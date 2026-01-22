search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Donald Trump și Volodimir Zelenski au anunțat, la Davos, că o întâlnire trilaterală la care vor participa experți din SUA, Ucraina și Rusia. Andra Martinescu, cercetător la Universitatea Cambridge, analizează rezultatele întâlnirii și explică, pentru „Adevărul”, de ce va fi greu să se ajungă la pace fără europenii.

Trump și Zelenski vo pace cu Rusia. FOTO: AFP
Trump și Zelenski vo pace cu Rusia. FOTO: AFP

Donald Trump și Volodimir Zelenski au anunțat că o întâlnire trilaterală la care vor participa negociatori din SUA, Ucraina și Rusia. Andra Martinescu, cercetător la Universitatea Cambridge, analizează rezultatele întâlnirii și explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce va fi greu să se ajungă la un progres al negocierilor și de ce prezența europenilor este esențială.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, de joi, 22 ianuarie, a fost cel mai așteptat eveniment de la Davos, alături de discursul liderului de la Casa Albă, de cu o zi înainte. Concluziile celor doi lideri au fost interesante, iar președintele Zelenski a anunțat că vineri vor avea loc discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia, în Emiratele Arabe Unite.

Cercetător la Universitatea Cambridge și Senior Research Fellow la think-tankul britanic The Foreign Policy Center, Andra Martinescu, analizează, pentru „Adevărul”, rezultatele ultimei întâlniri dintre Trump și Zelenski și negocierile și planul de pace anunțat de cei doi șefi de stat. Ea consideră că europenii trebuie să facă eforturi pentru a deveni parte a negocierilor cu Rusia. În același timp, experta are rezerve în ce privește proiectul lui Trump, așa numitul Consiliu de Pace, inițiativa prezentată de șeful de stat american la Davos.

„Am rezerve, acolo a fost invitat să participe inclusiv peședintele Rusiei, Vladimir Putin. Inițial se discutase despre această comisie de pace și chiar fusese aprobată la nivel de rezoluție ONU, dar se credea atunci că este vorba despre Gaza. Ori documentul care a survenit acum câteva zile și trasează cumva mandatul comisiei și rolul președinției americane în medierea păcii, să spunem, nu se mai referă la Gaza”, spune Andra Martinescu.

În opinia sa, Consilul Păcii gândit de Trump reprezintă în primul rând o modalitate de a înlocui ONU, iar rezultatele în ce privește Ucraina ar fi mai degrabă sub semnul întrebării.

„Am impresia că se vrea un mecanism care să înlocuiască ONU și actualul sistem de ordine mondială de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Nu știu care va fi mandatul, nu știu care va fi impactul în contextul conflictului din Ucraina, dar merită să monitorizăm”, mai spune Andra Martinescu.

Ce ar fi important pentru România

Întâlnirea trilaterală care va avea loc în Emiratele Arabe Unite nu va da rezultate spectaculoase, în lipsa europenilor, este părerea Andrei Martinescu.

„Cât despre trilaterală, se adaugă celorlalte, de la care existau așteptpri, însă ramase neinfiripate”, punctează ea.

În opinia sa, Europa este obligatoriu să participe la negocierile de pace, iar interesul României este ca Uniunea Europeană și statele europene să fie parte la discuțiile pentru Ucraina.

„Ideea de bază este că o pace justă și durabilă nu poate fi garantată fără participarea Europei. Este o realitate pragmatică. Altfel Yalta 2.0 are ecouri puternice, inclusiv prin multiplele referințe la împărțirea sferelor de influență. România are un interes direct ca UE să participe. Dacă ne uităm care ar fi intenția Rusiei și în termeni de scenarii, pentru ei, la fel cum au făcut și în alte regiuni, inclusiv în Transnistria, o situație de conflict înghețat o va avantaja enorm. Europa trebuie să contrabalanseze poziția de pacificare a Statelor Unite, pentru că nu va aduce o pace justă, asta cu siguranță”, susține Andra Martinescu.

Citește și: Gazele din Marea Neagră, la cheremul rușilor? Generalul care a înființat forțele de elită ale României explică ce arme ne trebuie obligatoriu

Ea vorbește despre negocierile intensificate între europeni, iar declarațiile repetate ale președintelui francez, Emmanuel Macron, arată că Europa nu renunță. România, mai afirmă Andra Martinescu, trebuie să fie mult mai activă și să fie parte în luarea deciziilor la nivel european.

