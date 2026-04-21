Elon Musk, convocat la audieri în Franța. Acuzațiile procurorilor vizează răspândirea de imagini cu abuzuri asupra minorilor și deepfake-uri

Procurorii din Paris l-au convocat pe Elon Musk pentru audieri într-o anchetă care vizează distribuirea de conținut ilegal pe platforma X, inclusiv imagini cu abuzuri asupra minorilor și materiale de tip deepfake, potrivit NBC News.

Audierea este una voluntară și face parte dintr-o investigație deschisă de unitatea de combatere a criminalității informatice a Parchetului din capitala franceză. Ancheta vizează activități desfășurate pe platformă, unde autoritățile suspectează răspândirea de conținut ilegal, inclusiv imagini pornografice cu minori și deepfake-uri explicite.

În cadrul aceleiași proceduri ar urma să fie audiată și Linda Yaccarino, alături de alți angajați ai companiei.

Cazul a căpătat amploare în urma controverselor legate de sistemul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de xAI și integrat în platformă. Autoritățile franceze analizează dacă acesta ar fi generat conținut ilegal, inclusiv deepfake-uri sexuale fără consimțământ și mesaje care neagă Holocaustul, fapt sancționat prin lege în Franța.

Procurorii investighează, de asemenea, dacă aceste controverse ar fi fost exploatate pentru a influența valoarea companiilor controlate de Musk, în contextul unei posibile listări la bursă. În acest sens, autoritățile franceze au notificat instituții americane precum Department of Justice și Securities and Exchange Commission.

Tensiuni între Franța și Statele Unite

Potrivit presei americane, Department of Justice ar fi refuzat să sprijine investigația franceză, considerând că aceasta ar putea reprezenta o interferență în activitatea unei companii americane.

Nu este clar dacă Elon Musk sau ceilalți oficiali vizați vor participa efectiv la audieri, însă procurorii au transmis că ancheta va continua indiferent de prezența acestora.

Cazul se înscrie într-o serie mai amplă de investigații lansate în Franța împotriva marilor platforme digitale, acuzate că permit răspândirea de conținut ilegal sau periculos, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind siguranța utilizatorilor și responsabilitatea companiilor din mediul online.