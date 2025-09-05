Pentagonul va fi redenumit „Departamentul de Război”. Donald Trump va semna vineri decretul prezidențial

Preşedintele american Donald Trump urmează să semneze, vineri, un decret prezidenţial prin care numele Departamentului Apărării va fi schimbat în Departamentul de Război, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.

Este o măsură pe care preşedintele şi secretarul apărării Pete Hegseth au anunţat-o în ultimele zile, inclusiv Trump în Biroul Oval săptămâna trecută, când a declarat reporterilor că administraţia sa va ”schimba numele”.

”Îl numim Departamentul Apărării, dar între noi fie vorba, cred că vom schimba numele”, a declarat preşedintele reporterilor pe 25 august, scrie News.

”Am câştigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial – se numea Departamentul de Război şi, pentru mine, asta este cu adevărat. Apărarea face parte din asta, dar am sentimentul că vom schimba numele”, a afirmat el.

Joi, la Fort Benning, Pete Hegseth a indicat că schimbarea numelui va avea loc vineri.

”Aş spune să aşteptaţi mâine”, a spus Hegseth când a fost întrebat despre o posibilă schimbare.

”Este ceva care – cuvintele contează. Titlurile contează. Culturile contează. Şi George Washington a fondat Departamentul de Război. Vom vedea”, a adăugat şeful Pentagonului.

Ultima dată când numele departamentului a fost schimbat, a fost necesară o lege a Congresului. CNN a contactat Casa Albă pentru a afla cum va fi schimbat numele de data aceasta.

Departamentul de Război, aşa cum era numit odinioară, a fost înfiinţat de preşedintele George Washington atunci când a fondat armata ţării. Numele a fost însă schimbat în 1949, în cadrul unei reorganizări mai ample a armatei sub preşedinţia lui Harry Truman.

Truman a semnat Legea securităţii naţionale în 1947, care a fuzionat Departamentul Marinei, Departamentul Forţelor Aeriene nou creat şi Departamentul Armatei — anterior Departamentul de Război, potrivit Armatei — într-o singură organizaţie numită Instituţia Militară Naţională, sub conducerea secretarului civil al Apărării. Instituţia Militară Naţională a fost redenumită Departamentul Apărării în august 1949.

Legea Securităţii Naţionale a înfiinţat, de asemenea, Comitetul şefilor de stat major, o organizaţie care să consilieze preşedintele în materie de planificare şi strategie militară.

Efortul de a redenumi Pentagonul urmează unei serii de măsuri similare luate de Hegseth pentru a schimba numele bazelor şi navelor. El a anulat o decizie din era Biden care eliminase numele bazelor din era confederată, precum Fort Bragg şi Fort Hood, revenind la aceste denumiri, dar numindu-le oficial după alte persoane.

În iunie, Hegseth a ordonat, de asemenea, redenumirea unei nave petrolieră numită după activistul pentru drepturile homosexualilor şi veteranul marinei Harvey Milk.