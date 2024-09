Apple dezvăluie noile telefoane iPhone 16. Prima gamă de smartphone-uri concepute special pentru inteligența artificială

Apple dezvăluie luni, 9 septembrie, cea mai nouă generație de iPhone-uri. Compania va introduce prima gamă de smartphone-uri concepute special pentru inteligența artificială generativă, care le permite utilizatorilor să creeze text și imagini.

iPhone-ul devine „strălucitor”. Evenimentul, desfășurat la sediul Apple din Cupertino, California, are sloganul „It’s Glowtime” (Este timpul strălucirii) cu logo-ul companiei înconjurat de o aură colorată, conform CNN.

La capitolul software va debuta platforma de AI numită Apple Intelligence, care vine și cu un asistent Siri mult mai capabil.

Compania a prezentat câteva dintre lucrurile pe care Apple Intelligence le va putea face. Va permite conversații mai naturale cu Siri, va ajuta la redactarea e-mailurilor, va facilita găsirea momentelor specifice în albumele foto și va încorpora informațiile personale ale utilizatorilor în răspunsuri.

Sarcina companiei va fi luni să le arate utilizatorilor de iPhone cum va funcționa AI în viața de zi cu zi.

Vor fi tot patru modele: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max. De asemenea, la cele „Pro” crește mărimea ecranului de la 6,7 inci, la 6,9 inci (la Pro Max) și de la 6,1 inci, la 6,3 inci la iPhone 16 Pro. iPhone 16 va avea ecran de 6,1 inci, iar 16 Plus, de 6,7 inci, dar aceste două modele vor primi procesoare mai puternice și memorie RAM în plus (de la 6 GB, la 8 GB, față de generația din prezent), scrie publicația TechCrunch.

Marea întrebare: prețul?

O întrebare majoră pentru evenimentul de luni este modul în care Apple va stabili prețul pentru gama iPhone 16. În ultimii patru ani, prețul de pornire la lansare pentru noile iPhone-uri a fost de 799 de dolari.

Pasionații Apple au dezbătut de ani de zile dacă modelele de iPhone ar trebui să fie mai ieftine, în timp ce investitorii ar prefera profitul maxim.

Mulți analiști, inclusiv Angelo Zino de la CFRA Research, spun că Apple ar putea crește prețurile „în general” pentru gama iPhone din cauza noilor funcții AI și a costului pentru companie de a le livra, potrivit CNN.

Cu toate acestea, aproape sigur că nu va fi o majorare semnificativă.

Evenimentul de dezvăluire a noilor produse va fi urmat, în data de 20 septembrie, de debutul comercializării noilor telefoane, aşa cum a făcut Apple şi în ultimii ani.

Apple ar putea anunța și actualizări pentru Apple Watch și AirPods. Se așteaptă ca Apple Watch Series 10 să fie mai subțire decât predecesorii săi, dar cu un ecran mai mare, iar compania urmează, de asemenea, să lanseze noi oferte AirPod de nivel inferior și mediu.