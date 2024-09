Elon Musk face declarații halucinante. Susține înlocuirea democrației cu un guvern de „masculi alfa cu nivel ridicat de testosteron”

Teoria lui Elon Musk sugerează că singurii oameni capabili să gândească liber sunt „masculii alfa cu un nivel ridicat de [testostron]” și „persoanele aneurotipice”.

Elon Musk și-a folosit platforma mare de pe X pentru a promova o teorie conform căreia o „Republică” liber-cugetătoare ar putea exista doar sub luarea deciziilor de către „bărbați cu statut înalt” - iar femeile sau „bărbații cu T scăzut” nu ar fi bineveniți în ea.

Potrivit Independent, teoria, scrisă de un utilizator anonim, sugerează că singurii oameni capabili să gândească liber sunt „masculii alfa cu [testostron] ridicat” și „oamenii aneurotipici” și că acești „masculi cu statut înalt” ar trebui să conducă o „Republică” care este „doar pentru cei care sunt liberi să gândească”.

„Oamenii care nu se pot apăra fizic (femeile și bărbații cu T scăzut) analizează informațiile printr-un filtru de consens, ca un mecanism de siguranță”, se arată în mesaj.

„Doar bărbații alfa cu T mare și persoanele aneurotipice (hei, autiști!) sunt de fapt liberi să analizeze informațiile noi cu un filtru obiectiv „este adevărat?”. Acesta este motivul pentru care o republică a bărbaților cu statut înalt este cea mai bună pentru luarea deciziilor. Democratică, dar o democrație doar pentru cei care sunt liberi să gândească”, se mai precizează în mesaj.

„Aneurotipic” nu este un cuvânt, dar se poate presupune că posterul original se referea la persoanele neurodivergente.

Teoriile de acest gen, care promovează masculinitatea hegemonică, sunt adesea criticate pentru că sunt sexiste, excluzive, nerealiste și „toxice”. Ele sunt populare în comunitățile alt-right.

„Observație interesantă”, a spus Musk, ca răspuns la postare.

Captura de ecran a teoriei a fost încărcată pe X de un cont numit „AutismCapital”, care postează adesea meme-uri care fac apel la persoane de dreapta și sprijină eforturile lui Musk.

Acesta a susținut că teoria este „cunoscută și sub numele de efectul Reich” - aparent o referire la Robert Reich, fostul Secretar al Muncii, care a scris un editorial în The Guardian săptămâna trecută, susținând că Musk este „scăpat de sub control” și trebuie oprit.

Potrivit publicației citate, nu este clar dacă Musk a postat din nou teoria pentru că a fost de acord cu ea sau pentru că l-a criticat pe Reich. Nu este neobișnuit ca Musk să se implice în teorii controversate și informații înșelătoare pe platforma sa de social media.

Fondatorul SpaceX adoptă adesea poziția conform căreia postările controversate și uneori ofensatoare de pe X fac parte din „libertatea de exprimare” și ar trebui să fie permise pe platformă - chiar și atunci când acestea includ informații false sau înșelătoare.

Acesta este, în parte, motivul pentru care X a fost blocat zilele trecute în Brazilia. Musk a refuzat să se conformeze unui ordin legal într-o bătălie de lungă durată, care a izbucnit după ce site-ul de socializare nu a reușit să blocheze conturile acuzate de răspândirea de știri false.