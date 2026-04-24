Donald Trump a anunţat extinderea cu trei săptămâni a armistiţiului dintre Israel și Liban, după o „întâlnire istorică" la care a participat personal

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat prelungirea cu trei săptămâni a armistițiului dintre Israel și Liban, după ce a găzduit la Casa Albă o întâlnire între reprezentanți ai celor două state.

Anunțul a fost făcut de liderul american pe platforma Truth Social, la scurt timp după discuțiile desfășurate în Biroul Oval, la care au participat vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio, ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, ambasadorul SUA în Liban, Michel Issa, precum și oficiali israelieni și libanezi.

„Președintele Statelor Unite, DONALD J. TRUMP, Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, Secretarul de Stat, Marco Rubio, Ambasadorul în Israel, Mike Huckabee, și Ambasadorul în Liban, Michel Issa, s-au întâlnit astăzi în Biroul Oval cu reprezentanți de rang înalt ai Israelului și Libanului.

Întâlnirea a decurs foarte bine! Statele Unite vor colabora cu Libanul pentru a-l ajuta să se protejeze de Hezbollah. Încetarea focului dintre Israel și Liban va fi prelungită cu TREI SĂPTĂMÂNI”, a transmis el.

Aşa cum „Adevărul" v-a informat, armistițiul inițial a fost anunțat în urmă cu o săptămână și urma să expire după zece zile, însă noile discuții de la Washington au dus la extinderea perioadei de încetare a ostilităților, într-un moment în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate.

Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că încearcă să transforme actuala înțelegere temporară într-un acord amplu între cele două state, care se află oficial în stare de război încă din 1948.

Ulterior, liderul american a revenit asupra aceluiași mesaj și a subliniat din nou intenția de a continua dialogul diplomatic.

„Aștept cu nerăbdare ca, în viitorul apropiat, să îi găzduiesc pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu și pe președintele Libanului, Joseph Aoun. A fost o mare onoare să particip la această întâlnire istorică!”, a mai scris Donald Trump pe Social Truth.