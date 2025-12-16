Video Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, s-a logodit pentru a treia oară

Fiul cel mare al președintelui SUA, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson, o figură cunoscută în cercurile mondene din Palm Beach, a anunțat președintele Donald Trump.

Donald Trump a făcut vestea publică în cadrul unei petreceri de sărbători organizate la Casa Albă, potrivit New York Times, citat de Reuters.

Conform relatărilor din presă, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson sunt împreună de aproximativ un an. Luna trecută, cei doi au călătorit la Udaipur, în India, pentru a participa la o nuntă. Reuters nu a reușit să obțină imediat un comentariu din partea lui Donald Trump Jr.

Sursa video: X/ @LauraLoomer

Este a treia oară când Donald Trump Jr. se logodește. Anterior, el a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fost model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorțul în 2018. Ulterior, fiul președintelui a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă de televiziune americană.

Recent, Donald Trump Jr. a atras atenția publicului în urma unor declarații critice la adresa Ucrainei și Uniunii Europene. În cadrul unei conferințe din Orientul Mijlociu, el a sugerat că tatăl său ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev, acuzând că bogații „corupți” ai Ucrainei „au fugit din țară” și afirmând că America „nu va mai fi idiotul cu carnetul de cecuri”.