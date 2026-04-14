Tatăl lui Elon Musk caută refugiu în Rusia pentru fermierii din Africa de Sud. Care este motivul

Tatăl miliardarului din domeniul tehnologiei Elon Musk lucrează la un proiect care vizează acordarea statutului de refugiat în Rusia fermierilor sud-africani,

Inițiativa ar urma să asigure relocarea a 50 de familii aparținând minorității albe afrikaans, descendenți ai primilor coloniști olandezi, potrivit unui oficial rus.

Același grup de sud-africani a primit oferta de a obține statutul de refugiat din partea guvernului președintelui american Donald Trump, care a afirmat în mod fals că aceștia se confruntă cu persecuții din partea guvernului post-apartheid, scrie France24.

Aproape 5.000 de afrikaneri albi au intrat în Statele Unite ca refugiați de când Trump a preluat funcția în ianuarie anul trecut și a suspendat aproape complet programele de refugiați pentru toate celelalte grupuri.

Programul american a stârnit furia guvernului sud-african, care neagă orice formă de discriminare. Contactat telefonic marți de AFP, Errol Musk a declarat de la Moscova: „Este vorba despre acordarea statutului de refugiat fermierilor sud-africani.”

50 de familii aflate în risc

Musk, care vizitează regulat Rusia și a participat la o slujbă de Paște ortodoxă la Moscova pe 12 aprilie, în prezența președintelui Vladimir Putin, nu a oferit detalii despre proiect.

Într-un interviu acordat mass-mediei ruse Gubernia 33, el a justificat proiectul susținând că fermierii afrikaneri albi sunt vizați pentru a fi uciși, acuzații negate cu tărie în Africa de Sud. Washingtonul a făcut afirmații similare în justificarea sa pentru încurajarea afrikanerilor să se stabilească în Statele Unite.

Guvernatorul regiunii Vladimir, care se învecinează cu regiunea Moscovei, Aleksandr Avdeyev, a declarat săptămâna trecută că a discutat proiectul cu Musk.

„Am discutat despre dezvoltarea agriculturii și despre perspectivele de stabilire a 50 de familii de origine olandeză din Africa de Sud”, a declarat el pe Telegram. Deși afrikanerii emigrează în Rusia încă din 2018, potrivit unor rapoarte, implicarea lui Musk pare a fi o informație nouă.

Un personaj controversat

Acum, la aproape 80 de ani, el este o figură controversată. Într-un interviu acordat CNN la sfârșitul anului trecut, el a negat existența opresiunii rasiale în timpul apartheidului, un sistem dur de segregare care le-a negat majorității negre drepturile fundamentale.

Elon Musk, care a părăsit Africa de Sud la sfârșitul adolescenței, acuză în mod regulat guvernul de rasism, în special pentru refuzul de a acorda o licență furnizorului său de internet Starlink. Într-o nouă postare pe rețelele sociale din acest weekend, el a declarat: „Africa de Sud nu permite acordarea licenței pentru Starlink, chiar dacă m-am NĂSCUT ACOLO, pur și simplu pentru că nu sunt negru!”

Legile sud-africane menite să reechilibreze discriminarea din era apartheidului impun ca marile companii să fie deținute în proporție de cel puțin 30% de persoane provenind din comunități anterior defavorizate.

Elon Musk răspândea „minciuni și dezinformare”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa pe X.

Proiect „neclar”

Proiectul lui Errol Musk în Rusia era „neclar”, a declarat Friedrich von Treskow, fost cercetător la Institutul Sud-African de Afaceri Internaționale, care a studiat influența Rusiei în Africa de Sud. Pretoria și Moscova au legături strânse care datează încă din perioada luptei împotriva apartheidului, când Uniunea Sovietică a oferit sprijin Congresului Național African și aripii sale militare.

„Ar putea crea tensiuni cu Pretoria”, a declarat von Treskow pentru AFP referindu-se la planul lui Musk senior. „Pretoria s-a arătat foarte reticentă în a critica Rusia în orice chestiune.”

În februarie, Ramaphosa și-a exprimat „sinceră recunoștință” față de Putin pentru că a acceptat să faciliteze întoarcerea a peste o duzină de bărbați atrași să lupte alături de forțele ruse în Ucraina.

De atunci, cincisprezece dintre ei s-au întors. Luna trecută, publicația de investigații Forbidden Stories a raportat că secretarul general al ANC, Fikile Mbalula, le-a mulțumit în decembrie 2024 agenților de influență ruși pentru „asistența” lor înaintea alegerilor generale de la începutul acelui an.

De asemenea, el a „solicitat”, în cadrul unei întâlniri secrete, 300.000 de dolari pentru a finanța un congres al partidului ANC. Mbalula, unul dintre favoriții la înlocuirea lui Ramaphosa în fruntea partidului, ceea ce l-ar putea propulsa în cursa pentru președinție, a respins acuzațiile ca fiind „nefondate” și „parte a unei campanii de dezinformare”.