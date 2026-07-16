Fratele unui super-agent de la Hollywood vrea la Casa Albă. Și are de partea lui cei mai influenți oameni din lume

Imperiul lui Ari Emanuel reunește unele dintre cele mai influente figuri ale momentului. O conjunctură politică și culturală care i-ar putea deschide porțile fratelui său, Rahm.

În calitate de superagent de top la Hollywood, Ari Emanuel a petrecut zeci de ani construindu-și o listă de clienți plină ochi de icoane ale marelui ecran. În prezent, vastul său imperiu din domeniul sportului și al divertismentului l-a apropiat de podcasteri, de cei care iau peptide și de adepții ProteinMaxx, care ocupă o parte semnificativă din atenția unora dintre cei mai valoroși și mai ușor de convins alegători din America: tinerii independenți.

Printre clienții și colegii lui Emanuel se numără șeful UFC, Dana White, podcasterul și comentatorul UFC Joe Rogan, comentatorul sportiv Pat McAfee și analistul sportiv și politic Stephen A. Smith. Emanuel menține, de asemenea, o relație strânsă cu Elon Musk, participând chiar la procesul fondatorului SpaceX împotriva OpenAI din acest an, scrie The New York Times.

„Sfera Emanuel” și ambițiile politice din 2028

„Sfera Emanuel” este uriașă. Iar în perspectiva anului 2028, aceasta s-ar putea dovedi extrem de utilă pentru un potențial candidat la președinție: fratele lui Ari, Rahm Emanuel.

Desgigur, Rahm Emanuel nu și-a anunțat oficial candidatura și nu există nicio garanție că o va face. Totuși, fostul șef de cabinet de la Casa Albă, fost membru al Congresului, fost ambasador al SUA în Japonia și fost primar al orașului Chicago traversează o vară marcată de puternice semnale electorale.

În iunie, a parcurs zeci de kilometri pe bicicletă în New Hampshire și a organizat întâlniri publice în acest stat cheie pentru alegerile primare. În iulie, a apărut la Tel Aviv, unde a susținut un discurs critic la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu. În plus, a oferit interviuri și analize televizate despre evoluțiile din Iran.

Politicianul își face timp și pentru familie. Imediat după traseul din New Hampshire, a plecat spre New York pentru a urmări echipa Knicks în finala NBA. Acolo, chiar în primul rând, lângă banca celor de la San Antonio Spurs, se aflau frații Emanuel. Despărțiți de doar 16 luni, cei doi sunt recunoscuți pentru relația lor extrem de strânsă (alături de fratele lor mai mare, Ezekiel Emanuel, un reputat medic).

„Avem conversații fără verbe, adjective sau pronume”, declara la un moment dat Rahm Emanuel despre legătura cu fratele său.

Un avantaj crucial într-o eră a noilor media

Nu există nicio certitudine că Ari Emanuel își va folosi influența în favoarea fratelui său, în cazul în care acesta va decide să candideze. Mai mult, mulți dintre potențialii candidați democrați au deja legături strânse cu podcasteri și influenceri, în timp ce votul tinerilor din zona „bro culture” ar putea rămâne majoritar în tabăra republicană.

Totuși, într-o cursă în care candidații din 2028 caută cu disperare relevanță culturală, contactele din rețeaua de elită a lui Ari Emanuel vor fi extrem de prețioase.

„Există oameni a căror singură sarcină acum este să conecteze politicienii cu creatorii independenți de conținut media”, explică Rebecca Sananès, producător și gazdă de podcast. „Cred că Ari operează la un nivel de influență complet diferit față de un consultant obișnuit al democraților.”

Anturajul lui Emanuel este departe de a reflecta publicul tradițional al televiziunilor liberale (deși WME, agenția lui Ari, reprezintă și realizatori din acea zonă). Iar convingerea unor voci care își prețuiesc independența să îl susțină pe Rahm Emanuel ar fi o misiune extrem de dificilă, chiar și pentru un agent de fier de la Hollywood, notează NYT.

Unele personalități din orbita lui Ari par deschise către politicieni de toate orientările. Joe Rogan l-a susținut pe Donald Trump în ajunul alegerilor din 2024, dar în 2019 l-a avut ca invitat pe Bernie Sanders, declarând că ar fi votat pentru el. Stephen A. Smith critică și laudă constant figuri din ambele tabere, în timp ce Pat McAfee evită în general politica (refuzând interviuri atât cu Kamala Harris, cât și cu Trump în 2024, deși l-a intervievat pe președinte în anul următor).