„Și de aceea vedem poziții negocieri intensificate, Marea Britanie, Uniunea Europeană, dar și alte state cu capabilități. România, de asemenea, trebuie să fie prezentă, pentru că e războiul la graniță. Asta spune Macron, că a sosit momentul ca europenii să negocieze direct. Și văd că și alte declarații dau impresia asta. Pentru că Europa poate și trebuie să fie activă și să vină cu o alternativă mai bună la poziția americană și la acele puncte care s-au tot vehiculat, dar care nu sunt o bază pentru o pace durabilă”, consideră românca.

De ce nu e bun planul lui Trump

Planul american nu poate să rezolve acest război pentru că nu clarifică situația.

„Planul lui Trump nu poate duce la o pace durabilă pentru că nu adresează nici punctele critice măcar. Nu rezolvă probleme și nu răspunde la întrebări precum cum ar arăta o încetare a focului, care e trocul teritorial, ce trebuie evitat, dar nici cum vor arăta zonele demilitarizate, cine va participa la menținerea păcii și așa mai departe”, punctează ea.

Europa poate să conteze cu adevărat și are toate argumentele să conteze și să discute de la egal la egal cu Rusia, SUA și alte puteri, inclusiv în cadrul negocierilor de pace. Iar momentul în care Uniunea Europeană ar trebui să facă aceste lucruri a sosit, crede Andra Martinescu.

„Acum este momentul, acum trebuie ca europenii să conteze. Până la urmă vorbim despre o pace la nivel continental, nu? O să excluzi continentul din propriul viitor sau ce vei face?”, se întreabă retoric Andra Martinescu.

Citește și: Adio, NATO? Europa vrea forță militară proprie. Generalul Bălăceanu explică impactul pentru România

Cum comentează criticile lui Zelenski la adresa europenilor

Românca a comentat și criticile aduse la Davos de Volodimir Zelenski chiar aliaților europeni. Zelenski a taxat ceea ce el spune că a fost slaba reacție a statelor europene la problema Groenlandei și l-a lăudat pe Trump pentru că ar fi opit flota fantomă a Rusiei.

„Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent. De ce președintele Trump poate opri tancurile petroliere din flota fantomă și poate confisca petrolul, iar Europa nu poate face același lucru?”, a surprins Zelenski.

Andra Martinescu consideră că declarațiile critice făcute de Zelenski nu trebuie privite ca o „trădare” a Europei și a aliaților săi europeni.

„Cred mai degrabă ca trebuie plasată și în contextul discursului lui Mark Carney al Canadei, aspirațional, privind către o Europa autonomă strategic, capabilă să acționeze decisiv. Nu este o îndepărtare de Europa”, mai spune experta.

În mod normal, europenii nu ar trebui să se simtă lezați de declarațiile lui Zelenski, adaugă Andra Martinescu.

„Cu siguranță se vor trezi lideri precum Orban care să interpreteze în nota lipsei de recunoștință discursul lui Zelenski. Eu însă nu îl văd problematic”, încheie Andra Martinescu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
stirileprotv.ro
image
Prezență surpriză la Davos. Alături de Trump, Macron sau Ursula, a participat „protestatarul în chiloți”. Bădiță apare împreună cu oficiali români
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
Oferte de milioane de euro pentru jucătorul de națională al României! Dinamo și-a luat măsuri de precauție: „Am creat o legătură cu familia lui”
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Neverosimil: la 33 de ani, are o fiică de 22. ”Da, el este tatăl meu”
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Localnicii din comuna care n-a mărit taxele, fericiţi, chiar dacă s-au oprit toate modernizările
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Câtă apă se pierde dintr-un robinet care picură într-un interval de 24 de ore. Cât de mult îți poate crește factura
playtech.ro
image
Crima din Cenei. Polițiștii dezvăluie, pentru FANATIK, ”motivul pueril” pentru care a fost ucis Mario: ”Nu are legătură cu banii”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat decretul care ridică miza suveranismului în 2026
romaniatv.net
image
Veste cruntă! Lista românilor care vor fi dați afară de la locul de muncă!
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc