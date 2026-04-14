Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Tatăl lui Elon Musk caută refugiu în Rusia pentru fermierii din Africa de Sud. Care este motivul

Tatăl miliardarului din domeniul tehnologiei Elon Musk lucrează la un proiect care vizează acordarea statutului de refugiat în Rusia fermierilor sud-africani,

Errol Musk, tatăl lui Elon Musk FOTO: X
Errol Musk, tatăl lui Elon Musk FOTO: X

Inițiativa ar urma să asigure relocarea a 50 de familii aparținând minorității albe afrikaans, descendenți ai primilor coloniști olandezi, potrivit unui oficial rus.

Același grup de sud-africani a primit oferta de a obține statutul de refugiat din partea guvernului președintelui american Donald Trump, care a afirmat în mod fals că aceștia se confruntă cu persecuții din partea guvernului post-apartheid, scrie France24.

Aproape 5.000 de afrikaneri albi au intrat în Statele Unite ca refugiați de când Trump a preluat funcția în ianuarie anul trecut și a suspendat aproape complet programele de refugiați pentru toate celelalte grupuri.

Programul american a stârnit furia guvernului sud-african, care neagă orice formă de discriminare. Contactat telefonic marți de AFP, Errol Musk a declarat de la Moscova: „Este vorba despre acordarea statutului de refugiat fermierilor sud-africani.

50 de familii aflate în risc

Musk, care vizitează regulat Rusia și a participat la o slujbă de Paște ortodoxă la Moscova pe 12 aprilie, în prezența președintelui Vladimir Putin, nu a oferit detalii despre proiect.

Într-un interviu acordat mass-mediei ruse Gubernia 33, el a justificat proiectul susținând că fermierii afrikaneri albi sunt vizați pentru a fi uciși, acuzații negate cu tărie în Africa de Sud. Washingtonul a făcut afirmații similare în justificarea sa pentru încurajarea afrikanerilor să se stabilească în Statele Unite.

Guvernatorul regiunii Vladimir, care se învecinează cu regiunea Moscovei, Aleksandr Avdeyev, a declarat săptămâna trecută că a discutat proiectul cu Musk.

„Am discutat despre dezvoltarea agriculturii și despre perspectivele de stabilire a 50 de familii de origine olandeză din Africa de Sud”, a declarat el pe Telegram. Deși afrikanerii emigrează în Rusia încă din 2018, potrivit unor rapoarte, implicarea lui Musk pare a fi o informație nouă.

Un personaj controversat

Acum, la aproape 80 de ani, el este o figură controversată. Într-un interviu acordat CNN la sfârșitul anului trecut, el a negat existența opresiunii rasiale în timpul apartheidului, un sistem dur de segregare care le-a negat majorității negre drepturile fundamentale.

Elon Musk, care a părăsit Africa de Sud la sfârșitul adolescenței, acuză în mod regulat guvernul de rasism, în special pentru refuzul de a acorda o licență furnizorului său de internet Starlink. Într-o nouă postare pe rețelele sociale din acest weekend, el a declarat: „Africa de Sud nu permite acordarea licenței pentru Starlink, chiar dacă m-am NĂSCUT ACOLO, pur și simplu pentru că nu sunt negru!

Legile sud-africane menite să reechilibreze discriminarea din era apartheidului impun ca marile companii să fie deținute în proporție de cel puțin 30% de persoane provenind din comunități anterior defavorizate.

Elon Musk răspândea „minciuni și dezinformare”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa pe X.

Proiect „neclar”

Proiectul lui Errol Musk în Rusia era „neclar”, a declarat Friedrich von Treskow, fost cercetător la Institutul Sud-African de Afaceri Internaționale, care a studiat influența Rusiei în Africa de Sud. Pretoria și Moscova au legături strânse care datează încă din perioada luptei împotriva apartheidului, când Uniunea Sovietică a oferit sprijin Congresului Național African și aripii sale militare.

„Ar putea crea tensiuni cu Pretoria”, a declarat von Treskow pentru AFP referindu-se la planul lui Musk senior. „Pretoria s-a arătat foarte reticentă în a critica Rusia în orice chestiune.”

În februarie, Ramaphosa și-a exprimat „sinceră recunoștință” față de Putin pentru că a acceptat să faciliteze întoarcerea a peste o duzină de bărbați atrași să lupte alături de forțele ruse în Ucraina.

De atunci, cincisprezece dintre ei s-au întors. Luna trecută, publicația de investigații Forbidden Stories a raportat că secretarul general al ANC, Fikile Mbalula, le-a mulțumit în decembrie 2024 agenților de influență ruși pentru „asistența” lor înaintea alegerilor generale de la începutul acelui an.

De asemenea, el a „solicitat”, în cadrul unei întâlniri secrete, 300.000 de dolari pentru a finanța un congres al partidului ANC. Mbalula, unul dintre favoriții la înlocuirea lui Ramaphosa în fruntea partidului, ceea ce l-ar putea propulsa în cursa pentru președinție, a respins acuzațiile ca fiind „nefondate” și „parte a unei campanii de dezinformare”.

Top articole

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Tarife pe litoral de 1 Mai 2026. Cât va trebui să scoți din buzunar pentru a petrece 3 nopți în cele mai populare stațiuni
gandul.ro
image
Bogdan Ivan: Rafinăria Petrotel ar putea să fie redeschisă în 45 de zile, după ce România a obținut derogări din partea SUA de la aplicarea sancțiunilor
mediafax.ro
image
Marius Șumudică a vorbit despre posibilitatea de a reveni la Rapid din vară: „Mereu am avut o relaţie bună cu domnul Şucu”
fanatik.ro
image
De ce nu scad mai mult prețurile la benzină și motorină: petrolul pentru Europa a ajuns la aproape 150 de dolari pe baril, peste recordul din 2008
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
FOTO Și-a dat demisia și a ”dispărut”, iar la 51 de ani ”nimeni nu l-ar recunoaște pe stradă”: ”Slujba m-a epuizat mult”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din capitalele alăturate. Diferențele de preț sunt însemnate
playtech.ro
image
Care a fost clubul de top din România ”cel mai bogat din Europa de Est” în 1990: ”Avea 20 de milioane de dolari în cont”
fanatik.ro
image
A fost păcălit Trump de Netanyahu să înceapă războiul cu Iranul? Cum se explică eșecul care se conturează în războiul din Golf și cât de reală este fisura dintre SUA și Israel
ziare.com
image
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
Referendum pentru ieșirea din NATO. O țară din UE cere votul oamenilor
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea
click.ro
image
De Paște, Victor Socaciu petrecea cu mama fiicei și cu soția. Ambele s-au luptat să-i salveze viața. Ce scrie pe crucea artistului?
click.ro
image
Gigi Becali își face public testamentul. Cine moștenește întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Click!

image
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare la 9 luni după moartea lui Felix Baumgartner. Cum au tratat-o părinții austriacului: „Ar trebui să le fie rușine tuturor!”
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea

OK! Magazine

image
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene