Video Gest impresionant în Chicago: un agent de siguranță a purtat pe umeri un copil pe străzile inundate

Imagini emoționante vin din Chicago, unde o conductă de apă s-a spart în partea de nord a orașului, provocând inundații pe mai multe străzi. Temperaturile scăzute au transformat traversarea zonelor afectate într-o adevărată provocare pentru locuitori.

În timp ce mai mulți oameni se chinuiau să treacă prin apa rece, un copil a avut parte de ajutor neașteptat. Un agent de siguranță rutieră, Joe Sass, a observat grupul de copii care încerca să traverseze strada inundată și a intervenit imediat. L-a luat pe unul dintre ei pe umeri și l-a purtat prin apa înghețată până pe partea cealaltă a străzii.

Gestul său nu s-a oprit aici. În timpul traversării, copilul și-a pierdut o mănușă, iar Joe Sass s-a întors pentru a o recupera din apă, asigurându-se că micuțul ajunge în siguranță și protejat de frig.

„Nu face parte din fișa postului, dar fac aproape orice pentru acești copii”, a declarat Joe Sass pentru postul local WGTV.

Incidentul are loc în contextul în care aproximativ 230 de milioane de americani se pregătesc pentru furtuna Fern, potrivit The Weather Channel. Fenomenul meteo este așteptat să debuteze vineri, 23 ianuarie, în Munții Stâncoși de Sud și în câmpiile centrale, urmând să traverseze Statele Unite în weekend și să ajungă în nord-estul țării săptămâna viitoare.

Furtuna va aduce zăpadă abundentă, ploaie înghețată și lapoviță, din New Mexico până în Maine, conform unei actualizări a Centrului de Predicție Meteorologică al Serviciului Național de Meteorologie.

Înainte de sosirea furtunii, mai multe state au declarat stare de urgență, printre care Virginia, Georgia, Carolina de Nord, Carolina de Sud, Arkansas și Louisiana.