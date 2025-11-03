search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Donald Trump își exprimă compasiunea pentru familia regală britanică după retragerea titlurilor prințului Andrew

Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat că îi pare rău pentru situația prin care trece familia regală britanică, după ce regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț, pe fondul presiunilor cu privire la legăturile acestuia cu finanțistul Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, notează Reuters.

Regele Charles și Donald Trump. FOTO: Getty Images
Regele Charles și Donald Trump. FOTO: Getty Images

„Este un lucru groaznic ceea ce i s-a întâmplat familiei”, a spus Trump duminică, la bordul Air Force One, întrebat de jurnaliști despre decizia regelui Charles. „A fost o situaţie tragică şi este mare păcat. Adică, îmi pare rău pentru familie”, a adăugat președintele SUA.

Trump, al cărui respect pentru familia regală britanică este bine cunoscut, a fost găzduit în septembrie la castelul Windsor în cadrul unei vizite de stat de două zile, deja a doua pe care a efectuat-o în Marea Britanie – un privilegiu rar pentru un șef de stat american.

Palatul Buckingham a anunțat joi că regele Charles îi retrage lui Andrew, în vârstă de 65 de ani, titulatura de prinț și îi cere să părăsească reședința din Windsor, pentru a distanța familia regală de implicarea sa în scandalul Epstein. Măsura a fost considerată una dintre cele mai dramatice luate împotriva unui membru al familiei regale în istoria modernă a Marii Britanii.

Duminică, secretarul britanic al apărării, John Healey, a dezvăluit că guvernul britanic îi va retrage lui Andrew și ultimul titlu militar onorific: „L-am văzut pe Andrew renunţând la titlurile onorifice pe care le deţinea în cadrul armatei şi, tot sub conducerea regelui, lucrăm acum pentru a-i retrage ultimul titlu pe care îl deţine, cel de viceamiral”. Fratele mai mic al regelui a participat la războiul din Insulele Falkland în 1982 și s-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew a negat întotdeauna acuzațiile formulate de principala acuzatoare a lui Epstein, Virginia Giuffre, însă după apariția unor noi detalii în memoriile postume ale acesteia, regele Charles a decis să-i retragă toate titlurile. Astfel, Andrew va purta de acum doar numele Andrew Mountbatten Windsor.

Potrivit unor documente recente, schimburile de e-mailuri între Andrew și Epstein din 2010, imediat după eliberarea americanului din închisoare, au ridicat noi semne de întrebare asupra relațiilor sale cu finanțistul.

Trump, care l-a cunoscut pe Epstein în trecut, a declarat că s-a certat cu acesta cu ani înainte de moartea lui, în 2019, și a negat orice implicare în activitățile ilegale ale acestuia.

SUA

