search
Vineri, 24 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump a anunţat extinderea cu trei săptămâni a armistiţiului dintre Israel și Liban, după o „întâlnire istorică" la care a participat personal

0
0
Publicat:

Donald Trump a anunțat că armistițiul dintre Israel și Liban va fi prelungit cu încă trei săptămâni, după o întâlnire desfășurată la Casa Albă cu oficiali de rang înalt din ambele țări.

Donald Trump a găzduit negocierile dintre Israel şi Liban lşa Casa Albă. FOTO: EPA-EFE

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului dintre Israel și Liban, după ce a găzduit la Casa Albă o întâlnire între reprezentanți ai celor două state.

Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social, la scurt timp după discuțiile desfășurate în Biroul Oval, la care au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, precum și oficiali israelieni și libanezi.

„Președintele Statelor Unite, DONALD J. TRUMP, Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, Secretarul de Stat, Marco Rubio, Ambasadorul în Israel, Mike Huckabee, și Ambasadorul în Liban, Michel Issa, s-au întâlnit astăzi în Biroul Oval cu reprezentanți de rang înalt ai Israelului și Libanului.

Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah. Încetarea focului dintre Israel și Liban va fi prelungită cu TREI SĂPTĂMÂNI”, a transmis el.

Aşa cum „Adevărul" v-a informat, armistițiul inițial a fost anunțat în urmă cu o săptămână și urma să expire după zece zile, însă noile discuții de la Washington au dus la extinderea perioadei de încetare a ostilităților, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate.

Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că încearcă să transforme actuala înțelegere temporară într-un acord amplu între cele două state, care se află oficial în stare de război încă din 1948.

Ulterior, liderul american a revenit asupra aceluiași mesaj și a subliniat din nou intenția de a continua dialogul diplomatic.

„Aștept cu nerăbdare ca, în viitorul apropiat, să îi găzduiesc pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu și pe președintele Libanului, Joseph Aoun. A fost o mare onoare să particip la această întâlnire istorică!”, a mai scris Donald Trump pe Social Truth.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă când căldura și seceta fac front comun. Semnal de alarmă: „Jumătate din populația lumii ar fi afectată”
gandul.ro
image
Cum o pandemie a distrus un oraș
mediafax.ro
image
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League
fanatik.ro
image
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Muntengru, alternativă la Grecia și Turcia. Cu cât e mai ieftină o vacanţă aici şi cât faci pe drum cu maşina
playtech.ro
image
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați pierduți
fanatik.ro
image
Agenții de la poarta de îmbarcare din aeroport au dezvăluit 11 lucruri pe care nu le fac niciodată când călătoresc cu avionul
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Sfârșitul unei iluzii. Cum au luat-o la vale procentele lui Nicușor Dan ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Secretul mașinii care-l însoțește pe Putin. Președintele Rusiei se teme de un asasinat VIDEO
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Cum arată viața actriței Amber Heard după ce a renunțat la faimă, și-a schimbat numele și s-a mutat în Spania

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin