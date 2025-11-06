Rivalul chinez al Tesla, Xpeng, pariază pe inteligența artificială: robotaxiuri și roboți umanoizi din 2026

Producătorul chinez de automobile electrice Xpeng își extinde activitatea dincolo de sectorul auto, anunțând lansarea, în 2026, a primelor sale robotaxiuri și prezentând cea mai nouă generație a robotului umanoid propriu. Mișcarea marchează o direcție strategică similară cu cea urmată de rivalul american Tesla, transmite CNBC.

În cadrul evenimentului „AI Day”, compania a prezentat trei modele de robotaxiuri echipate cu patru cipuri AI dezvoltate intern, denumite „Turing”. Acestea oferă o putere combinată de procesare de 3.000 TOPS, considerată cea mai mare capacitate de calcul integrată într-un vehicul aflat pe piață.

Cipurile Turing alimentează sistemul propriu de inteligență artificială „vision-language-action” (VLA), aflat la a doua generație, capabil să interpreteze simultan indicii vizuale și limbaj natural — tehnologii esențiale pentru conducerea autonomă.

Gigantul Alibaba va colabora cu Xpeng prin intermediul subsidiarei sale AutoNavi (Amaps), pentru a integra robotaxiurile în platforma de ride-hailing a companiei. Testele sunt programate să înceapă în 2026, în Guangzhou și în alte mari orașe din China.

„Tehnologia avansează mai repede decât am anticipat. Progresele în AI şi creşterea exponenţială a puterii de calcul ne dau încredere că suntem aproape de punctul de cotitură”, a declarat Brian Gu, co-preşedinte Xpeng.

Strategia companiei include două linii de produse: una destinată serviciilor comerciale de transport autonom, iar cealaltă pentru vehicule complet autonome de uz personal.

Xpeng concurează direct cu alți dezvoltatori chinezi din domeniu, precum Pony.ai, WeRide și Baidu, care au lansat deja servicii de taxi autonom în anumite regiuni ale Chinei. În Statele Unite, Tesla a demarat un program similar în Texas.

Pe lângă robotaxiuri, compania a prezentat și noua versiune a robotului umanoid „Iron”, aflat la a doua generație.

Producția de serie a robotului va începe anul viitor, iar primele unități vor fi folosite ca ghizi, asistenți de vânzări sau recepționeri în clădirile companiei.

Directorul general He Xiaopeng a explicat că utilizarea roboților în gospodării sau fabrici „nu este, deocamdată, rentabilă”, din cauza costurilor ridicate și a forței de muncă ieftine din China.

Robotul Iron este echipat cu trei cipuri Turing și o baterie solid-state, iar compania intenționează să ofere opțiuni de personalizare – de la forma corpului până la stilul părului.

„În unele domenii, cum ar fi maşinile zburătoare sau roboţii umanoizi, am început dezvoltarea chiar înaintea Tesla”, a mai spus Brian Gu, subliniind totuși că firma americană „a comunicat mai eficient progresele sale comerciale”.

Xpeng mizează pe o extindere accelerată în segmentul roboticii, estimând că, în următorul deceniu, va vinde mai mulți roboți decât automobile electrice.