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Fiii lui Donald Trump intră într-un proiect minier de tungsten în Kazahstan, pe fondul cursei globale pentru metale critice

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Fiii președintelui american Donald Trump au obținut o participație într-un proiect minier de tungsten din Kazahstan, într-un context marcat de competiția globală pentru resurse strategice și extinderea investițiilor occidentale în metale critice din Asia Centrală, relatează presa internațională.

Donald Trump
Fiii lui Donald Trump intră într-un proiect minier de tungsten în Kazahstan. Foto Profimedia

Fiii lui Donald Trump, prin compania de investiții Dominari Securities, deținută în comun, ar deține o participație de 20% într-un proiect minier de tungsten dezvoltat în Kazahstan. Informația a fost relatată de The New York Times, citată de presa internațională.

Potrivit sursei, compania implicată în proiect este Kaz Resources, care a semnat în noiembrie 2025 un acord cu Tau-Ken Samruk pentru exploatarea unor zăcăminte de tungsten din Kazahstan. În timpul negocierilor, investitorii de la Dominari Securities ar fi intrat în proiect, achiziționând participația de 20%.

The New York Times notează că firma de investiții Cantor Fitzgerald, asociată cu fiii secretarului american pentru comerț, ar fi participat la o rundă de finanțare de aproximativ 210 milioane de dolari pentru același proiect, obținând, potrivit estimărilor, câteva milioane de dolari din servicii de intermediere.

În context, presa internațională arată că investițiile au fost realizate cu puțin timp înainte de semnarea unui acord între Statele Unite și Kazahstan privind cooperarea în domeniul exploatării zăcămintelor minerale, în noiembrie 2025, la Washington.

Anterior, în aprilie 2025, compania kazahă Tau-Ken Samruk ar fi vândut o participație majoritară de 70% în zăcământul North Katpar, din regiunea Karaganda, către o companie americană din portofoliul Kaz Resources.

Kazahstanul, tot mai atractiv pentru metale critice

Interesul investitorilor internaționali pentru proiectele de tungsten și alte metale rare din Kazahstan este în creștere, pe fondul extinderii programelor de explorare geologică și al strategiei guvernamentale de consolidare a sectorului minier.

În 2025, autoritățile de la Astana au anunțat derularea unor lucrări de explorare în 25 de perimetre geologice promițătoare, care însumează aproximativ 100.000 de kilometri pătrați. Programul vizează identificarea și evaluarea rezervelor de metale rare și minerale critice, inclusiv tungsten, tantal, niobiu, beriliu, dar și elemente precum galiu și indiu.

Datele oficiale indică faptul că, în 2024, au fost identificate 38 de noi zăcăminte minerale considerate promițătoare. Printre acestea se află zăcământul Zhana Kazakstan din regiunea Karaganda, cu rezerve estimate la aproximativ un milion de tone de metale din pământuri rare, inclusiv ceriu, lantan, neodim și ytriu.

Proiecte similare sunt în desfășurare în regiunile Kazahstanului de Est, Akmola, Mangystau și Zhambyl, în paralel cu parteneriate internaționale în sectorul resurselor.

În Uzbekistan, explorarea metalelor rare este de asemenea în expansiune, autoritățile raportând identificarea a 28 de tipuri de elemente critice, inclusiv litiu, grafit, germaniu, tungsten, vanadiu, tantal și niobiu, cu planuri de dezvoltare a infrastructurii de procesare.

Pe fondul creșterii cererii globale pentru minerale critice, competiția internațională se intensifică. China rămâne principalul jucător pe piața metalelor rare, în timp ce Statele Unite și alte economii dezvoltate încearcă să își diversifice lanțurile de aprovizionare prin parteneriate în Asia Centrală.

În noiembrie 2025, la Washington a avut loc o reuniune între Statele Unite și statele din Asia Centrală, inclusiv Kazahstan și Uzbekistan, axată pe cooperarea în domeniul mineralelor critice. În paralel, mai multe state, inclusiv Rusia, și-au exprimat interesul pentru dezvoltarea de proiecte comune în explorarea și prelucrarea resurselor strategice din regiune.

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