Atac al „albinelor ucigașe" la o procesiune din Vinerea Mare: 150 de persoane rănite, 50 transportate la spital

Un roi de albine africanizate, cunoscute sub numele de „albine ucigașe”, a atacat o mulțime de oameni în timpul unei procesiuni religioase de Vinerea Mare din orașul Penonomé, Panama, provocând rănirea a 150 de persoane, dintre care 50 au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacul a avut loc în timpul procesiunii religioase Via Crucis, cunoscută drept „Drumul Crucii”, desfășurată de obicei în Vinerea Mare pentru a reprezenta drumul lui Iisus spre răstignire. Localnicii au rămas șocați de apariția neașteptată a roiului de albine.

Potrivit publicației locale Destino Panama, printre răniți se află și preotul care a condus ceremonia, a declarat departamentul local de pompieri. Forțele de intervenție au fost chemate imediat la fața locului, iar pe rețelele lor de socializare au fost publicate imagini cu străzile rezidențiale pline de vehicule de urgență.

Deși nu se știe exact ce a provocat atacul, specialiștii atrag atenția că astfel de incidente sunt mai frecvente între ianuarie și aprilie, când hrana este mai puțină, iar vremea uscată și călduroasă face albinele mai iritabile.

Acest incident se înscrie într-un val mai amplu de atacuri cu albine în regiune, Destino Panama raportând peste 1.820 de cazuri înregistrate doar în ianuarie și februarie ale acestui an.

Albinele ucigașe: cât de periculoase sunt cu adevărat?

În ciuda denumirii lor înspăimântătoare, o singură albină ucigașă nu este mai periculoasă decât orice altă specie de albină de miere, explică Metro.co.uk.

„Albinele ucigașe sunt mai mici decât albinele europene și au aripi scurte, transportând mai puțin venin. Pericolul real apare când sunt nevoite să-și apere cuibul”, explică specialiștii. Spre deosebire de albinele europene, care doar 10% ies să-și protejeze cuibul când este amenințat, albinele ucigașe își golesc complet cuibul, atacând în roiuri de 300.000 până la 800.000 de exemplare.

Fiecare înțepătură eliberează feromoni care atrag mai multe albine din colonie, astfel încât numărul lor crește rapid. Se estimează că aproximativ 1.000 de înțepături ar putea fi letale pentru un adult. Totuși, este important de subliniat că albinele nu atacă fără motiv și folosesc înțepătura defensiv doar atunci când simt că colonia le este amenințată.