenințat pe Donald Trump

Un bărbat a fost arestat de poliția federală americană, fiind inculpat în statul Massachusetts pentru transmiterea repetată de amenințări cu moartea împotriva președintelui american Donald Trump, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

Suspectul, Andrew Emerald, în vârstă de 45 de ani, a fost reținut la locuința sa din Great Barrington. Procurorul federal a precizat că, în perioada mai–iulie 2025, acesta ar fi publicat cel puțin opt mesaje online în care amenința că îl va ucide sau răni pe șeful statului.

Într-unul dintre mesaje, bărbatul ar fi declarat că îl va urmări pe Donald Trump, pe care îl numea „monstru”, până la reședința sa Mar-a-Lago din Florida, pe care amenința că o va incendia. În alte postări, acesta a folosit un limbaj violent și acuzații extreme, inclusiv afirmații potrivit cărora liderul de la Washington ar fi „agent rus” sau „rege autoritar și nebun”.

Potrivit anchetatorilor, pe 13 mai, Emerald ar fi susținut că îl va introduce pe Trump într-un „sac mortuar”, provocând forțele de ordine, iar pe 30 mai a reiterat amenințările privind incendierea reședinței din Florida. Într-o altă postare, din 21 martie, a distribuit o scenă din filmul „Captain America: Brave New World” (2025), în care Casa Albă apare în flăcări.

Bărbatul este acuzat de opt capete de acuzare privind „transmiterea de comunicări amenințătoare în mai multe state”, infracțiuni care pot fi pedepsite cu până la cinci ani de închisoare pentru fiecare faptă, precum și cu amenzi de până la 250.000 de dolari.

Autoritățile au mai precizat că suspectul, care apare în unele postări alături de o minoră, posibil fiica sa, a negat că ar suferi de așa-numitul „sindrom al deranjamentului anti-Trump”, termen folosit de susținătorii președintelui pentru a descrie ostilitatea extremă față de acesta.

Donald Trump a fost vizat în mod repetat de amenințări și incidente de securitate în ultimii ani, inclusiv două tentative de asasinat în timpul ultimei campanii prezidențiale, ceea ce a determinat autoritățile americane să trateze cu maximă seriozitate orice astfel de caz.