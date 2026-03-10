Video Cel mai întunecat și periculos tunel din lume, care leagă două mari orașe: „Fiecare traversare poate fi o provocare mortală”

Supranumit „Tunelul Morții”, tunelul Anzob din Tadjikistan, este considerat cel mai întunecat și periculos tunel rutier din lume. Situat la o altitudine de 2.700 de metri în munții Tadjikistanului, pasajul de 5 kilometri nu are lumini sau ventilație adecvată și este plin de gropi și inundații care pun în pericol șoferii.

Tunelul întunecat este plin de fum dens, ceea ce face respirația „greu de realizat și dureroasă din cauza amestecului dens de gaze de eșapament”, explică experții de la Dangerous Roads.

Pasajul terifiant are gropi uriașe și nu dispune de iluminare sau ventilație corespunzătoare, făcându-l extrem de periculos.

Tunelul Anzob leagă Dușanbe, capitala Tadjikistanului, de Khujand, al doilea oraș ca mărime al țării, și a fost construit în 2006 pentru a susține traficul greu. Deși a fost parțial renovat în 2018, experții avertizează că mai sunt necesare îmbunătățiri semnificative.

„Localnicii au împărtășit povești despre mai multe persoane care au murit în interiorul tunelului din cauza ambuteiajelor care îi țin blocați, unde au cedat din cauza monoxidului de carbon. Fiecare traversare poate fi o provocare mortală. Aerul otrăvitor din tunel este abia mișcat de un singur ventilator aflat undeva în mijlocul tunelului, care oferă un oarecare, dar insuficient, flux de aer,” mai spun experții de la Dangerous Roads.

Pe lângă lipsa ventilației și iluminatului, șoferii se confruntă cu „gropi uriașe care pot distruge punțile vehiculelor, și cu inundații care aproape transformă drumul într-un lac în tunel. Întregul SUV se poate scufunda dacă mergeți în locul greșit.”

La jumătatea tunelului, apa inundă drumul ca urmare a unei erori de inginerie, iar mașinile care vin din sens opus apar brusc în întuneric cu farurile aprinse, obligând ceilalți șoferi să se dea la o parte.

Un turist a povestit pe Tripadvisor experiența sa: „Am trecut prin acest tunel de două ori fără alte efecte decât frica! Traficul era bidirecțional, iar întunericul și lipsa ventilației erau înfricoșătoare, dar am supraviețuit”.