Exclusiv Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”

Donald Trump și Volodimir Zelenski au anunțat, la Davos, că o întâlnire trilaterală la care vor participa experți din SUA, Ucraina și Rusia. Andra Martinescu, cercetător la Universitatea Cambridge, analizează rezultatele întâlnirii și explică, pentru „Adevărul”, de ce va fi greu să se ajungă la pace fără europenii.

Donald Trump și Volodimir Zelenski au anunțat că o întâlnire trilaterală la care vor participa negociatori din SUA, Ucraina și Rusia. Andra Martinescu, cercetător la Universitatea Cambridge, analizează rezultatele întâlnirii și explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, de ce va fi greu să se ajungă la un progres al negocierilor și de ce prezența europenilor este esențială.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, de joi, 22 ianuarie, a fost cel mai așteptat eveniment de la Davos, alături de discursul liderului de la Casa Albă, de cu o zi înainte. Concluziile celor doi lideri au fost interesante, iar președintele Zelenski a anunțat că vineri vor avea loc discuții trilaterale între SUA, Ucraina și Rusia, în Emiratele Arabe Unite.

Cercetător la Universitatea Cambridge și Senior Research Fellow la think-tankul britanic The Foreign Policy Center, Andra Martinescu, analizează, pentru „Adevărul”, rezultatele ultimei întâlniri dintre Trump și Zelenski și negocierile și planul de pace anunțat de cei doi șefi de stat. Ea consideră că europenii trebuie să facă eforturi pentru a deveni parte a negocierilor cu Rusia. În același timp, experta are rezerve în ce privește proiectul lui Trump, așa numitul Consiliu de Pace, inițiativa prezentată de șeful de stat american la Davos.

„Am rezerve, acolo a fost invitat să participe inclusiv peședintele Rusiei, Vladimir Putin. Inițial se discutase despre această comisie de pace și chiar fusese aprobată la nivel de rezoluție ONU, dar se credea atunci că este vorba despre Gaza. Ori documentul care a survenit acum câteva zile și trasează cumva mandatul comisiei și rolul președinției americane în medierea păcii, să spunem, nu se mai referă la Gaza”, spune Andra Martinescu.

În opinia sa, Consilul Păcii gândit de Trump reprezintă în primul rând o modalitate de a înlocui ONU, iar rezultatele în ce privește Ucraina ar fi mai degrabă sub semnul întrebării.

„Am impresia că se vrea un mecanism care să înlocuiască ONU și actualul sistem de ordine mondială de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Nu știu care va fi mandatul, nu știu care va fi impactul în contextul conflictului din Ucraina, dar merită să monitorizăm”, mai spune Andra Martinescu.

Ce ar fi important pentru România

Întâlnirea trilaterală care va avea loc în Emiratele Arabe Unite nu va da rezultate spectaculoase, în lipsa europenilor, este părerea Andrei Martinescu.

„Cât despre trilaterală, se adaugă celorlalte, de la care existau așteptpri, însă ramase neinfiripate”, punctează ea.

În opinia sa, Europa este obligatoriu să participe la negocierile de pace, iar interesul României este ca Uniunea Europeană și statele europene să fie parte la discuțiile pentru Ucraina.

„Ideea de bază este că o pace justă și durabilă nu poate fi garantată fără participarea Europei. Este o realitate pragmatică. Altfel Yalta 2.0 are ecouri puternice, inclusiv prin multiplele referințe la împărțirea sferelor de influență. România are un interes direct ca UE să participe. Dacă ne uităm care ar fi intenția Rusiei și în termeni de scenarii, pentru ei, la fel cum au făcut și în alte regiuni, inclusiv în Transnistria, o situație de conflict înghețat o va avantaja enorm. Europa trebuie să contrabalanseze poziția de pacificare a Statelor Unite, pentru că nu va aduce o pace justă, asta cu siguranță”, susține Andra Martinescu.

Ea vorbește despre negocierile intensificate între europeni, iar declarațiile repetate ale președintelui francez, Emmanuel Macron, arată că Europa nu renunță. România, mai afirmă Andra Martinescu, trebuie să fie mult mai activă și să fie parte în luarea deciziilor la nivel european.

„Și de aceea vedem poziții negocieri intensificate, Marea Britanie, Uniunea Europeană, dar și alte state cu capabilități. România, de asemenea, trebuie să fie prezentă, pentru că e războiul la graniță. Asta spune Macron, că a sosit momentul ca europenii să negocieze direct. Și văd că și alte declarații dau impresia asta. Pentru că Europa poate și trebuie să fie activă și să vină cu o alternativă mai bună la poziția americană și la acele puncte care s-au tot vehiculat, dar care nu sunt o bază pentru o pace durabilă”, consideră românca.

De ce nu e bun planul lui Trump

Planul american nu poate să rezolve acest război pentru că nu clarifică situația.

„Planul lui Trump nu poate duce la o pace durabilă pentru că nu adresează nici punctele critice măcar. Nu rezolvă probleme și nu răspunde la întrebări precum cum ar arăta o încetare a focului, care e trocul teritorial, ce trebuie evitat, dar nici cum vor arăta zonele demilitarizate, cine va participa la menținerea păcii și așa mai departe”, punctează ea.

Europa poate să conteze cu adevărat și are toate argumentele să conteze și să discute de la egal la egal cu Rusia, SUA și alte puteri, inclusiv în cadrul negocierilor de pace. Iar momentul în care Uniunea Europeană ar trebui să facă aceste lucruri a sosit, crede Andra Martinescu.

„Acum este momentul, acum trebuie ca europenii să conteze. Până la urmă vorbim despre o pace la nivel continental, nu? O să excluzi continentul din propriul viitor sau ce vei face?”, se întreabă retoric Andra Martinescu.

Cum comentează criticile lui Zelenski la adresa europenilor

Românca a comentat și criticile aduse la Davos de Volodimir Zelenski chiar aliaților europeni. Zelenski a taxat ceea ce el spune că a fost slaba reacție a statelor europene la problema Groenlandei și l-a lăudat pe Trump pentru că ar fi opit flota fantomă a Rusiei.

„Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri în prezent. De ce președintele Trump poate opri tancurile petroliere din flota fantomă și poate confisca petrolul, iar Europa nu poate face același lucru?”, a surprins Zelenski.

Andra Martinescu consideră că declarațiile critice făcute de Zelenski nu trebuie privite ca o „trădare” a Europei și a aliaților săi europeni.

„Cred mai degrabă ca trebuie plasată și în contextul discursului lui Mark Carney al Canadei, aspirațional, privind către o Europa autonomă strategic, capabilă să acționeze decisiv. Nu este o îndepărtare de Europa”, mai spune experta.

În mod normal, europenii nu ar trebui să se simtă lezați de declarațiile lui Zelenski, adaugă Andra Martinescu.

„Cu siguranță se vor trezi lideri precum Orban care să interpreteze în nota lipsei de recunoștință discursul lui Zelenski. Eu însă nu îl văd problematic”, încheie Andra Martinescu.