Schimbarea dinamicii politice nu necesită neapărat o susținere explicită. Într-o competiție democrată aglomerată, o simplă apariție în anumite emisiuni poate schimba destine politice. Scott Galloway, podcaster și profesor de business (reprezentat de WME), oferă ca exemplu decizia lui Trump de a apărea la podcastul lui Rogan cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegerile din 2024.

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„Vicepreședinta Harris ar fi trebuit să apară la MSNBC, CNN și Fox câte trei ore pe noapte, timp de două săptămâni, pentru a obține aceeași expunere”, afirmă Galloway.

Finanțare, influență și legătura cu Elon Musk

Pe lângă vizibilitate, rețeaua Emanuel oferă și un potențial uriaș de finanțare. Ari Emanuel, care a intrat oficial în rândul miliardarilor anul trecut, este un donator generos. În cel mai recent ciclu electoral, a finanțat democrați la nivel național, filiale de partid și candidați individuali precum Hakeem Jeffries și Sherrod Brown.

Apoi, sunt prietenii săi.

Relația sa strânsă cu cel mai bogat om din lume — Elon Musk, care a participat la nunta lui Ari în 2022 și a făcut parte din consiliul de administrație al conglomeratului media Endeavor — i-ar putea fi de mare ajutor fratelui său. Asta în ipoteza în care Musk ar fi dispus să susțină un democrat sau să modifice algoritmii platformei X în favoarea sa. Musk, deși a sprijinit democrații în trecut, a contribuit cu peste 250 de milioane de dolari pentru campania lui Trump în 2024.

„Probabil că nu el a decis rezultatul alegerilor, dar cu siguranță l-a influențat”, spune Galloway despre donațiile lui Musk. „Dacă ar folosi doar 1% din averea sa – adică 10 miliarde de dolari –, probabil că ar putea decide următorul scrutin.”

De la ringul UFC la Casa Albă

Dincolo de prietenia cu Musk, un alt atu esențial este gigantul de wrestling WWE, deținut de TKO Group (unde Ari Emanuel ocupă funcția de director general și președinte executiv). Chiar dacă principalele transmisiuni WWE se află acum pe Netflix, platforma de streaming nu controlează conținutul creativ. Iar în ultimele decenii, politica și wrestlingul s-au întrepătruns tot mai mult, subliniază NYT.

2008: În pragul alegerilor primare din Pennsylvania, candidații de atunci – Barack Obama, Hillary Clinton și John McCain – au apărut cu toții în emisiunea Monday Night Raw.

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2024: Hulk Hogan și-a rupt maioul pe scena Convenției Naționale Republicane.

Iunie 2025: Trump a găzduit UFC (deținut tot de TKO Group) pe gazonul Casei Albe, în timp ce luptătorii se confruntau în octogon. Înainte de startul luptelor, Trump și Ari Emanuel și-au strâns mâna.

Un joc de echilibru delicat

Orice decizie va lua Ari Emanuel pentru 2028 va trebui cântărită în raport cu relația sa cu Trump, pe care l-a reprezentat în perioada emisiunii The Apprentice. În plus, TKO Group face lobby la Washington pentru o măsură care i-ar permite să își creeze propriul circuit de box similar UFC.

Dacă Ari Emanuel va alege să își susțină fratele cu toate forțele în primarele democrate, va trebui mai întâi să repare relația cu un podcast extrem de influent din tabăra de stânga. Înainte de evenimentul UFC din capitala federală, Jon Favreau, gazda popularului podcast politic Pod Save America, le-a povestit ascultătorilor că primise o invitație la gale din partea companiei-mamă, cu Ari Emanuel adăugat personal în copia e-mailului.

Deși inițial confuz, Favreau a confirmat prezența și a rezervat o cameră de hotel.

„Ari m-a ales probabil pentru că a crezut că sunt celălalt Jon Favreau”, a glumit podcasterul, făcând referire la regizorul filmului Iron Man.

Însă în iunie, organizatorii l-au anunțat că s-au alocat prea multe bilete și că accesul său a fost anulat.

„Ne-ar face plăcere să vă avem ca oaspete la un eveniment viitor”, se arăta în e-mailul sec de refuz.