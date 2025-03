Președintele Donald Trump îl ironizează pe Klaus Iohannis, fără să îi spună numele, la întâlnirea avută cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Președintele american a declarat, în cadrul întâlnirii cu Mark Rutte de joi, 13 martie, din Biroul Oval, că l-a susținut pe politicianul olandez pentru a deveni noul secretar general NATO.

Acesta l-a luat în râs pe Klaus Iohannis, fără să-i menționeze numele, fostul președinte al României fiind o altă variantă propusă pentru șefia NATO. Trump a afirmat că l-a susținut pe Rutte pentru funcția de secretar general la NATO și că mai era o persoană care candida și „care nu îi plăcea”.

„E o onoare să te am aici (...) Am fost foarte tare în favoarea ta. Stoltenberg (n.r. fostul secretar general al NATO - Jens Stoltenberg) a fost foarte bun, acum avem pe cineva care va face o muncă extraordinară. Am fost atât de mult în favoarea ta, nici n-ai idee. Mai era o persoană pe care nu o plăceam. Nu eram fericit. Și cred că l-am ținut departe de ... cred că știi despre ce vorbesc. Am zis ăsta e omul care ne trebuie”, i-a spus Donald Trump lui Rutte.

Președintele Klaus Iohannis anunța pe 12 martie 2024 că va candida pentru această poziție. Anunțul președintelui a venit chiar în ziua în care se împlineau 25 de ani de la prima extindere a NATO către țările din estul Europei, principalul argument al președintelui fiind necesitatea unui reprezentant al țărilor din Est.

„Cred că NATO are nevoie de o reînnoire a perspectivei asupra misiunii sale”, spunea președintele în motivarea candidaturii sale.

Ulterior, Klaus Iohannis și-a retras candidatura din cursa pentru șefia NATO. Anunțul a fost făcut în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), desfășurată pe 20 iunie 2024, la Palatul Cotroceni.

„În ședința CSAT, Președintele României a informat că i-a anunțat pe aliații din cadrul NATO (...) asupra retragerii candidaturii sale pentru funcția de Secretar General al Organizației", a transmis Administrația Prezidențială.