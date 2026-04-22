Miercuri, 22 Aprilie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

De la Attila Hunul la Donald Trump: scurtă istorie a confruntărilor dintre papi și lideri politici

Schimbul de replici dintre președintele american Donald Trump și Papa Leon al XIV-lea se înscrie într-o tradiție veche de secole, în care liderii Bisericii Catolice au intrat în conflict cu unele dintre cele mai influente figuri politice ale istoriei.

Schimb de replici între Donald Trump și papa Leon/FOTO:X
Schimb de replici între Donald Trump și papa Leon/FOTO:X

Actuala dispută, alimentată de pozițiile divergente privind conflictul din Orientul Mijlociu, reflectă o dinamică recurentă: intervențiile morale ale Vaticanului în chestiuni geopolitice au generat frecvent tensiuni cu puterea politică, scrie politico.eu.

Papa Leon al XIV-lea a criticat retorica belicoasă, afirmând că Dumnezeu „nu ascultă rugăciunile celor care poartă război” și calificând drept „inacceptabilă” amenințarea distrugerii unei întregi civilizații. Trump a reacționat, acuzându-l pe suveranul pontif de slăbiciune și de erori în politica externă.

O tradiție istorică

Astfel de confruntări nu sunt o noutate. De-a lungul a aproape două milenii, papii au avut relații tensionate cu împărați, regi și lideri politici — uneori chiar și cu invadatori.

Primul exemplu notabil este Papa Leon I, care în secolul al V-lea s-a întâlnit cu Attila Hunul. În anul 452, în lipsa unei armate capabile să apere Roma, pontiful a recurs la diplomație. Potrivit relatărilor istorice, Attila a decis să se retragă, evitând atacul asupra orașului.

Confruntarea cu Napoleon

Relațiile dintre Vatican și Napoleon Bonaparte au fost marcate de tensiuni majore. Papa Pius al VI-lea a fost arestat și a murit în captivitate după ce s-a opus expansiunii franceze.

Succesorul său, Papa Pius al VII-lea, a încercat inițial o abordare diplomatică, participând chiar la încoronarea lui Napoleon. Relațiile s-au deteriorat ulterior, iar pontiful a fost și el întemnițat. După căderea lui Napoleon, papa s-a întors la Roma, consolidându-și poziția morală.

Dilemele celui de-Al Doilea Război Mondial

Pontificatul lui Papa Pius al XII-lea rămâne unul dintre cele mai controversate. Acesta a fost criticat pentru lipsa unor condamnări publice ferme la adresa regimului nazist condus de Adolf Hitler.

Susținătorii săi argumentează că papa a preferat o diplomație discretă, care ar fi contribuit la salvarea a mii de vieți, inclusiv prin adăpostirea refugiaților și facilitarea relocării acestora.

Dialogul cu Estul comunist

În contextul Războiul Rece, Papa Paul al VI-lea a promovat o politică de deschidere către blocul estic, cunoscută drept Ostpolitik. Aceasta a implicat dialogul cu regimuri comuniste, inclusiv din Europa de Est.

Strategia a fost continuată de Papa Ioan Paul al II-lea, care a susținut mișcarea Solidaritatea din Polonia și a menținut contacte cu lideri sovietici precum Mihail Gorbaciov.

Relația recentă cu Donald Trump

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, Papa Francisc a criticat indirect unele politici ale administrației americane, inclusiv planurile privind zidul de la granița cu Mexicul și retragerea din acorduri climatice.

Totuși, spre deosebire de actuala abordare a Papei Leon al XIV-lea, Francisc a evitat confruntările directe, preferând declarații generale și o retorică moderată.

Un model care persistă

Istoria arată că relația dintre Vatican și puterea politică a fost adesea marcată de tensiuni, mai ales în perioade de criză globală.

Disputa actuală dintre Papa Leon al XIV-lea și Donald Trump se înscrie în acest tipar, ilustrând rolul continuu al Bisericii Catolice ca actor moral într-un peisaj geopolitic complex.

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat
stirileprotv.ro
image
Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
gandul.ro
image
Cum îi aduce IA înapoi pe cei dragi decedați și schimbă modul în ne jelim morții
mediafax.ro
image
Surpriză: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR, devansate! Clubul din SuperLiga care a atras cei mai mulți bani de la sponsori
fanatik.ro
image
Un „TripAdvisor” al escortelor. Cum funcționează și ce riscuri implică piața prostituției online din București: „Autoritățile știu. Alegerea de a nu interveni sau de a interveni selectiv și ineficient este o decizie politică”
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Zonele în care e cod galben de ninsori până miercuri seară
observatornews.ro
image
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
cancan.ro
image
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensiei?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
playtech.ro
image
Răspunsul aiuritor al șefei Centrului de Sănătate Mintală, după ce a cheltuit 40.000 de lei pe telefoane iPhone 17 și Samsung S25: ”Consumă mai puțină energie”
fanatik.ro
image
Misterul Arcei lui Noe se adâncește: structuri subterane descoperite într-un munte din Turcia par să corespundă descrierii biblice
ziare.com
image
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan, la Kasimpașa!
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Liderul PNL care se bucură de cum e tratat Bolojan de PSD: „Să vadă ce pățim noi de când suntem cu ei la guvernare, lăsați singuri în luptă”
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Alertă în SUA: Trump a vrut să acceseze arma nucleară. Cine a reușit să-l oprească
mediaflux.ro
image
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”
click.ro
image
Gabriela Cristea, sinceră despre metoda prin care a slăbit. Decizia radicală luată după problemele de sănătate: „Simțeam că mor”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!