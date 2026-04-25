Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Trump spune că SUA vor primi o ofertă din partea Iranului. Negociatorul iranian îi așteaptă pe emisarii administrației Trump în Pakistan

Război în Orientul Mijlociu
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Iranul va face o ofertă Statelor Unite, dar că nu ştie în ce constă aceasta, relatează CNN.

„Fac o ofertă şi va trebui să vedem”, a spus Trump într-un interviu telefonic pentru Reuters, adăugând că nu cunoaşte încă detaliile, potrivit news.ro.

Întrebat cu cine din Iran negociază SUA, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta, dar avem discuţii cu cei care sunt acum la conducere.”

Cu doar o zi înainte, președintele american sugerase că incertitudinea privind conducerea Iranului este un factor ce complică negocierile.

„Amână lucrurile pentru că - nu ştim cu cine să discutăm. Ei ştiu cine este liderul în această ţară. Noi nu ştim cine este liderul în Iran”, a declarat el reporterilor în Biroul Oval, joi.

Pe de altă parte, Trump a subliniat în repetate rânduri că armata americană va menține blocada asupra porturilor iraniene până la încheierea unui acord.

Întrebat ce ar fi necesar pentru ridicarea blocadei, acesta a răspuns: „Voi putea răspunde la această întrebare mai târziu. Trebuie să văd mai întâi ce propun ei.”

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, urmează să ajungă sâmbătă dimineaţă la Islamabad pentru discuţii cu Iranul, mediate de Pakistan, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Reuters.

Aceasta a precizat că administraţia Trump a observat „unele progrese” din partea iraniană în ultimele două zile, însă nu a oferit detalii.

„Steve şi Jared vor pleca mâine în Pakistan pentru a asculta punctul de vedere al iranienilor. Sperăm că se vor înregistra progrese şi că această întâlnire va duce la evoluţii pozitive”, a declarat ea reporterilor.

Posibile reluări ale discuţiilor dintre SUA şi Iran

O posibilă reluare a negocierilor între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului se profilează sâmbătă, după ce ambele părți au trimis emisari la Islamabad, fără garanţia unor discuţii directe, la două săptămâni după eşecul primei runde de negoecieri, relatează AFP.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a sosit vineri seara la Islamabad, pentru discuţii cu oficiali pakistanezi de rang înalt. Însă „nu este prevăzută nicio întâlnire între Iran şi Statele Unite”, a transmis pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaïl Baghaï, precizând că poziţiile ţării sale vor fi transmise părţii americane prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Vicepreşedintele JD Vance, care a condus delegaţia americană în urmă cu două săptămâni,  s-ar putea alătura emisarilor speciali ai administrației Trump ulterior, în cazul în care se vor înregistra progrese, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe,  Karoline Leavitt.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
digi24.ro
image
Fragmente de drone rusești au căzut în orașul Galați. România ridică avioane de luptă și condamnă iresponsabilitatea Rusiei
stirileprotv.ro
image
După ziduri sparte şi perdele murdare, Palatul Parlamentului mai surprinde o dată: Draperiile de la grupul liberalilor din Parlament sunt mânjite de sus până jos. Gândul publică imaginile
gandul.ro
image
Dronă rusească căzută în România. Pagube în Galați
mediafax.ro
image
Dan Șucu, la 63 de ani! Câți bani a investit și cât a câștigat de când a intrat în fotbal patronul de la Rapid și Genoa
fanatik.ro
image
O odisee întinsă pe două decenii: recuperarea unui tezaur dacic evaluat la peste 2 milioane de euro. „Cartelul sârb” care a braconat masiv în anii 2000 în Munții Orăștiei
libertatea.ro
image
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
digi24.ro
image
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
gsp.ro
image
Transformarea lui Adrian Mutu, în ultimele 6 luni
digisport.ro
image
DOCUMENT | Noua lege a salarizării sistemului bugetar. Cât vor încasa președintele, premierul, miniștrii, parlamentarii, primarii
stiripesurse.ro
image
Noua lege a salarizării: Bugetarilor li se taie din sporuri, Președintele și demnitarii câștigă câteva mii de lei în plus
antena3.ro
image
Noua lege a salarizării 2026. Lovitură pentru bugetari: sporurile şi bonusurile care dispar complet
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Olga Barcari pentru cele 6 săptămâni la Survivor
cancan.ro
image
Casa de pensii avertizează: O cerere de recalculare nu mai poate fi retrasă. Pensionarii pot pierde bani
newsweek.ro
image
FOTO. Apariție de neuitat a sportivei: „Cea mai sexy alergătoare!”
prosport.ro
image
Taloanele de pensie cu ajutorul de la stat au fost emise. De ce vor întârzia plățile în luna mai
playtech.ro
image
Diletta Leotta, cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu. Faimoasa prezentatoare a dezvăluit ce a surprins-o la român
fanatik.ro
image
„Bolojan nu vorbește despre adevărații băieți deștepți din energie”. Planul premierului la Ministerul Energiei, contestat dur de un expert ANALIZĂ
ziare.com
image
Gigi Becali a ales antrenorul pentru FCSB și i-a spus numele: "Vine luni în România"
digisport.ro
image
Calculele care complică moțiunea de cenzură prin care poate fi demis Ilie Bolojan - Jocul voturilor care pot face diferența
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Noile venituri ale primarilor pe noua lege a salarizării. Cât vor încasa Ciucu și Olguța Vasilescu
cotidianul.ro
image
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Putin se pregătește să atace NATO! Avertisment cu privire la Rusia de la vârful unei țări europene
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Dorian Popa s-a căsătorit cu Andreea. Imagini inedite cu verigheta plină cu diamante
actualitate.net
image
Britanicii recomandă un loc din București pe care îl numesc „Incredibil” – „Nu este în Budapesta și nici în Toscana”
click.ro
image
Val de reacții la videoclipul Ioanei Ginghină în care apare în ipostaze provocatoare. Replica vedetei: „Nu simt nevoia de validare!”
click.ro
image
Adio aer condiționat! Invenția inteligentă care ar putea răcori locuința fără curent
click.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
Prințul Louis foto Instagram jpg
E grozav să ai 8 ani! Prințul Louis apare așa cum nu-l știe nimeni, într-un video din vacanța de primăvară a familiei
okmagazine.ro
Tort ungar Sursa foto shutterstock 2322289845 jpg
Tort ungar. Nimeni nu poate rezista unei a doua felii
clickpentrufemei.ro
Tel Faraoun site jpg
Statuia colosală a lui Ramses al II-lea descoperită în Delta Nilului
historia.ro
