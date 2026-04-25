Trump spune că SUA vor primi o ofertă din partea Iranului. Negociatorul iranian îi așteaptă pe emisarii administrației Trump în Pakistan

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că Iranul va face o ofertă Statelor Unite, dar că nu ştie în ce constă aceasta, relatează CNN.

„Fac o ofertă şi va trebui să vedem”, a spus Trump într-un interviu telefonic pentru Reuters, adăugând că nu cunoaşte încă detaliile, potrivit news.ro.

Întrebat cu cine din Iran negociază SUA, Trump a răspuns: „Nu vreau să spun asta, dar avem discuţii cu cei care sunt acum la conducere.”

Cu doar o zi înainte, președintele american sugerase că incertitudinea privind conducerea Iranului este un factor ce complică negocierile.

„Amână lucrurile pentru că - nu ştim cu cine să discutăm. Ei ştiu cine este liderul în această ţară. Noi nu ştim cine este liderul în Iran”, a declarat el reporterilor în Biroul Oval, joi.

Pe de altă parte, Trump a subliniat în repetate rânduri că armata americană va menține blocada asupra porturilor iraniene până la încheierea unui acord.

Întrebat ce ar fi necesar pentru ridicarea blocadei, acesta a răspuns: „Voi putea răspunde la această întrebare mai târziu. Trebuie să văd mai întâi ce propun ei.”

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, urmează să ajungă sâmbătă dimineaţă la Islamabad pentru discuţii cu Iranul, mediate de Pakistan, a anunțat vineri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit Reuters.

Aceasta a precizat că administraţia Trump a observat „unele progrese” din partea iraniană în ultimele două zile, însă nu a oferit detalii.

„Steve şi Jared vor pleca mâine în Pakistan pentru a asculta punctul de vedere al iranienilor. Sperăm că se vor înregistra progrese şi că această întâlnire va duce la evoluţii pozitive”, a declarat ea reporterilor.

Posibile reluări ale discuţiilor dintre SUA şi Iran

O posibilă reluare a negocierilor între Statele Unite şi Iran pentru a pune capăt războiului se profilează sâmbătă, după ce ambele părți au trimis emisari la Islamabad, fără garanţia unor discuţii directe, la două săptămâni după eşecul primei runde de negoecieri, relatează AFP.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a sosit vineri seara la Islamabad, pentru discuţii cu oficiali pakistanezi de rang înalt. Însă „nu este prevăzută nicio întâlnire între Iran şi Statele Unite”, a transmis pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, Esmaïl Baghaï, precizând că poziţiile ţării sale vor fi transmise părţii americane prin intermediul mediatorilor pakistanezi.

Vicepreşedintele JD Vance, care a condus delegaţia americană în urmă cu două săptămâni, s-ar putea alătura emisarilor speciali ai administrației Trump ulterior, în cazul în care se vor înregistra progrese, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.