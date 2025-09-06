SUA vor primi acțiuni în fondul mineral al Ucrainei, în schimbul ajutorului militar. Un nou model de alianță: investiții cu dobândă geopolitică

Statele Unite și Ucraina au lansat oficial un fond comun de investiții, cu o miză clară: resursele minerale ale Ucrainei. În schimbul sprijinului militar american, Washingtonul va primi acțiuni preferențiale într-un fond care va administra o parte esențială din bogățiile subsolului ucrainean.

Fondul, denumit US-Ukraine Reconstruction Investment Fund, a fost anunțat oficial la Washington, în prezența secretarului american al Trezoreriei, Scott Bessent, și a premierului ucrainean, Iulia Sviridenko. Cei doi oficiali au salutat un nou model de parteneriat între Kiev și Washington – unul care nu mai este doar militar sau simbolic, ci profund economic și, mai ales, condiționat.

Ajutor militar în schimbul resurselor

Potrivit unui comunicat detaliat transmis vineri de Trezoreria americană, SUA vor primi „acțiuni preferențiale” în cadrul fondului pentru fiecare tranșă de ajutor militar oferit Ucrainei. Este pentru prima dată când relația militară dintre cele două țări este formal legată de interese economice directe.

Aceste acțiuni vor conferi Statelor Unite acces prioritar la resursele critice ale Ucrainei – un pachet vast de 22 din cele 34 de minerale considerate esențiale de Uniunea Europeană, de la litiu și cobalt până la nichel, grafit sau pământuri rare. Miza este uriașă: fără aceste resurse, industriile occidentale de apărare, energie verde și tehnologie nu pot funcționa pe termen lung.

„Acest fond ne va permite să construim viitorul economic al Ucrainei pe baze solide: investiții străine și o guvernanță economică responsabilă”, a transmis Scott Bessent. „Este o oportunitate fără precedent ca SUA să contribuie direct la reconstrucția Ucrainei și, totodată, să beneficieze de pe urma dezvoltării sale.”

Un parteneriat cu multiple fațete

Inițiativa este susținută de președintele Donald Trump, care o vede ca pe o dublă victorie: securizarea unei surse stabile de minerale strategice pentru SUA și consolidarea unei relații bilaterale bazate pe reciprocitate. „Prin acest parteneriat economic putem face ambele țări mărețe din nou”, se arată într-o declarație distribuită de apropiații ai liderului american.

De partea cealaltă, Kievul pare hotărât să arate că este pregătit pentru investiții americane. Guvernul ucrainean a anunțat o reevaluare completă a licențelor de exploatare minieră și a lansat deja o licitație publică pentru un important zăcământ de litiu din regiunea Kirovograd.

Ce rămâne Ucrainei?

Dacă pentru SUA parteneriatul oferă beneficii tangibile – control parțial asupra unui rezervor de resurse esențiale și un instrument suplimentar de influență geopolitică –, pentru Ucraina acordul ridică întrebări complexe.

Pe termen scurt, fondul oferă capital, sprijin militar și o plasă de siguranță strategică. Dar în același timp, țara pare să cedeze o parte importantă din controlul asupra propriilor resurse naturale într-un moment de vulnerabilitate maximă.

Într-un peisaj geopolitic în care războiul nu pare să se încheie curând, iar reconstrucția economică depinde aproape exclusiv de sprijinul occidental, Ucraina pariază pe o formulă radicală de supraviețuire. Una care ar putea redefini nu doar relația cu SUA, ci și modelul viitor al ajutorului extern: nu donații, ci investiții cu dobândă geopolitică.