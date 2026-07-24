Investițiile masive în inteligența artificială alimentează una dintre cele mai puternice creșteri ale pieței bursiere americane din ultimele decenii. Marile companii din tehnologie cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru centre de date, cipuri și dezvoltarea de modele AI, însă tot mai mulți analiști avertizează că ritmul investițiilor depășește, deocamdată, capacitatea industriei de a genera profituri pe măsură.

Potrivit experților, dacă aceste investiții nu vor începe să producă venituri consistente în următorii ani, economia americană ar putea resimți efectele unei corecții majore, scrie The Atlantic.

O piață evaluată la niveluri fără precedent

Valoarea companiilor asociate cu inteligența artificială a crescut cu aproximativ 27.000 de miliarde de dolari în ultimii trei ani, echivalentul a peste o treime din valoarea întregii piețe bursiere din Statele Unite.

Analiștii Goldman Sachs avertizează că aceste evaluări presupun un scenariu extrem de optimist privind profiturile viitoare, în condițiile în care multe dintre companiile din domeniu încă înregistrează pierderi.

Chiar și directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, a declarat recent că piața AI prezintă caracteristicile unei bule speculative. La rândul său, Fondul Monetar Internațional a inclus acest risc printre amenințările la adresa stabilității financiare globale.

De ce această bulă este diferită

Spre deosebire de bula „dot-com” de la sfârșitul anilor 1990 sau de criza imobiliară din 2008, actuala expansiune a inteligenței artificiale nu este alimentată în principal de investitori individuali.

În locul micilor investitori, principalele motoare sunt marile companii din tehnologie și fondurile de investiții, care finanțează dezvoltarea infrastructurii AI cu sume fără precedent.

Totodată, investițiile au loc într-o perioadă în care costul finanțării rămâne ridicat, spre deosebire de bulele precedente, alimentate de dobânzi foarte mici.

Acest lucru ar putea face actuala bulă mai rezistentă și mai îndelungată, însă nu elimină riscul unei corecții severe, spun economiștii.

Inteligența artificială susține economia SUA

Investițiile în AI au devenit unul dintre principalii factori ai creșterii economice americane.

Amazon, Microsoft, Alphabet și Meta investesc împreună peste 700 de miliarde de dolari în acest an pentru construirea de centre de date, dezvoltarea infrastructurii și achiziția de procesoare specializate.

În Statele Unite sunt planificate sau construite aproximativ 1.500 de centre de date dedicate inteligenței artificiale, în timp ce cererea pentru semiconductori continuă să crească accelerat.

Potrivit unor analiști, investițiile în infrastructura AI reprezintă în prezent unul dintre principalele motoare ale creșterii PIB-ului american. Fără acestea, economia SUA ar fi mult mai aproape de recesiune.

O industrie care se finanțează pe sine

O caracteristică aparte a actualului boom este faptul că o mare parte din bani circulă între aceleași companii.

Producători precum Nvidia vând cipuri giganților tehnologici, în timp ce firme precum Amazon sau Microsoft furnizează servicii cloud companiilor care dezvoltă modele de inteligență artificială, inclusiv OpenAI.

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Astfel, veniturile generate într-o parte a ecosistemului sunt reinvestite în alte proiecte AI, ceea ce contribuie la creșterea continuă a evaluărilor bursiere.

În prezent, cele șapte mari companii americane din tehnologie – Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla – reprezintă aproximativ o treime din valoarea indicelui bursier S&P 500.

Marile provocări

Analiștii avertizează că aceste evaluări vor putea fi susținute doar dacă firmele din domeniu vor începe să genereze profituri foarte mari.

De exemplu, estimările arată că OpenAI ar trebui să producă până în 2030 aproximativ 100 de miliarde de dolari flux de numerar anual pentru a justifica valoarea actuală a companiei. În schimb, prognozele indică posibilitatea unor pierderi de până la 30 de miliarde de dolari în acel an.

În același timp, există și alte riscuri care ar putea încetini dezvoltarea industriei:

-restricții privind construirea de noi centre de date;

-interes redus al companiilor pentru achiziția de soluții AI;

-apariția unor modele mai eficiente dezvoltate de concurenți, inclusiv din China;

-costurile ridicate ale infrastructurii necesare pentru antrenarea modelelor.

Crește și gradul de îndatorare

Pe măsură ce investițiile au devenit tot mai costisitoare, companiile din tehnologie au început să apeleze tot mai mult la obligațiuni corporative și la finanțare prin fonduri private de credit.

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Specialiștii avertizează că aceste mecanisme fac mai dificilă evaluarea riscurilor reale din sistemul financiar, deoarece o parte importantă a datoriilor nu apare în mod transparent în bilanțurile tradiționale.

Există deja semne că unii investitori devin mai prudenți, pe fondul volumului foarte mare de finanțări solicitate de companiile din sector.

Ce s-ar întâmpla dacă bula s-ar sparge

Chiar dacă investitorii individuali nu sunt implicați direct în actualul val speculativ, efectele unei eventuale corecții s-ar putea resimți în întreaga economie.

Scăderea valorii acțiunilor din tehnologie ar putea afecta fondurile de pensii și economiile investitorilor, iar înăsprirea condițiilor de creditare ar îngreuna finanțarea companiilor din numeroase sectoare.

În același timp, economiștii subliniază că actuala bulă diferă de precedentele prin faptul că este susținută de investiții reale în infrastructură și tehnologie, nu doar de entuziasmul investitorilor.

Rămâne însă întrebarea esențială: vor reuși companiile să transforme investițiile uriașe în profituri suficiente pentru a justifica evaluările actuale sau piața se îndreaptă spre o nouă corecție majoră? Răspunsul ar putea influența nu doar industria tehnologică, ci întreaga economie globală.