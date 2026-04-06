search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ideea inedită a unui profesor din New York: a creat o aplicație care semnalează sosirea agenților ICE

0
0
Publicat:

Un profesor universitar din New York a creat o aplicație care permite semnalarea în timp real a activității agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), însă proiectul a atras rapid atenția autorităților.

FOTO: ICE
În contextul operațiunilor agresive desfășurate de agenții ICE, Rafael Concepcion, imigrant de a doua generație și profesor la Universitatea Syracuse, a decis să creeze o aplicație pentru a sprijini imigranții, scrie Wired.

Inițial, aceasta era menită să-i învețe cum să-și exercite drepturile constituționale în fața agenților ICE.

Aplicația a fost dezvoltată rapid, folosind instrumente de inteligență artificială, într-un stil apropiat de ceea ce este numit „vibe coding” (stil de programare în care dezvoltatorul folosește inteligența artificială pentru a genera și modifica codul, în loc să îl scrie integral manual).

Pe fondul intensificării acțiunilor ICE, Concepcion a ajutat un tânăr imigrant reținut, contribuind la eliberarea lui pe cauțiune.

Experiența l-a făcut să-și regândească aplicația, considerând că simpla informare despre drepturi nu este suficientă. Astfel, a creat DEICER, o aplicație care permite utilizatorilor să semnaleze în timp real prezența agenților și să se protejeze.

Pe măsură ce avansa cu dezvoltarea noii aplicații, la începutul verii lui 2025, profesorul a fost informat de către decanul universității că postul de profesor despre care discutaseră anterior nu mai este disponibil.

I s-a sugerat însă să aplice pentru un post administrativ. Decizia a venit în contextul în care universitatea încerca să se conformeze cerințelor Departamentului Educației din SUA de a elimina orice elemente legate de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

După lansarea aplicației DEICER, Concepcion a primit amenințări cu moartea și și-a pierdut locul de muncă.

Ulterior, Departamentul de Justiție al SUA a cerut eliminarea aplicațiilor care ar putea afecta activitatea ICE, iar Apple a scos DEICER din App Store, motivând că oferă informații sensibile despre agenți. Decizia sugerează o schimbare de poziție a Apple, care pare acum mai aliniată cu autoritățile.

Concepcion nu s-a lăsat descurajat. A încercat să modifice aplicația pentru a respecta regulile: noua versiune nu mai oferea informații despre agenți, ci doar încuraja oamenii să se adune pentru a-și exercita dreptul la protest. Apple a respins însă și această variantă.

Între timp, Concepcion a continuat proiectul în format web și a creat versiuni locale ale aplicației pentru diferite orașe unde aveau loc acțiuni ale autorităților. Acestea nu au avut prea mult succes, în principal pentru că nu aveau suficiente rețele locale de utilizatori.

Concepcion a colaborat cu organizația Siembra NC, organizație pentru drepturile imigranților din statul Carolina de Nord, pentru a crea o versiune mai sigură a aplicației, cu informații verificate, însă lansarea acesteia a dus la probleme tehnice și costuri mari.

Deși utilă, inițiativa nu i-a adus satisfacție, iar el consideră că astfel de instrumente funcționează doar cu sprijin local, în condițiile în care multe comunități preferă metode discrete de comunicare.

Între timp, confruntat cu probleme financiare, presiune psihică și critici din partea apropiaților, Concepcion a continuat proiectele și chiar a luat în calcul un proces împotriva Apple. În paralel, atât autoritățile, cât și comunitățile au început să folosească tehnologii tot mai avansate pentru a monitoriza sau evita acțiunile ICE.

Totuși, Concepcion nu pare dispus să renunțe. Lupta împotriva ICE a devenit parte din identitatea lui. „Știu că e greu și că ar fi mai simplu altfel”, spune el.

Dar simt că trebuie să continui, chiar dacă nu pot explica exact de ce.”

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

