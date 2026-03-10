Grindeanu s-a întâlnit cu noul ambasador al Statelor Unite la București: „Am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA”

Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit la Camera Deputaților cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.

Potrivit lui Grindeanu, discuția a vizat consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA, precum și cooperarea în mai multe domenii de interes comun.

„În acest prim dialog, am reafirmat importanța Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și am discutat despre interesele și valorile noastre comune”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Sorin Grindeanu a subliniat că România rămâne un pilon important pentru securitatea regiunii Marea Neagră și pentru stabilitatea sud-estului Europei.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme precum consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, energia și resursele critice, dar și proiecte cu miză strategică atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană.

Discuțiile au avut loc în contextul tensionat al evoluțiilor internaționale, Grindeanu menționând și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. În acest sens, Grindeanu a evidențiat importanța coordonării între parteneri.

„Am reiterat interesul securizării rutelor comerciale, condiție esențială pentru stabilizarea prețul petrolului”, a precizat acesta.

De asemenea, Sorin Grindeanu a subliniat că, în actualul context geopolitic, o prioritate majoră o reprezintă protejarea cetățenilor români aflați în regiune și repatrierea lor în condiții de siguranță.