Cum a reușit un singur om să producă „cea mai devastatoare invazie biologică de iepuri” din Australia

Ceea ce p─ârea un cadou nevinovat de Cr─âciun avea s─â devin─â ÔÇ×cea mai devastatoare invazie biologic─âÔÇŁ a Australiei, arat─â un nou studiu al Proceedings of the National Academy of Sciences. Este vorba de de 24 de iepuri englezi, iar dezastrul a ├«nceput ├«n 1859, scrie CNN.

Iepurii s─âlbatici nu sunt originari din Australia ╚Öi sunt considera╚Ťi o specie invaziv─â. Fermierii spun c─â animalele se ├«nmul╚Ťesc rapid ╚Öi distrug culturile ╚Öi p─âm├óntul, ceea ce poate duce la eroziunea masiv─â a solului ╚Öi la alte probleme de mediu.

ÔÇ×Invaziile biologice sunt o cauz─â major─â a perturb─ârilor de mediu ╚Öi economiceÔÇŁ, au scris cercet─âtorii.

ÔÇ×(╚śi) colonizarea Australiei de c─âtre iepurele european este una dintre cele mai emblematice ╚Öi devastatoare invazii biologice din istoria ├«nregistrat─âÔÇŁ.

Folosind relat─âri istorice, cercet─âtorii au reu╚Öit s─â str├óng─â dovezi genetice care leag─â aceast─â invazie de iepurii englezi importa╚Ťi ├«n 1859 de un colonist pe nume Thomas Austin.

Potrivit ├«nregistr─ârilor istorice, Austin a ├«nceput cu doar 24 de iepuri pe proprietatea sa ├«ntins─â din Melbourne. Dar ├«n decurs de trei ani, animalele s-au ├«nmul╚Ťit ├«n mii ╚Öi au continuat s─â se reproduc─â.

ÔÇ×Descoperirile noastre arat─â c─â, ├«n ciuda numeroaselor introduceri ├«n Australia, un singur lot de iepuri englezi a fost cel care a declan╚Öat aceast─â invazie biologic─â devastatoare - ale c─ârei efecte se resimt ╚Öi ast─âziÔÇŁ, a spus autorul principal al studiului Joel Alves, de asemenea cercet─âtor la Universitatea din Oxford.

ÔÇ×Acel singur eveniment a declan╚Öat aceast─â catastrof─â enorm─â ├«n Australia; cea mai rapid─â rat─â de colonizare ├«nregistrat─â vreodat─â de un mamiferÔÇŁ.

Rezultatele studiului arată că aproape toate cele 200 de milioane de iepuri sălbatici ai Australiei provin din acel transport fatal pe care l-a primit în 1859.

ÔÇ×S-ar putea ca schimbarea mediului s─â fi f─âcut Australia vulnerabil─â la invazieÔÇŁ, au spus cercet─âtorii. ÔÇ×Dar structura genetic─â a unui mic lot de iepuri s─âlbatici a fost cea care a aprins una dintre cele mai emblematice invazii biologice din toate timpurileÔÇŁ.

Cercet─âtorii au studiat, de asemenea, modul ├«n care popula╚Ťia de iepuri a reu╚Öit s─â supravie╚Ťuiasc─â ╚Öi s─â prospere ├«n s─âlb─âticia aspr─â a Australiei.

Continentul se luptă și astăzi cu invazia iepurilor.

ÔÇ×Aceste descoperiri conteaz─â pentru c─â invaziile biologice reprezint─â o amenin╚Ťare major─â pentru biodiversitatea global─â ╚Öi, dac─â dori╚Ťi s─â le preveni╚Ťi, trebuie s─â ├«n╚Ťelege╚Ťi cum s─â face╚Ťi acest lucruÔÇŁ, au spus cercet─âtorii.

Prin acest sududiu se dore╚Öte atragerea aten╚Ťiei asupra faptului c─â ac╚Ťiunile unei singure persoane poate avea un impact devastator asupra mediului.