search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Rivalul chinez al Tesla, Xpeng, pariază pe inteligența artificială: robotaxiuri și roboți umanoizi din 2026

0
0
Publicat:

Producătorul chinez de automobile electrice Xpeng își extinde activitatea dincolo de sectorul auto, anunțând lansarea, în 2026, a primelor sale robotaxiuri și prezentând cea mai nouă generație a robotului umanoid propriu. Mișcarea marchează o direcție strategică similară cu cea urmată de rivalul american Tesla, transmite CNBC.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

În cadrul evenimentului „AI Day”, compania a prezentat trei modele de robotaxiuri echipate cu patru cipuri AI dezvoltate intern, denumite „Turing”. Acestea oferă o putere combinată de procesare de 3.000 TOPS, considerată cea mai mare capacitate de calcul integrată într-un vehicul aflat pe piață.

Cipurile Turing alimentează sistemul propriu de inteligență artificială „vision-language-action” (VLA), aflat la a doua generație, capabil să interpreteze simultan indicii vizuale și limbaj natural — tehnologii esențiale pentru conducerea autonomă.

Gigantul Alibaba va colabora cu Xpeng prin intermediul subsidiarei sale AutoNavi (Amaps), pentru a integra robotaxiurile în platforma de ride-hailing a companiei. Testele sunt programate să înceapă în 2026, în Guangzhou și în alte mari orașe din China.

„Tehnologia avansează mai repede decât am anticipat. Progresele în AI şi creşterea exponenţială a puterii de calcul ne dau încredere că suntem aproape de punctul de cotitură”, a declarat Brian Gu, co-preşedinte Xpeng.

Strategia companiei include două linii de produse: una destinată serviciilor comerciale de transport autonom, iar cealaltă pentru vehicule complet autonome de uz personal.

Xpeng concurează direct cu alți dezvoltatori chinezi din domeniu, precum Pony.ai, WeRide și Baidu, care au lansat deja servicii de taxi autonom în anumite regiuni ale Chinei. În Statele Unite, Tesla a demarat un program similar în Texas.

Pe lângă robotaxiuri, compania a prezentat și noua versiune a robotului umanoid „Iron”, aflat la a doua generație.

Producția de serie a robotului va începe anul viitor, iar primele unități vor fi folosite ca ghizi, asistenți de vânzări sau recepționeri în clădirile companiei.

Directorul general He Xiaopeng a explicat că utilizarea roboților în gospodării sau fabrici „nu este, deocamdată, rentabilă”, din cauza costurilor ridicate și a forței de muncă ieftine din China.

Robotul Iron este echipat cu trei cipuri Turing și o baterie solid-state, iar compania intenționează să ofere opțiuni de personalizare – de la forma corpului până la stilul părului.

„În unele domenii, cum ar fi maşinile zburătoare sau roboţii umanoizi, am început dezvoltarea chiar înaintea Tesla”, a mai spus Brian Gu, subliniind totuși că firma americană „a comunicat mai eficient progresele sale comerciale”.

Xpeng mizează pe o extindere accelerată în segmentul roboticii, estimând că, în următorul deceniu, va vinde mai mulți roboți decât automobile electrice.

China

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor
gandul.ro
image
Angelina Jolie a făcut o vizită surpriză la spitale din Herson, în sudul Ucrainei
mediafax.ro
image
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă pentru care Bolojan și-a irosit capitalul politic
fanatik.ro
image
Un deputat PSD de Cluj conduce un SUV de peste 100.000 de euro, fără să fie trecut în declarația de avere: „Sunt de principiu să ne facem plăcerile”
libertatea.ro
image
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
digi24.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
După câți ani trebuie schimbată centrala termică. Semnele care arată că e timpul pentru una nouă
playtech.ro
image
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj național FANATIK / Inscop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Incendiu la un azil de bătrâni! Cel puțin 11 persoane au MURIT
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
„25 de morți” pe Aeroportul Cluj. Este știrea momentului
wowbiz.ro
image
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!
romaniatv.net
image
Oferte avantajoase la energie de Black Friday 2025. Sfatul șefului ANRE pentru consumatorii români
mediaflux.ro
image
Orașul european în care venitul mediu lunar este de 7.200 de euro. Aici nu se aud claxoane, iar oamenii par să nu se grăbească nicăieri
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Vedeta care nu s-a putut abține și a făcut sex cu soțul ei când era în travaliu, cu dilatare de 3 cm. „Ajută câteodată…”

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate