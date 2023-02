Guvernatorul Floridei a dispus revizuirea a mii de cărți din bibliotecile școlare din pricina conținutului „nepotrivit”

Mii de titluri din biblioteca școlară sunt în prezent revizuite în statul Florida din dispozițiile guvernatorului Ron DeSantis din cauza conținutului considerat nepotrivit pentru elevi.

Mai mult de 100 de titluri, inclusiv cărți ilustrate pentru copii precum "The Berenstain Bears" și biografii ale unor personalități istorice de culoare și hispanice, au fost deja retrase din bibliotecile școlare în unele părți ale statului, au confirmat oficialii statului, relatează Daily Mail.

Revizuirile au loc în baza mai multor legi la nivel de stat prin care sunt restricționate subiecte didactice ce se învârt în jurul rasei, genului și orientării sexuale, de pildă legea „Stop W.O.K.E. ”și legea privind drepturile părinților în educație - supranumită de detractori legea "Nu spuneți gay".

Oficialii școlari încearcă în prezent să determine dacă titlurile vizate respectă legislația la nivel de stat și pot fi incluse în bibliotecile școlare. Comitatul Duval ar fi retras deja 176 de titluri.

Multe dintre titlurile respinse prezintă personaje din medii culturale diferite și includ cărți pentru copii precum „Sulwe” de Lupita Nyong'o (actriță mexicană de origine kenyană), „Dim Sum for Everyone!” de Grace Lin (scriitoare americană de origine asiatică) sau „Berenstain Bears and the Big Question” de Stan și Jan Berenstain.

Un raport al grupului anticenzură PEN America a subliniat faptul că are loc un proces de curățare în urma căruia volume despre atleți de culoare și hispanici care au făcut istorie precum Robert Clemente și Hank Aaron sunt supuse revizuirii.

Portoricanul Clemente, care a murit în 1972, a devenit o emblemă a Ligii Majore de Baseball (MLB) în anii '60, în pofida rasismului și segregării de care a avut parte de-a lungul carierei sale.

Aaron, poreclit "Hammerin' Hank", a obținut un statut similar în MLB în anii '50 și '60, sfidând bariera de culoare din baseball pentru a-l depăși pe Babe Ruth ca liderul tuturor timpurilor în materie de home-run-uri - o distincție pe care a deținut-o câteva decenii până când a fost depășit în 2007 de un alt jucător de culoare, Barry Bonds.

Școlile publice din Duval County au retras pentru examinare și cărțile despre Celia Cruz, o cântăreață cubaneză cunoscută drept "Regina Salsei", precum și cele despre judecătoarea hispanică Sonia Sotomayor, membră a Curții Supreme de Justiție.

Cartea pentru copii "Berenstain Bears and the Big Question" - din cadrul îndrăgitei serii pentru copii care abordează întrebări legate de religie și viața de apoi - nu se mai regăsește deocamdată în anumite biblioteci școlare din statul Florida.

Campanie de revizuire a literaturii pentru copii

Acțiunea face parte dintr-o epurare mai amplă a literaturii, la nivel național, fiind vizate în principal conținuturile referitoare la persoane de culoare sau care abordează teme specifice LGBTQ.

În Florida, acțiunea are la bază argumentul cum că anumite lecții sau subiecte - care se învârt adesea în jurul grupurilor marginalizate sau al valorilor familiale - nu ar trebui predate în școală, în special în clasele I-III.

În total, mai mult de 1 milion de titluri au fost deja "acoperite sau stocate și oprite temporar" în rețeaua de școli a Comitatului Duval, au anunțat oficialii locali. Până în prezent, doar 2.800 de titluri au primit aprobare.

Purtătorul de cuvânt al Duval County Public Schools District a declarat vineri pentru NBC News că peste 100 de titluri au fost considerate ca având „un conținut prea matur pentru clasa pentru care au fost" destinate.

Luna lună trecută, administrația lui DeSantis, care duce o campanie împotriva lecțiilor catalogate drept "woke", s-a opus unui curs de studii afro-americane în școlile publice, deoarece este "în mod inexplicabil contrar legislației din Florida și este lipsit de valoare educațională'.

Totodată, intenționează să retragă fondurile destinate activităților legate de diversitate, echitate și incluziune în universitățile de stat din Florida.

Anul trecut, DeSantis - despre se spune că ia în calcul o candidatură la Biroul Oval în 2024 - a semnat legi care obligă școlile să se bazeze pe specialiști media certificați care să decidă ce titluri pot fi introduse în cadrul lecțiilor din școlile publice.

Guvernatorul Floridei a dat printre altele legea Stop W.O.K.E. (Wrongs to Our Kids and Employees) care restricționează cursurile și instruirea referitoare la rasă și diversitate în instituții de învățământ și la locul de muncă.