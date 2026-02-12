Camera Reprezentanților a SUA a aprobat reguli mai stricte privind votul înaintea alegerilor intermediare

Camera Reprezentanților a SUA, dominată de republicani, a adoptat miercuri, 11 februarie, un proiect de lege care înăsprește regulile de vot înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, într-un demers susținut ferm de președintele Donald Trump și contestat dur de democrați.

Cu 218 voturi „pentru” și 213 „împotrivă”, legislativul a aprobat așa-numitul SAVE America Act — Legea pentru protejarea dreptului americanilor la vot. Un singur democrat a trecut de partea republicanilor. Proiectul merge acum în Senat, tot sub control republican, unde însă este puțin probabil să obțină cele 60 de voturi necesare pentru a depăși obstacolele procedurale. În culise, conservatorii caută variante pentru a forța adoptarea actului normativ.

Inițiativa legislativă nu este nouă. Ea a apărut în plină campanie prezidențială din 2024, alimentată de afirmațiile repetate — și nedovedite — ale lui Trump privind presupusa participare la vot a unui număr mare de imigranți aflați ilegal în SUA. Camera Reprezentanților a mai adoptat anterior texte similare, în aprilie anul trecut și în 2024, însă acestea au fost blocate în Senat.

Legea prevede obligativitatea prezentării dovezii cetățeniei americane la înregistrarea pentru vot la alegerile federale și introduce sancțiuni penale pentru funcționarii electorali care ar înregistra alegători fără documentele necesare. Republicanii au adăugat și cerința prezentării unui act de identitate cu fotografie pentru votul la secție sau prin corespondență.

În sprijinul măsurii, republicanii invocă sondaje — inclusiv unul realizat de Pew Research Center — potrivit cărora 83% dintre alegători, inclusiv 71% dintre democrați, susțin obligativitatea unui act de identitate cu fotografie la vot.

Președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, a descris SAVE America Act drept „o legislație de bun-simț”, menită să garanteze că „doar cetățenii americani decid rezultatul alegerilor americane”.

Democrații văd însă în această inițiativă o tentativă de restrângere a dreptului de vot și de consolidare a controlului politic asupra procesului electoral, într-un moment în care analiști independenți indică un posibil avantaj al Partidului Democrat în cursa pentru recâștigarea majorității în Cameră. Îngrijorarea republicanilor vine și pe fondul unor victorii recente ale democraților la alegeri locale.

„SAVE America Act face parte dintr-o strategie mai amplă a republicanilor de a-și consolida puterea în acest an. Președintele Johnson vrea să îngreuneze votul pentru americani și să faciliteze controlul alegerilor de către republicanii de la Washington”, a declarat congresmanul democrat Joe Morelle.

În prezent, legea federală interzice deja ne-cetățenilor să voteze la alegerile federale, iar organizații independente, atât de stânga, cât și de dreapta, precum și oficiali electorali, susțin că astfel de cazuri sunt extrem de rare.

Noua lege ar putea priva de dreptul de vot milioane de cetățeni americani care nu dețin pașaport

Centrul pentru Justiție Brennan, afiliat Facultății de Drept a Universității New York, avertizează că noua lege ar putea priva de dreptul de vot milioane de cetățeni americani care nu dețin pașaport, certificat de naștere sau alte documente care să le ateste cetățenia.

Susținătorii democraților consideră că proiectul face parte dintr-o confruntare mai amplă între administrația Trump și autoritățile statale, confruntare ce a inclus amenințări cu suspendarea fondurilor federale, mobilizarea Gărzii Naționale și percheziția efectuată de FBI la biroul electoral al comitatului Fulton, Georgia.

„Avem un sistem de echilibru și control care implică oficiali statali și locali ca barieră în fața exceselor federale. Exact acest mecanism încearcă guvernul federal să îl submineze”, a declarat Mai Ratakonda, director de program pentru protecția alegerilor la Centrul nepartizan pentru Democrație a Statelor Unite.

Republicanii pregătesc și un al doilea proiect legislativ mai amplu, intitulat „Make Elections Great Again Act”, care ar impune utilizarea buletinelor de vot pe hârtie și ar limita votul prin corespondență. Propunerea a fost deja discutată în comisia de administrație a Camerei.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri necesitatea reformării sistemului electoral, invocând acuzații nefondate potrivit cărora înfrângerea sa din 2020 în fața lui Joe Biden ar fi fost rezultatul unor fraude. El a cerut interzicerea votului prin corespondență, a pus sub semnul întrebării siguranța mașinilor de vot și a afirmat, fără dovezi, că milioane de ne-cetățeni votează în mod regulat în SUA. În prezent, el face presiuni asupra Congresului pentru adoptarea SAVE America Act.

Între timp, presa americană scrie că oficiali electorali se pregătesc pentru o posibilă implicare activă a lui Trump în organizarea alegerilor intermediare. Demersuri recente — de la solicitări privind accesul la listele electorale ale statelor până la descinderea FBI în Georgia — au alimentat temerile. Peste o duzină de oficiali electorali, republicani și democrați deopotrivă, au declarat pentru Politico că există îngrijorări serioase privind eventuale încercări de a contesta sau submina rezultatele scrutinului din această toamnă.