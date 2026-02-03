Fostul soț al lui Jill Biden, acuzat că și-a omorât nevasta

Fostul soț al lui Jill Biden a fost acuzat de crimă de gradul întâi după moartea soției sale, în urma unui presupus incident domestic în Delaware.

Fostul soț al fostei Prime Doamne a SUA, Jill Biden, a fost pus sub acuzare pentru crimă de gradul întâi după moartea soției sale, survenită în urma unui presupus incident domestic în statul Delaware, potrivit TheIndependent.

William „Bill” Stevenson, în vârstă de 77 de ani, a fost reținut luni și acuzat în legătură cu decesul soției sale, Linda Stevenson, în vârstă de 64 de ani.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc târziu în seara zilei de 28 decembrie, la domiciliul cuplului din Wilmington, scrie Mediafax.

Arestarea, în urma unei anchete de peste o lună

Conform Diviziei de Poliție din Comitatul New Castle, agenții au intervenit în urma unui apel privind o dispută domestică într-o locuință din cartierul Oak Hill.

La intrarea în casă, polițiștii au găsit-o pe Linda Stevenson inconștientă, în sufragerie.

Au fost aplicate manevre de resuscitare, însă femeia a fost declarată decedată la fața locului.

Anchetatorii nu au oferit detalii despre cauza morții sau despre circumstanțele exacte care au precedat decesul.

Stevenson a fost arestat la aceeași adresă unde a fost descoperit trupul neînsuflețit al soției sale.

În prezent, el se află în custodia Centrului de Detenție Howard Young, după ce nu a reușit să achite cauțiunea stabilită la 500.000 de dolari.

Informații limitate pe măsură ce dosarul avansează

La momentul incidentului, relatările indicau că Stevenson a fost cel care a contactat autoritățile și a cooperat cu anchetatorii.

Inițial, nu au fost formulate acuzații, iar investigația a continuat timp de peste o lună înainte de arestare.

Până în prezent, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre probe sau posibile motive.

Căsătoria anterioară cu Jill Biden atrage atenția publică

William Stevenson a fost căsătorit cu Jill Biden, pe atunci Jill Jacobs, între anii 1970 și 1975.

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când ea era studentă în Delaware, iar ulterior au divorțat.

După divorț, Jill Biden s-a căsătorit cu Joe Biden în 1977.

Stevenson a devenit cunoscut ulterior ca fondator al Stone Balloon, un bar universitar popular din apropierea Universității din Delaware.

În ultimii ani, Stevenson a contestat public relatările despre modul în care Jill Biden l-ar fi cunoscut pe viitorul său soț, afirmații respinse ferm de apropiați ai lui Joe Biden.