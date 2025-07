Adolescenta care își jelea părinții în biserică, acuzată că i-a ucis cu sânge rece: elogiul care a ridicat suspiciuni

O adolescentă în vârstă de 17 ani din statul american Georgia a fost arestată sub acuzația de ucidere a mamei sale și a tatălui vitreg, la câteva luni după ce a ținut un elogiu emoționant la înmormântarea acestora. Anchetatorii spun că dovezi copleșitoare — inclusiv comportamentul fetei pe rețelele sociale și discursul funebru — indică faptul că adolescenta ar fi autoarea dublei crime care a șocat întreaga comunitate.

Sarah Grace Patrick a fost arestată și acuzată de crimă, la câteva luni după ce Kristin Brock, în vârstă de 41 de ani, și soțul ei James, 45 de ani, au fost găsiți împușcați mortal în patul lor, în luna februarie. Sora vitregă în vârstă de șase ani a fost prima care și-a găsit părinții morți în pat, înainte să o alerteze pe Sarah, care se afla în casă, și să sune la 911.

Sarah locuia cu mama și cu tatăl vitreg la momentul crimei. După ce a fost emis mandatul de arestare, eleva de liceu, însoțită de tatăl ei biologic, s-a predat autorităților și este judecată ca un adult. Motivul crimei nu a fost încă stabilit, iar anchetatorii nu exclud implicarea altor membri ai familiei, dar au precizat că nu există semne de intrare prin efracție și că nu lipsește nimic din casă.

„Avem munți de dovezi. E posibil ca ancheta să conducă la alte arestări. Nu știm ce se petrece în mintea unui copil care își dorește să-și rănească părinții”, a declarat Ashley Hulsey, purtătoarea de cuvânt a Poliției.

Krysten Dowda, nepoata lui James Brock, tatăl vitreg al adolescentei, a declarat că nu a fost surprinsă de arestarea fetei, deoarece „a plâns fals la înmormântare”.

„După înmormântare, când am văzut că cineva a înregistrat, am salvat imediat clipul pentru că am știut că, într-o zi, toată lumea va vedea adevărul. Mai vede cineva cum această persoană plânge doar din voce, fără să verse o singură lacrimă?”, s-a întrebat Krysten Dowda.

Ea susține că suspiciunile au apărut când Sarah a început să posteze detalii despre incidentul tragic pe rețelele sociale. Adolescenta le-ar fi spus prietenilor familiei că nu a auzit nimic neobișnuit în noaptea crimelor, în afară de alarma aparatului cardiac al tatălui vitreg, care ar fi fost declanșată de moartea acestuia.

„Povestea ei s-a schimbat mereu, iar piesele nu se potriveau. Cum să nu auzi mai multe focuri de armă într-o casă mică?”, se întreabă Dowda. Ea a explicat că ia atitudine pentru că unii o apără pe adolescentă, spunând că „e doar o fetiță”, dar că „un monstru poate fi și o fetiță în rochie.”

Înregistrarea de la slujba de înmormântare din martie a fost dată jurnaliștilor de la Daily Mail de rudele victimelor, după arestarea adolescentei.

În filmare, Sarah este văzută vorbind în fața enoriașilor la biserica unde mama și tatăl ei vitreg erau membri activi.

Elogiul cu lacrimi false?

Ea își șterge lacrimile în timp ce spune: „Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Sarah și sunt fiica lui Kristen Brock și fiica vitregă a lui James Brock”.

Vocea i se frânge în timp ce spune: „Asta nu e ușor… sunt foarte fericită că pot face asta, dar vă rog să aveți răbdare cu mine pentru că mă bâlbâi mult. Vreau doar să le spun la revedere mamei și lui James, pentru că nu am avut niciodată ocazia”.

Ea le-a adus omagii părinților, mulțumindu-i lui James „pentru toate lecțiile de viață” și descriindu-și mama ca pe un „suflet frumos și bun cu multă recunoștință”.

„Eram atât de obișnuită ca voi să fiți mereu aici, încât nici nu mi-am imaginat că nu veți mai fi și nu aveam idee cât de mult am nevoie de voi”, a spus Sarah în elogiu.

Referindu-se la insuficiența cardiacă congestivă a tatălui ei vitreg, ea a spus: „Inima ta va fi în sfârșit vindecată în cer și niciunul dintre voi nu va mai simți durere. Deși acest gând îmi aduce multă alinare, viața ta nu trebuia să se termine așa.”

Întorcându-se către poza cu mama sa, a spus:

„Tot ce am trăit împreună nu definește felul de persoană sau de mamă. Ai fost un suflet frumos și bun, plin de recunoștință… și mi-ai oferit atât de multe lecții de viață.”

Sarah a continuat citind dintr-o scrisoare pe care mama sa i-a scris-o în mai 2018 lui James Brock, scrisoare care, spune ea, „a făcut-o să plângă când a citit-o prima oară” și i-a dat „fiori reci”.

Sarah a făcut apoi câteva referințe confuze la ideea de a găsi „liniștea”, înainte de a continua cu mesajul mamei sale:

„Nu poți alege întotdeauna muzica pe care ți-o oferă viața... dar poți alege cum să dansezi pe ea. Ea mereu dansa pe propriul ritm, LOL.”

Într-o remarcă aparent arogantă, Sarah a spus despre scrisoare:

„Și să nu uităm, a scris-o ea însăși,” apoi a râs de propria glumă.

Reluând mesajul optimist al mamei, a continuat:

„În cele din urmă, toate piesele se așază la locul lor, dar până atunci, râzi de confuzie, trăiește clipa și amintește-ți că totul se întâmplă cu un motiv.

Pot alege să las asta să mă definească, să mă limiteze, să mă umbrească — sau pot alege să merg mai departe și să las totul în urmă.”

Tatăl adolescentei, Doniel Patrick, a postat un mesaj de susținere pe Facebook: „Nu-ți pune niciodată la îndoială locul în această lume. Ai fost trimisă aici cu un scop, învăluită în har și născută să strălucești într-un mod pe care doar sufletul tău îl știe.”